Selbstbräuner auftragen Tipps für fleckenfreie Bräune aus der Tube

Dass wir uns vor der Sonne schützen müssen, um dauerhaften Hautschäden vorzubeugen, wissen wir alle. Möglichst braun wollen die meisten aber trotzdem sein. Gut, dass das auch ohne Brutzel-Session geht. Und zwar mit Selbstbräuner.

Du hast keinen blassen Schimmer, welches Produkt gut ist und wie du die Bräunungscreme fleckenfrei aufträgst? Dann bist du hier goldrichtig! Wir erklären dir, wie sonnenfreie Bräune geht.

Wie wirkt Selbstbräuner überhaupt?

Alle Selbstbräuner, ob teuer oder günstig, wirken auf die gleiche Weise, denn sie enthalten alle denselben Wirkstoff: Dihydroxyaceton, kurz DHA.

Das ist ein Zucker, der sich nach dem Auftragen mit bestimmten Proteinen und Aminosäuren in der oberen Hautschicht verbindet. Es entsteht eine chemische Reaktion, die zur Bräunung der Haut führt – sichtbar nach 6 bis 8 Stunden.

Sind Bräunungscremes heute besser als früher?

Auf jeden Fall! Viele denken bei Selbstbräuner sofort an viel zu dunkle, orangestichige Haut und Flecken. Das mögen die Produkte vor 10 Jahren auch noch verursacht haben.

"Mittlerweile gibt es allerdings Selbstbräuner, die so leicht konzentriert sind, dass sie für die knackige Wunschbräune zwar häufiger angewendet werden müssen, dafür aber auch hundertprozentig gleichmäßig werden", weiß Jayne Cooper. Und sie muss es wissen. Denn die Bräunungs-Expertin der Marke St. Tropez nebelt hauptberuflich Promis per Spray-Tan mit Selbstbräuner ein.

Welche Selbstbräuner für das Gesicht sind am besten?

Neu und besonders praktisch sind bräunende Gesichtswasser zum Aufsprühen wie das Self Tan Purity Bronzing Water von St. Tropez. So geht's: Die Flasche gut schütteln und schräg von oben ein paar Spritzer auf Gesicht und Brust verteilen. "Der feine Nebel legt sich gleichmäßig auf die Haut. Du musst also nichts eincremen, wodurch der Teint auch nicht fleckig werden kann", weiß Expertin Jayne Cooper. Hier geht es zu unserem Selbstbräuner-Test.

Du willst lieber eine Creme verwenden? Dann mixe ein paar Tropfen von einem Selbstbräuner-Konzentrat unter deine Tagespflege. Das Tolle: Du kannst die Dosis selbst festlegen. Im Winter sorgen 1-2 Tropfen in der Pflege für frische Haut. Die doppelte Menge beschert dir im Sommer einen sexy Südsee-Glow, auch wenn du die Sonnenstunden vorm Ventilator im Büro verbracht hast. Unser Favorit: Die H2O Tan Drops Face von James Read.

Wie oft kann und sollte ich nachbräunen?

Trage leichte Bräunungsprodukte ruhig täglich auf, bis du die Wunschbräune erreicht hast. Danach genügt es, jeden zweiten bis dritten Tag nachzucremen, um die Bräune zu erhalten.

Bei intensiven Produkten solltest du von vornherein nicht häufiger als 2-mal pro Woche cremen. Unsicher, wie stark ein Produkt bräunt? Dann teste zunächst an einer unauffälligen Stelle, die sonst von Kleidung bedeckt ist. Du traust dich nicht so recht? So kannst du dich braun schminken mit Bronzer.

Wie wird der Körper nahtlos braun?

Auch für den Body gibt es eine richtige Tanning-Revolution: In-Dusch-Selbstbräuner wie das Gradual Tan In Shower Tanning Gel von St. Tropez. Auf die trockene Haut auftragen, eine Minute warten und anschließend abbrausen. Nicht wundern: Das Ergebnis zeigt sich nicht direkt nach der Dusche, sondern wie bei herkömmlichem Selbstbräuner nach ein paar Stunden. Aber du kannst dich sofort anziehen und der fiese, süßlich-muffige Selbstbräuner-Geruch bleibt dir und deinen Mitmenschen erspart.

