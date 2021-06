Sonnencreme fürs Gesicht Test: Der beste Sonnenschutz für Wangen, Nase und Stirn

Du weißt, du musst dich vor der Sonne schützen, um dauerhaften Hautschäden vorzubeugen. Auch in unseren Breitengraden, wo sie scheinbar schwächer und viel seltener scheint. Wissen alle. Theoretisch jedenfalls. Aber praktisch?

Im Alltag sparen die meisten sich die Sonnencreme oft. Weil es schlicht lästig ist. Niemand mag den fettigen Film, den viele Produkte auf der Haut und am Kragen der Lieblingsbluse hinterlassen. Erst recht nicht, wenn die Haut empfindlich ist. Dann bleibt der Sonnenbrand aus, dafür gibt's aber Monsterpickel. Das muss nicht sein, wenn du dich an unsere Tipps hältst.

Diese 5 Sonnencremes haben wir getestet:

Welche Sonnencreme brauche ich?

Während sich die meisten beim Sonnenbad noch eincremen, legen die wenigsten regelmäßig eine Sonnencreme fürs Gesicht auf, obwohl das im Freien ständig der Sonne ausgesetzt ist. Viele verwenden dann einfach die Körpercreme auch fürs Gesicht, das sorgt aber dann gern für die besagten Unverträglichkeiten und Pickel.

Neben dem klassischen Sonnenschutz für die Haut am ganzen Körper sind also Gesichts-Sonnencremes die wichtigste Hautpflege im Sommer. Die sind auf die Gesichtshaut abgestimmt und bieten dauerhaften Schutz. Wir haben einige für dich ausprobiert.

Welche Sonnencreme fürs Gesicht ist gut?

Dass es auch ohne Fettfilm und Pickel geht, zeigen die hochwertigen Produkte im Sonnencreme-Test unserer Redaktion. Diese Sonnencremes können wir dir besten Wissens und Gewissens empfehlen!

Nivea-Sonnencreme im Test

Nivea Sun Gesichts-Sonnencreme LSF 30 bestellen.

Testerin Atessa Bock: "Meine Haut ist recht trocken, glänzt auf der Stirn aber trotzdem immer. Weil ich von Natur aus ein recht dunkler Typ bin, verbrenne ich nicht so leicht. Hoher Sonnenschutz ist mir trotzdem wichtig. Wer will schon früher altern als nötig?"

Nivea / PR Die Nivea Sun Gesichtscreme spendet Feuchtigkeit, ohne zu kleben

Was verspricht der Hersteller?Sofort wirksamen Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen. Die Formel absorbiert überschüssiges Fett von der Hautoberfläche und mattiert sie langanhaltend, ohne weiße Rückstände.

Hält die Nivea-Sonnencreme, was sie verspricht?"Die Creme riecht angenehm nach dem typischen Sonnenmilch-Duft, nur ganz leicht, nicht penetrant. Sie lässt sich sehr gut verteilen, zieht wirklich extrem schnell ein und weißelt tatsächlich gar nicht. Fahre ich mit den Fingern über die Haut, merke ich einen leichten Film. Im Gesicht selbst fühlt es sich aber eher an, als hätte ich eine Tagescreme drauf.

Ein bisschen gestört hat mich, dass ich unter der Creme gefühlt mehr im Gesicht geschwitzt habe als sonst. Das fühlte sich etwas unangenehm an, mag aber vielleicht mehr an den Temperaturen generell als an der Creme liegen. Das Wichtigste zum Schluss: Ich war zwei volle Tage damit in der prallen Sonne und habe keinerlei rote Flecken bekommen, sie hat mich also gut geschützt." Hier kannst du die Creme online bestellen.

Atessas Fazit: "Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, da es die erste Sonnencreme ist, die ich getestet habe, bei der ich mich nicht so fühle, als würde sie meine Poren verstopfen und unschön glänzen. Toll! Auch der Preis von 12 Euro für 50 ml überzeugt mich."

Cetaphil-Sonnencreme im Test

Cetaphil Daylong Sensitive Gel-Fluid Gesicht bei amazon bestellen

Tester Ben Kendal: "Ich habe einen eher hellen Hautton und werde daher in der Sonne recht schnell rot. Deshalb lege ich viel Wert auf den hohen Lichtschutzfaktor. Die Creme soll sich aber trotzdem schön leicht anfühlen. Weil ich viel Sport im Freien mache, sollte sie auch schweißresistent sein."

