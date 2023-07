In diesem Artikel: Kann ich mit den richtigen Übungen gezielt meine Arme schlank trainieren?

Wie kann man schnell an den Armen abnehmen?

Wie bekommt man Körperfett an den Oberarmen weg?

Welche Sportarten straffen die Arme?

Die besten Übungen für schlanke, straffe Arme

Du willst schlanke Arme, aber keine superdicken Muskeln? Das geht, aber anders, als du denkst. Denn eine Illusion müssen wir dir direkt zu Beginn leider nehmen: Du kannst nicht gezielt an einer Körperstelle abnehmen. Mit unseren Übungen und Tipps klappt es aber trotzdem mit den Armen á la Kendall Jenner oder Giselle Bündchen.

Der Plan in Kürze: Mit HIIT und Cardio reduzierst du dein Körperfett und so auch den Umfang deiner Arme. Mit gezielten Armübungen straffst und definierst du die Arme dann. Wir zeigen dir, wie es geht!

Eins vorweg: Kräftige Oberarme sind absolut ok und keineswegs ein Grund, keine T-Shirts oder Tops zu tragen. Von veralteten Schönheitsidealen, wie "muskulöse, starke Arme sind nur etwas für Männer", solltest du dich schleunigst verabschieden! Trotz alledem fühlst du dich einfach wohler mit schlanken Oberarmen? Dann verraten wir dir hier, wie du an dein Ziel gelangst.

Kann ich mit den richtigen Übungen gezielt meine Arme schlank trainieren? Die Antwort wird dir wahrscheinlich nicht gefallen: Es ist leider nicht möglich, ganz gezielt nur an den Armen abzunehmen. Aber durch eine Kombi aus HIIT und Cardio-Training und gezielten Armübungen, kannst du deinen Körperfettanteil insgesamt senken und deine Arme zugleich straffen und definieren. Mit dem Mythos, man könne mit Armtraining an den Armen abnehmen oder mit Sit-ups, das Bauchfett zum Schmelzen bringen, müssen wir an dieser Stelle aufräumen.

Feelimage/Shuttertsock Den Armumfang zu reduzieren ist nicht leicht, aber es geht!

Eine Studie der Southern Illinois University sowie auch eine Studie der Medizinischen Universität Teheran haben genau das untersucht und kommen beide zu dem Ergebnis, dass ein 12-wöchiges Bauchtraining keinen Effekt auf das Bauchfett hatte. Forscher der Los Lagos Universität stellten ganz Ähnliches fest, als sie die Auswirkung von Beintraining auf das Beinfett untersuchten. Insgesamt verloren die Proband*innen hierbei zwar etwas an Körperfett, aber nicht gezielt an den Beinen.

Um an den Armen abzunehmen, ist es paradoxerweise sogar empfehlenswert, das Gesäß und die Beinmuskulatur zu trainieren, da die Muskeln dort besonders groß sind und in der Folge besonders viele Kalorien verbrennen. Denn Muskeln sind sozusagen kleine Kraftwerke im Körper: Je besser sie trainiert sind, desto mehr verbrennen sie und desto leichter nimmst du am gesamten Körper ab, also auch an den Armen. An welchem Körperteil du zuerst abnimmst, hängt ganz individuell von deinem Körper ab. Vielleicht hast du Glück und es sind die Arme, vielleicht baust du aber auch zuerst an Bauchfett ab, bis du einen Effekt an deinen Armen bemerkst.

Wie kann man schnell an den Armen abnehmen? Um möglichst effektiv an Armumfang zu verlieren, solltest du gezielte Armübungen wie Bizeps Curls oder Trizepsdrücken mit Cardio und High Intensity Training kombinieren. So stärkst du die Muskulatur in den Armen, was die Arme straffer und definierter wirken lässt und verbrennst gleichzeitig Fett. Denn das ist es, was den Umfang deiner Arme sehr wahrscheinlich ausmacht.

Starke Muskeln erhöhen übrigens auch deinen Grundumsatz, also das, was dein Körper in Ruhe an Energie verbraucht. Je mehr Muskeln, desto höher dein Grundumsatz, desto leichter gelangst du in ein Kaloriendefizit und nimmst ab. Hab also keine Angst vor Krafttraining. Deine Arme werden dadurch nicht gleich aussehen wie bei Arnold Schwarzenegger, dazu sind Frauen in der Regel nicht konstituiert und dazu gehört noch wesentlich mehr, als 2-3 mal die Woche ein paar Kurzhantelübungen zu machen.

Wie bekommt man Körperfett an den Oberarmen weg? Dass man gezielt an einer Körperstelle Fett verbrennen kann, ist leider ein weitverbreiteter Irrglaube. Das wäre schließlich auch zu schön. Wenn du Fett loswerden möchtest, musst du zwangsläufig mehr Kalorien verbrennen, als du über Nahrung zu dir nimmst.