Besonders gleichmäßige Ergebnisse erzielst du mit einem Tanning-Mousse wie diesem von Bondi Sands. Mithilfe eines Bräunugshandschuhs kannst du es nahtlos und fleckenfrei auftragen.

Du hast noch eine Selbstbräuner-Creme übrig, die du gern aufbrauchen würdest, bevor du in etwas Neues investierst? Auch damit kannst du dich fleckenfrei bräunen. Und zwar so: Mische die Bräunungscreme im Verhältnis 1:1 mit Bodylotion. Für ein gleichmäßiges Ergebnis trägst du den Mix in kreisenden Bewegungen auf, anstatt einfach nur hoch und runter zu reiben. So wird die Bräune viel gleichmäßiger.

Wie finde ich die richtige Bräunungsintensität für mich?

Anders als bei Make-up kannst du dich bei Bräunungsprodukten meist nur zwischen Produkten "für helle Haut" und "für dunkle Haut" entscheiden. Erstere enthalten eine niedrigere Konzentration des Bräunungswirkstoffs DHA (zirka 2 Prozent), im Gegensatz zu den Produkten für dunkle Teints, bei denen der DHA-Gehalt bis zu 5 Prozent hoch sein kann.

Welche ist die richtige für dich? Die Expertin rät: "Im Zweifelsfall immer zur helleren Variante greifen. Wenn das gewünschte Ergebnis damit noch nicht erreicht worden ist, kann man die Bräunungscreme ganz einfach erneut auftragen."

Wie schaffe ich es, dass die Bräune am Körper und im Gesicht gleich ausfällt?

Wichtig: Gesichts- und Körperprodukt sollten über die gleiche Konzentration des Bräunungswirkstoffes DHA verfügen (kannst du auf der Rückseite des Produkts bei den Inhaltsstoffen nachlesen).

Stimmt die Konzentrationen überein, kannst du sicher sein, ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis zu erhalten. Schließlich soll der Körper nicht nur nach mäßiger Nordsee-Bräune aussehen, während das Gesicht in einem Südsee-Teint strahlt.

Wie trage ich Bräunungscreme am besten am Rücken auf?

Im Selbstversuch wird das leider schwer. Entweder du gehst in ein Kosmetikstudio und hüpfst unter die Tanning-Dusche oder du bittest eine*n Freund*in oder deine*n Partner*in um Hilfe. Wer’s doch alleine riskieren will, verwendet am besten ein Aerosol-Spray. Wir lieben das Ambre Solaire Spray von Garnier. Das funktioniert auch kopfüber und lässt sich so einfach aufnebeln wie Haarspray oder Deo.

Wie kann ich verhindern, dass mein Selbstbräuner abfärbt?

Einfache Frage, einfache Antwort: Indem du das Produkt komplett einziehen lässt. Aber wann ist Selbstbräuner richtig eingezogen? Meist nach einer Viertelstunde. Wenn du mit den Fingern über die Haut fährst, sollte sie nicht mehr kleben.

Vorsichtshalber solltest du nach der Verwendung von Bräunungscremes aber besser nichts Helles anziehen und nicht in weißen Laken schlafen.

Wie lange hält Selbstbräuner?

"Weil Selbstbräuner die Haut nur oberflächlich tönt, verblasst er viel schneller als Sonnenbräune. Meist hält die Bräune maximal 7 Tage, verblasst allerdings schon nach der zweiten Dusche etwas", so Cooper. Damit der Glow möglichst lange hält, solltest du nicht zu heiß baden oder duschen, milde Reinigungsprodukte verwenden, nicht peelen und die Haut nach dem Duschen gut eincremen.

Warum sollte ich vorab ein Peeling benutzen?

