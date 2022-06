Bronzer So schminkst du dir einen natürlichen Sommerteint

Wer brutzelt heute noch unbekümmert in der Sonne? Eben. Auf einen sexy Sommerteint musst du aber dank Bronzer trotzdem nicht verzichten

Knackig braun wollen wir alle gerne sein. Aber dafür stundenlang in der Sonne brutzeln? Unnötig! Und auf Dauer Studien zufolge die beste Methode, sich Hautkrebs einzufangen. Denn einen Holiday-Teint wie nach einer Woche Sommerurlaub kannst du dir auch einfach schminken. Und zwar mit Bronzer.

Du hast keinen blassen Schimmer wie man den benutzt? Dann bist du hier richtig! Make-up-Star Charlotte Tilbury, die sonst Promis wie Gisele Bündchen den perfekten Glow verpasst, hat uns im Interview verraten, worauf es ankommt.

Wie finde ich den richtigen Bronzer-Farbton?

Damit nicht auffällt, dass dein Urlaubsteint aus der Puderdose kommt, ist die Farbe am wichtigsten. "Achte darauf, dass der Bronzer einen natürlichen Hautton hat und nicht zu orangestichig ist. Glitzer-Partikel entlarven die Mogelei sofort", rät Charlotte Tilbury.

Entscheidend ist auch die Farbtiefe. Idealerweise sollte der Bronzepuder nur einen Tick dunkler sein als der eigene Hautton, aber auch nicht zu hell. Ergo: Ist trotz verblenden ein brauner Fleck sichtbar, brauchst du eine hellere Nuance. Sieht man quasi nichts, kannst du getrost ein dunkleres Produkt wählen. Im nächsten Abschnitt zeigen wir dir, welche Bronzer unsere absoluten Favoriten sind.

Welche Bronzer sind am besten?

PR Ideal für alle mit sehr heller Haut: Der City Bronzer von Maybelline im Ton Light Cool

Der perfekte Bronzer für helle Haut kommt von Maybelline

Helle Haut und Bronzer? Tricky. Denn die meisten Töne auf dem Markt sind zu orange oder zu dunkel für einen Porzellanteint und lassen die Haut fleckig statt soft gebräunt aussehen. Nicht so der City Bronzer von Maybelline im extra-hellen Ton Light Cool. Je nachdem, wie du das matte Puder aufträgst, schenkt es dir entweder sanfte Sommerbräune oder betont deine Gesichtszüge durch natürliches Contouring. Hier kannst du den Bronzer kaufen.

PR Der Cream Bronzer von Anastasia Beverly Hills verschmilzt mit der Haut

Anastasia Beverly Hills hat die beste Farbpalette

Ist es ein Bronzer? Ist es eine Contouring-Creme? Beides! Der Cream Bronzer von Anastasia Beverly Hills wärmt den Hautton auf und verleiht deinem Gesicht gleichzeitig Kontur und Definition. Der Cream Bronzer ist stark pigmentiert, lässt sich aber trotzdem super easy verblenden und aufbauen. Unter 10 erhältlichen Farbtönen ist für jede:n die richtige Nuance dabei. Abgebildet ist die Nuance Amber, perfekt für leicht gebräunte Haut. Hier bei Douglas bestellen.

PR Charlotte Tilbury liefert mit dem Sun-Kissed Glow Bronzer im Ton 4 Deep den passenden Ton für dunkle Haut

Charlotte Tilbury hat den perfekten Ton für dunkle Haut

Auch Menschen mit dunklem Hautton können von Bronzer profitieren, weil er den Teint anwärmt und einen frischer aussehen lässt. Unser Favorit für dunkle Haut kommt von Charlotte Tilbury. Der Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer im Ton Nr. 4 Deep ist extra-cremig und schenkt dir einen schönen, gesund aussehenden Glow. Jetzt bei Sephora bestellen.

Wie trage ich Bronzer am besten auf?

Mit einem großen, bauschigen Pinsel. "Und zwar vorrangig dort, wo du auch sonst am meisten Sonne abbekommst. Also: Nasenrücken, Haaransatz und Wangen", weiß die Expertin.

Streiche mit dem Pinsel mehrfach durch den Puder und klopfe oder puste die Spitze anschließend vorsichtig ab, damit nicht zu viel Produkt im Gesicht landet. Sonst wird’s nämlich schnell fleckig. Verblende sorgfältig, damit keine Kanten sichtbar bleiben. Tipp der Redaktion: Mit dem Pinsel 119 von Zoeva lässt sich Bronzer nahtlos verblenden.

Wie man mit Bronzer und Co. ein komplettes Sommer-Make-up schminkt, zeigt Charlotte Tilbury im Video:

Kann man mit Bronzer auch ein Contouring-Make-up schminken=

Hat der Bronzer einen neutralen oder aschigen Ton, so wie der Back to Bronze Gentle Matte von L'Oréal Paris, klappt das auf jeden Fall. Aber: Nichts sieht dämlicher aus als ein Contouring mit glitzerndem Terrakotta-Puder. "Stimmt die Farbe, solltest du beim Auftragen an deiner Gesichtsform orientieren", rät Charlotte Tilbury. Die Make-up-Expertin empfiehlt:

Hast du ein ovales Gesicht, solltest du den Bronzer großzügig auf die Wangenknochen geben und sparsam auf die Stirn. Verblende sorgfältig, damit’s natürlich wirkt. Für herzförmige Gesichter gilt: Konzentriere dich auf die Wangenknochen und das Kinn und gebe einen Hauch Bronzer auf die Schläfen. Bei einem runden Gesicht solltest du den Part unter den Wangenknochen schattieren. Sauge deine Wangen ein und folge der Einkerbung. Pudere zusätzlich Kiefer und Kinn. Wenn die Gesichtszüge eher eckig sind, solltest du den Bronzer entlang des Kiefers und unterhalb der Wangenknochen auftragen. Auch die Schläfen vertragen einen Hauch.

Was kann ich sonst noch tun für einen Holiday-Teint?

Erweitere das Farbspektrum. Glow muss nicht immer braun bedeuten: Eine Highlighter oder eine Foundation mit subtilen Schimmerpartikeln lässt auch helle Haut wie nach dem Urlaub strahlen.

Auch im Schatten bräunt die Haut – zwar langsamer, dafür aber viel langanhaltender. Und wenn du ohne UV-Gefahr den perfekten Sommerteint hast, hilfst du einfach mit Bronzer nach. Wie einfach das geht, weißt du ja jetzt.