Da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt: Ernährung. Um das ungeliebte Armfett loszuwerden, solltest du auf eine kohlenhydratarme und möglichst proteinreiche Ernährung setzen. Unsere individuellen Ernährungspläne begleiten dich dabei. Um das ganze zu erleichtern, kannst du durch Ausdauersport wie Laufen oder Radfahren, oder durch HIIT-Training wie Burpees oder Mountain Climbers deinen Umsatz erhöhen. Die Folge: Du gerätst leichter in ein Defizit, nimmst ab und wirst die lästigen Fettpolster an den Armen endlich los.

Welche Sportarten straffen die Arme? Hier geben wir dir einen kleinen Überblick, mit welchen sportlichen Aktivitäten du deine Arme in Form bringen kannst.

1. Kraftsport Krafttraining ist das Nonplusultra für definierte Arme. Mit gezielten Armübungen trainierst und straffst du deine Arme. Die trainierten Muskeln verbrennen zusätzlich Fett und geben deinen Armen eine schöne Form.

2. HIIT

antoniodiaz/Shutterstock Mit HIIT-Training bringst du das Fett zum Schmelzen.

Mit HIIT-Training drückst du auf den Stoffwechsel-Turbo, du verbrennst Fett am ganzen Körper und im besten Fall auch an den Armen. Würdest eine halbe Stunde Vollgas geben, könntest du bis zu 400 Kalorien verbrennen. Einige HIIT-Übungen wie hier der Mountainclimber trainieren zusätzlich deine Armmuskulatur.

3. Schwimmen Beim Schwimmen verbrennst du einerseits ordentlich Kalorien, nämlich um die 300 in der halben Stunde. Anderseits muss sowohl am Kraul, als auch am Brustschwimmen die Muskulatur deiner Arme, bzw. Schultern stark mitarbeiten. Zusätzlich arbeiten beim Schwimmen zahlreiche weitere Muskeln deines Körpers, was den Gesamtumsatz abermals erhöht. Das belegt auch eine Studie des Journal of Exercise Rehabilitation. Hier zeigen wir dir, wie du mit Schwimmen effektiv abnehmen kannst!

4. Tennis Beim Tennis wird die Arm- und Schultermuskulatur stark beansprucht. Durch kurze Sprints und Beinarbeit verbrennst du außerdem ordentlich Kalorien: ca. 230 Kalorien in 30 Minuten.

5. Laufen Laufen für schlanke Arme? Klingt suspekt! Aber da du ja jetzt weißt, dass du nicht gezielt an den Armen abnehmen kannst, solltest du versuchen, maximal viele Kalorien zu verbrennen und da ist Joggen nun mal der absolute Dauerbrenner. 1/2 Stunde laufen lässt dich um die 325 Kalorien wegbrennen. Hier erfährst du, wie du laufend abnimmst!

Die besten Übungen für schlanke, straffe Arme Für schlanke, aber definierte Arme solltest du HIIT-Übungen und gezielte Kraftübungen für die Arme kombinieren. Dafür brauchst du nur eine Matte und ein paar Kurzhanteln. Wir zeigen dir, welche Übungen sich am besten eignen, um dein Ziel zu erreichen:

HIIT, um deinen Armumfang zu reduzieren:

Du möchtest Fett an den Armen verlieren? Dann solltest du mit diesen Übungen deinem Stoffwechsel so richtig einheizen:

Burpees Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Aus dem aufrechten Stand in die Liegestütz-Position kommen, dazu die Hände auf den Boden aufstützen und mit den Füßen nach hinten springen. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass Körper eine gerade Linie bildet. Liegestütz durchführen und Oberkörper kurz auf dem Boden ablegen. Arme durchdrücken und Oberkörper wieder vom Boden heben. Mit beiden Füßen vom Boden abspringen und möglichst nah an den Händen in der Hocke landen. Mit den Beinen kraftvoll vom Boden abdrücken. Möglichst hoch in die Luft springen. Dabei Arme senkrecht über dem Kopf ausstrecken. Mit beiden Beinen im aufrechten Stand landen.

Bergsteiger Level Einsteiger Hauptregion Bauch, Po, Rücken Übungsschritte In die Liegestütz-Position gehen. Hände schulterbreit auf dem Boden platzieren. Rumpf und Po anspannen, sodass der Rücken gerade ist. Rechtes Bein anwinkeln und das rechte Knie zum rechten Ellenbogen führen. Auf dem Rückweg bereits die gleiche Bewegung mit dem linken Bein einleiten. Den Ablauf dynamisch fortsetzen. Beide Hände bleiben dauerhaft an gleicher Stelle.

Seal Jacks Level Einsteiger Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Aufrechten Stand einnehmen. Füßen zusammenstellen. Arme vor dem Körper ausstrecken und auf Schulterhöhe halten. Hände aneinander halten. Mit einem Sprung die Beine zur Seite abspreizen. Zeitgleich die Arme zu den Seiten abspreizen. Arme bleiben auf Schulterhöhe. Zurück in die Ausgangsposition hüpfen, die Arme gehen wieder zusammen. Bewegung dynamisch und ohne Stopps fortsetzen.

Raupe, halbe Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Aufrecht hinstellen, den Blick gerade aus richten. Den Oberkörper nach vorne beugen und die Handflächen in den Boden drücken. Die Beine wenn nötig leicht beugen. Mit den Händen nach vorne gehen, die Füße fest am Boden lassen. Rumpf anspannen. Bis in die Liegestützposition kommen. Die Position kurz halten. Auf dem selben Weg zurückwandern und in den aufrechten Stand zurückkehren.