Eine schöne und streifenfreie Bräune fängt schon mit der Vorbereitung an. "Abgestorbene Hautschüppchen und kleine Hautfetzen lassen die Bräune nämlich fleckig erscheinen. Außerdem bräunt eine glatte Haut deutlich gleichmäßiger als eine unebene. Vor allem raue Stellen wie Ellbogen und Knie solltest du vorab gründlich peelen und anschließend eincremen", so Jayne Cooper.

Warum werden Ellbogen und Knie so leicht fleckig?

Die schwierigsten Stellen beim Auftragen des Selbstbräuners sind die Ellbogen und die Knie. Hier ist die Hornhaut besonders dick und nimmt dadurch mehr Farbe auf als sie eigentlich soll.

Das fleckige, ungleichmäßige Ergebnis ist die große Falle beim Selbstbräuner-Auftragen. Das möchtest du nicht haben.

Deswegen: Knie und Ellbogen vorab mit Bodylotion eincremen und das Bräunungsprodukt sparsamer auftragen. Und hinterher immer fix und gründlich die Hände waschen, sonst gibt es auch dort unschöne braune Flecken.

Wie schaffe ich es, dass die Hände nicht fleckig und orange werden?

Auch die Hände sind meist besonders trocken, weil sie so oft gewachsen werden. Deshalb nehmen die Finger Farbe besonders stark an, und werden darum schnell zu dunkel oder fleckig.

"Orangefarbene Handflächen vermeidest du, indem du Einmalhandschuhe trägst. Danach aber nicht vergessen die Handrücken zu bräunen. Wie das? Einen sparsamen Klecks auf einen Handrücken geben und beide aneinander reiben", so die Expertin. Oder wie im Video:

Auch der Haaransatz und die Augenbrauen sind leider Körperstellen, die schnell eine ungleichmäßige Bräune hervorrufen und deswegen ausgespart werden sollten. Ausrutscher schnell mit einem feuchten Kosmetiktuch entfernen. Apropos Haare: So kannst du sie schonend aufhellen.

Was hilft gegen Selbstbräunerpannen?

Leider lässt sich die wahre Intensität der Bräunung erst feststellen, wenn das Selbstbräunungsprodukt vollständig eingezogen ist. Meist ist es dann aber schon zu spät, um die Textur noch erfolgreich abzuwaschen. Keine Sorge, die Haut erneuert sich schon nach 3 bis 4 Tagen. Währenddessen hilft folgendes (nicht):

Tarnen: Flecken kannst du mit einem deckendem Make-up oder einer Camouflage-Creme kaschieren, bis sich die Haut nach ein paar Tagen von selbst erneuert hat.

Flecken kannst du mit einem deckendem Make-up oder einer Camouflage-Creme kaschieren, bis sich die Haut nach ein paar Tagen von selbst erneuert hat. Keine gute Idee : Erneut ein körniges Peeling benutzen, um die schiefgegangene Bräunung zu entfernen. Die Haut würde dadurch zu sehr beansprucht werden. Und neben dem zu braunen Teint ist ein schuppiges, zudem rot gereiztes Hautbild auch kein schöner Anblick.

: Erneut ein körniges Peeling benutzen, um die schiefgegangene Bräunung zu entfernen. Die Haut würde dadurch zu sehr beansprucht werden. Und neben dem zu braunen Teint ist ein schuppiges, zudem rot gereiztes Hautbild auch kein schöner Anblick. Besser: Einen speziellen Tanning-Remover kaufen. Der sorgt dafür, dass sich abgestorbene Hautschüppchen lösen und entfernt dadurch den Großteil der Bräune.

Einen speziellen Tanning-Remover kaufen. Der sorgt dafür, dass sich abgestorbene Hautschüppchen lösen und entfernt dadurch den Großteil der Bräune. Die einfachste Lösung: Von Anfang an einen niedrig dosierten Selbstbräuner wählen, bis du den Dreh mit dem Umgang von tönenden Produkten raushast.

"Oh, du bist so schön braun!" Das wirst du ab sofort sicher häufiger hören. Mit unseren Tanning-Tipps wirkt dein Selbstbräuner so natürlich, dass niemand merken wird, dass deine Bräune aus der Tube kommt.