Cetaphil / PR Perfekt für sensible Haut: Das Gel-Fluid von Cetaphil Daylong

Was verspricht der Hersteller?Die Creme verspricht, gegen lichtbedingte Altersflecken und Hautalterung zu wirken. Dabei soll sie besonders für helle, empfindliche und sonnenintolerante Haut geeignet sein. Der 50+ Lichtschutzfaktor soll vor UVA- und UVB Strahlung schützen und die Infrarot-Strahlung in der Haut reduzieren. Cetaphil wirbt außerdem mit leichter, nicht klebender und nicht fettiger Textur. Die Creme ist laut Hersteller nicht parfümiert.

Hält die Cetaphil-Creme, was sie verspricht?"Die Creme riecht neutral, lässt sich supereinfach verteilen und zieht innerhalb einer Minute ein, sodass sie kaum noch sicht- und fühlbar ist. Das Hautgefühl ist angenehm und auf keinen Fall fettig. Ich finde sogar, dass die Creme einen kühlenden Effekt auf der Haut hat. Besonders praktisch für Outdoor-Sportler: Auch bei starkem Schwitzen löst sich nichts.

Was den Schutz angeht: Beim ersten Mal war ich zu sparsam mit dem Produkt und meine Haut war nach 30 Minuten in der prallen Sonne leicht gerötet - mein Fehler Seitdem bin ich großzügiger. Dem leichten Hautgefühl tut die höhere Dosis keinen Abbruch." Hier kannst du die Creme bestellen.

Bens Fazit: "Die Creme hat mich in vielen Aspekten überzeugt! Sie ist nicht fettend, riecht neutral, zieht schnell ein und ist auch für Sportler geeignet. Man muss sie allerdings großzügig auftragen. Bei dem fairen Preis stört mich das aber nicht wirklich." Du willst länger braun bleiben? Hier gibt's 6 Tipps, die deine Sommerbräune erhalten

Sonnencreme von La Roche-Posay im Test

La Roche-Posay Anthelios Ultra bei amazon.de bestellen

Testerin Elina Wiesner: "Meine Haut ist sehr hell und verbrennt schnell. Sonnenschutz ist deshalb Pflicht! Weil mein Teint schnell fettig wird, sollte die Creme aber nicht zu doll schmieren."

Was verspricht der Hersteller?Eine sehr hoher Sonnenschutz (50+) mit antioxidativer Wirkung. Die Creme soll besonders verträglich sein und für empfindliche, zur Sonnenallergie neigende Gesichtshaut geeignet sein. Man kann sie sogar in der Augenpartie anwenden.

La Roche Posay / PR Speziell für sensible, fettige Haut: Anthelios Gel Creme von La Roche Posay

Hält die Roche-Posay-Creme, was der Hersteller verspricht?"Wie der Hersteller anpreist, riecht die Creme tatsächlich kaum, nur leicht nach Sonnencreme, aber angenehm. Durch die Tube mit Pumpverschluss lässt sich die Creme leicht und sparsam dosieren. Perfekt, wenn ich nur ein bisschen nachnehmen will, weil ich zunächst zu sparsam war.

Die Konsistenz ist wie bei einer leichten Feuchtigkeitscreme und lässt sich dünn und gleichmäßig auftragen. Die Creme zieht in wenigen Minuten ein, also normal schnell. Die Haut fühlt sich danach gut an, mit Feuchtigkeit versorgt, geschützt, allerdings glänzt sie ein wenig. Ich persönlich finde es aber gut, dass man sieht und spürt, wo ich mich eingecremt habe. So weiß ich, dass ich gut geschützt bin." La Roche-Posay Anthelios Ultra bei amazon.de bestellen.

Elinas Fazit: "50 ml kosten rund 14 Euro, ein guter Preis für Apotheken-Kosmetik! Die Anwendung ist sehr leicht, angenehm und die Creme fühlt sich gut auf der Haut an. Daher würde ich sie weiterempfehlen. Ich würde aber dazu raten, das Gesicht anschließend leicht abzupudern, damit die Haut nicht glänzt."

Altruist-Sonnencreme Review

Altruist Face Fluid SPF 50 bei Amazon bestellen

Testerin Scarlett Schultze: "Ich habe einen sehr hellen Teint und eine klassische Mischhaut. Ölig in der T-Zone, trocken auf den Wangen. Bei Sonnencremes ist mir daher wichtig, dass sie gut schützt und auf der Haut nicht glänzt."

Was verspricht der Hersteller?Feuchtigkeitsspendend, superleicht und transparent. Die Formel mit antioxidativem Vitamin E wurde von Dermatologen entwickelt.

Altruist / PR Das Altruist Face Fluid zieht ruckzuck ein und schützt die Haut effektiv

Hält das Produkt, was es verspricht?"Das Fluid zieht extrem schnell ein. Eigentlich schon während des Verteilens. Wow! Der Geruch ist neutral. Die Haut fühlt sich danach nicht fettig an und glänzt nicht. Ich würde sogar sagen, dass die Creme gut mattiert. Ölglanz ist meiner Meinung nach sonst immer das größte Problem bei Sonnencremes für das Gesicht.

Toll finde ich auch, dass ich den Sonnenschutz sogar rund um die Augen verwenden kann, ohne dass Tränen kullern. Das passiert bei mir sonst schnell bei Sonnencremes. Der LSF 50 hat mich auf dem Fahrrad zur Arbeit und beim Outdoor-Sport in der Mittagspause einwandfrei geschützt. Die Creme ist beim Schwitzen nicht verlaufen." Hier kannst du die Sonnencreme bestellen.

Scarletts Fazit: "Ich finde die Creme durch das leichte Hautgefühl – und weil ich sie direkt am Auge auftragen kann – perfekt für den Alltag. Für 10 Euro pro 50 ml bekommt man ein Top-Produkt, das lange hält!" Lies hier, was Frauen mit Sommersprossen wissen sollten.

Biotherm Sonnencreme im Test

Biotherm Creme Solaire Anti-Age hier bestellen

Testerin Christine Naefeke: "Meine Haut ist relativ unkompliziert, weder trocken, noch ölig. In der Sonne werde ich braun und verbrenne nicht schnell."

Die Creme Solaire Anti-Age von Biotherm liefert eine Extra-Portion Pflege

Was verspricht der Hersteller?Die Sonnencreme von Biotherm verspricht neben sehr hohem Lichtschutz, schnell einzuziehen und die Haut zusätzlich mit viel Feuchtigkeit zu versorgen.

Hält die Sonnencreme von Clarins, was sie verspricht?"Die zarte Gesichtscreme in der gelben, gute-Laune-farbenen Tube lässt sich gut, wenn auch nicht sehr gut, verteilen, zieht tatsächlich gleich ein – und duftet herrlich nach Sommer. Tatsächlich fühlt sich die frisch eingecremte Haut gleich geschmeidig und entspannt an. Ein gutes Gefühl, das den Tag über anhält. Die Schutzleistung ist ebenfalls klasse!" Hier kannst du die Sonnencreme bestellen.

Christines Fazit: "Knapp 22 Euro für 50 ml sind ein stolzer Preis, für den es aber eine gute Sonnencreme mit einer Extraportion Pflege gibt." Hier findest du Erste-Hilfe-Tipps bei Sonnenbrand

Die Produkte haben uns durchweg überzeugt

Besonders gut performt hat die Luxuscreme von Biotherm. Ja, die kostet viel, fühlt sich auf der Haut aber besonders gut an. Fast genauso überzeugend fanden wir aber auch die Cremes von Altruist, Nivea, La Roche Posay und Cetaphil, die es für deutlich schmaleres Budget in der Apotheke oder Drogerie gibt.

Sonnenschutz muss nicht kleben und schmieren. Fast alle Testprodukte liegen hier gleichauf. Klar, die Lichtschutzfaktoren sind genormt: Wenn Faktor 30 draufsteht, muss eine Creme auch Faktor 30 bieten. Aber die Hersteller haben ihre Formeln in den letzten Jahren ständig erneuert. Sonnenschutz klebt oder weißelt heute nicht mehr. Also, eincremen!