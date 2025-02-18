Gesichtsbehandlung zuhause: So leicht geht's

Die Termine in Kosmetiksalons sind heiß begehrt – und die Studios sind teils über Wochen ausgebucht. Was also tun, wenn du dich so auf ein Facial gefreut hast? Einfach unserem Guide folgen!

Hier verraten wir dir, mithilfe der lieben Kosmetikerinnen aus dem Hamburger Salon Malinka, wie du zu Hause eine profimäßige Gesichtsbehandlung hinbekommst – fast so gut wie im Salon.

Wie sieht eine typische Profi-Gesichtsbehandlung aus? Die Gesichtsbehandlungen bei Malinka beginnen stets mit einer gründlichen Reinigung, die sowohl eine Vorbereitung als auch eine abschließende Nachreinigung umfasst. Danach folgt ein Peeling, gefolgt von der gezielten Entfernung von Hautunreinheiten. So wird sichergestellt, dass die Haut optimal gereinigt ist, bevor spezielle Seren mit ausgewählten Wirkstoffen aufgetragen werden.

Für zusätzliche Entspannung kannst du dir optional eine wohltuende Gesichtsmassage gönnen, gefolgt von einer pflegenden Maske. Den Abschluss bilden eine Pflegecreme und ein Sonnenschutz, damit deine Haut bestens auf den Tag vorbereitet ist.

Welche Pflegeprodukte brauche ich für ein Facial? Am wichtigsten für eine Gesichtsbehandlung sind natürlich die richtigen Produkte. Du benötigst:

zwei Gesichtsreiniger: Einen auf Öl-Basis und ein Waschgel, das schäumt eine Maske ein Peeling ein Serum Feuchtigkeitscreme (mit LSF) Sonnenschutz, wenn deine Pflege keinen enthält Bei der Wahl der richtigen Produkte ist natürlich entscheidend, was du gerade im Hause hast. Du solltest aber unbedingt auch darauf achten, was deine Haut aktuell braucht. Ist sie trocken, solltest du sie z.B. nicht noch mit einer Reinigungsmaske weiter ausdörren. Bist du dir nicht sicher, ob du die richtigen Produkte parat hast, ist das auch kein Problem. "Dafür bieten wir bei Malinka - und viele andere Kosmetikstudios übrigens auch - einen Beratungsservice bei Whatsapp an", erklären die Kosmetikerinnen Nadine und Lea. Schau doch mal, ob dein Salon auch so einen Service anbietet.

Welche Tools brauche ich für das Facial? Besonderes Equipment brauchst du für dein DIY-Facial eigentlich nicht. Für das Dampfbad kannst du einfach eine große Schüssel mit heißem Wasser nehmen. Und falls du eine Maske auftragen möchtest, ist ein Pinsel oft hilfreich beim Auftragen und verhindert eine Sauerei im Badezimmer.

Mit ein paar Kerzen oder einem Bad für die nötige Stimmung zu sorgen, ist auch keine schlechte Idee. Kommen wir aber langsam ans Eingemachte: den richtigen Ablauf!

Step-by-Step-Anleitung für eine Gesichtsbehandlung zuhause In diesem Guide halten wir uns ganz genau an den Ablauf, wie er auch im Beauty-Studio Routine ist. Wenn du dich an diesen Punkten orientierst, kann gar nichts schiefgehen.

Schritt 1: Bestimme den Status quo deiner Haut Bevor du mit einer Gesichtsbehandlung loslegst, ist es erst einmal wichtig festzustellen, was sie gerade braucht. Also nimm dir ruhig Zeit und schau dir die Haut genau an. Auch im Salon ist dieser Schritt wichtig. "Das hilft, das Hautpflegeziel zu bestimmen und die richtigen Produkte zu wählen", erklären die Kosmetikerinnen Nadine und Lea.

Schritt 2: Double-Cleansing für eine intensive Reinigung Das Reinigen der Haut beginnt mit einem Öl-Cleanser, der deine Haut vom groben Schutz und Make-up befreit. Danach werden mit einem Gel- oder Schaumreiniger alle kleinen Reste, die sich beim ersten Cleansen nicht gelöst haben, endgültig herunter gewaschen.

Schritt 3: Ein Peeling für den Feinschliff Ein Peeling löst sichtbare Hautschüppchen und macht die Haut nicht nur noch sauberer, sondern auch super weich und aufnahmefähiger für die anschließenden Pflege-Steps. Das wissen auch die Mädels von Malinka. Sie erklären: "Das Reinigen (am besten mit einer Doppelreinigung) und Peelen ist das A&O für das Home-Treatment."

Schritt 4: Mit einem Dampfbad die Poren öffnen "Im Anschluss kann mit einem Dampfbad gearbeitet werden, damit sich die Poren öffnen. Bei Bedarf lassen sich so kleine Mitesser einfacher entfernen und die nachfolgenden Produkte können besser eindringen." Um die Haut nicht unnötig zu reizen oder zu schädigen, solltest du beim Dampfbad darauf achten, dass es nicht zu heiß ist.

So geht’s: Setze 3 Beutel eines Kräutertees deiner Wahl mit einem Liter kochendem Wasser auf und lass den Mix ruhig 15 Minuten kräftig ziehen. Jetzt mit einem Handtuch überm Kopf über die Schüssel lehnen. Lässt sich gerade aushalten? Dann ist die Temperatur genau richtig. Versuche 5-10 Minuten so zu verweilen.

Schritt 5: Intensivpflege mit einer Maske Bei einem anständigen Facial darf eine Maske natürlich nicht fehlen. Die Maske gibt der Haut einen schönen Wirkstoff-Kick, sodass sie am Ende im neuen Glow erstrahlt. Du hast keine daheim? Macht nichts, Hausmittel wirken genauso gut!

Schritt 6: Ein Serum gibt der Haut den Wirkstoff-Boost Weiter geht’s mit der Intensiv-Pflege: Ein Wirkstoffserum hilft, die Haut unter der Tagespflege nachhaltig zu boosten. Das liegt daran, dass Seren leichter in der Textur sind, schnell einziehen und tiefer in die Haut eindringen als normale Cremes.

Schritt 7: Tagespflege & Lichtschutz Nun zum krönenden Abschluss einer jeden Hautpflege-Routine: Die Tagespflege und der Lichtschutz. Die Tagespflege versorgt die Haut mit extra Feuchtigkeit. Der Sonnenschutz wappnet die Haut perfekt für den Tag. Machst du dein Facial abends, kannst du ihn natürlich weglassen.

Besser nicht selbst machen: Pickel ausdrücken Zu einer Gesichtsbehandlung beim Profi gehört auch die Ausreinigung von Pickeln. Lea und Nadine von Malinka raten dir im Selbstversuch aber ganz klar davon ab: "Leider wird es oft falsch durchgeführt und das kann zu Verletzungen führen. Deswegen würden wir allen raten, den Fokus für zu Hause ganz auf die Entspannung zu legen", so die Kosmetikerinnen.

Wenn du das Drücken absolut nicht sein lassen kannst, raten andere Kosmetiker und Kosmetikerinnen dazu, beim Ausreinigen Handschuhe zu tragen und die Haut im Anschluss mit Wundantiseptikum zu desinfizieren. Zu Narben kann es trotzdem kommen. Also: Sitz die Entzündung lieber aus.