Stütz-Wechsel Level Fortgeschritten Hauptregion Schultern, Bauch, Arme Übungsschritte In den Unterarmstütz gehen, Ellenbogen unter den Schultern positionieren. Den Rumpf und das Gesäß anspannen, sodass der Körper eine Gerade bildet. In die Liegestütz-Position drücken. Dazu den linken Unterarm vom Boden heben und auf die Hand stützen. Mit der rechten Seite nachziehen und beide Arme strecken. Die Liegestützposition kurz halten. Auf dem selben Weg in den Unterarmstütz zurückkehren. Das ist eine Wiederholung, die nächste mit dem rechten Arm starten.

Krafttraining für starke, straffe Arme: Wer an Armtraining denkt, denkt zuallererst an den Bizeps, dabei macht der Trizeps den weitaus größere Teil des Oberarmes aus. Möchtest du also deine Oberarme straffen, solltest du neben dem Bizeps auch den Trizeps und die Schultern trainieren. Diese Übungen solltest du regelmäßig machen:

Trizeps-Strecken mit Kurzhantel Level Einsteiger Hauptregion Arme Hilfsmittel Kurzhanteln Übungsschritte Aufrecht hinstellen. Eine Kurzhantel in beide Hände nehmen und mit gestreckten Armen senkrecht über dem Kopf halten. Ellenbogen am gleichen Punkt halten. Arme beugen und Gewicht hinter dem Kopf ablassen. Winkel zwischen Ober- und Unterarm möglichst weit schließen. Arme wieder strecken.

Bizeps-Curls mit Rotation Level Einsteiger Hauptregion Arme Hilfsmittel Kurzhanteln Übungsschritte Aufrecht hinstellen. Zwei Kurzhanteln in die Hände nehmen. Arme seitlich am Körper hängen lassen. Handrücken zeigen nach außen. Ellenbogen an der Seite halten und Arme beugen. Winkel zwischen Unter- und Oberarm möglichst weit schließen. Auf dem Weg nach oben, den Unterarm rotieren, sodass Handrücken zum Boden zeigt. Kontrolliert zurück in die Ausgangslage.

Dips an Erhöhung Level Einsteiger Hauptregion Arme, Brust Hilfsmittel Erhöhung Übungsschritte Mit dem Rücken zu einer Erhöhung wie einen Stuhl stellen und mit den Händen darauf abstützen. Die Finger zeigen nach vorn, die Ellbogen nach hinten. Beine ausstrecken und mit den Fersen auf den Boden stellen. Arme beugen und den Po in Richtung Boden bewegen. Der tiefste Punkt ist erreicht, wenn Oberkörper und Oberarm, sowie Ober- und Unterarm jeweils im rechten Winkel zueinander stehen. Den Oberkörper dabei aufrecht halten. Arme strecken und so wieder nach oben drücken.

Seitheben und Schulterdrücken mit Kurzhanteln Level Fortgeschritten Hauptregion Schultern Hilfsmittel Kurzhanteln Übungsschritte Zwei Kurzhanteln in die Hände nehmen. Arme anwinkeln. Ellenbogen am Körper halten. Unterarme sind im rechten Winkel zu den Oberarmen. Winkel zwischen Ober- und Unterarm halten. Arme auf Schulterhöhe anheben. Arme rotieren, sodass Unterarme nach oben zeigen. Schulterblätter dabei hinten-unten halten. Arme über dem Kopf ausstrecken und Kurzhanteln nach oben drücken. Bewegung umkehren und kontrolliert in die Ausgangslage zurückkehren.

Hindu-Liegestütze Level Fortgeschritten Hauptregion Brust, Schultern, Arme Übungsschritte In Liegestütz-Position gehen. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Arme beugen und den Oberkörper kontrolliert zum Boden führen. Der tiefste Punkt ist erreicht, wenn die Brust fast den Boden berührt. Nun nach vorne schieben, gleichzeitig die Arme strecken und den Oberkörper aufrichten. Das Becken bewegt sich in Richtung Boden. Brust rausschieben. Arme strecken und das Gesäß nach hinten schieben, um in dem herabschauenden Hund anzukommen. Beide Fersen möglichst weit am Boden halten. Dann mit dem Körper nach vorne durch die Arme durchtauchen, um fließend in die nächste Wiederholung zu kommen.

Armkreisen Level Einsteiger Hauptregion Schultern Übungsschritte Arme ausgestreckt und seitlich auf Schulterhöhe anheben. Dann kreisen lassen. Erst in die eine Richtung, nach ein paar Kreisbewegungen in die andere.

Ausschließlich an den Armen abnehmen kannst du nicht. Aber mit Krafttraining in Kombination mit High-Intensity-Training kannst du dein Körperfett reduzieren und so deine Arme straffen und definieren. Damit kommst du deinem Ziel von schlanken Armen doch ziemlich nah. Auf geht's!

Erwähnte Quellen:

