Cycle Syncing: Zyklusbasierte Hautpflege im Check

Mal strahlt die Haut, mal spannt sie, wirkt fahl oder plötzlich unrein: Viele Frauen beobachten deutliche Veränderungen ihres Hautbilds im Laufe des Menstruationszyklus. Tatsächlich können hormonelle Schwankungen Einfluss auf Talgproduktion, Feuchtigkeit und Hautempfindlichkeit haben. Genau darauf basiert der aktuelle Beauty-Trend "Cycle-Synced Skincare" (deutsch: "Zyklus-synchronisierte Hautpflege").

Die Idee dahinter: Die Hautpflege soll je nach Zyklusphase angepasst werden, um Pickel, Trockenheit oder Irritationen gezielt auszugleichen. Online teilen viele Frauen, wie sie Periodenakne vorbeugen und ihren Teint optimieren, indem sie ihre Hautpflege wöchentlich an hormonelle Veränderungen während ihres Menstruationszyklus anpassen. Dermatolog:innen sehen den Trend allerdings kritisch.

Was bedeutet "Cycle Syncing" bei Skincare? Beim sogenannten Cycle Syncing wird die Hautpflege an die 4 Phasen des Menstruationszyklus angepasst:

Menstruation

Follikelphase

Eisprung

Lutealphase Während der Menstruation könnte man sich zum Beispiel darauf konzentrieren, Feuchtigkeit zuzuführen und Entzündungen zu reduzieren. In anderen Phasen legt man stattdessen möglicherweise mehr Wert auf Peeling und die Regulierung der Talgproduktion.

Wichtig: Cycle Syncing ist nicht dasselbe wie der TikTok-Trend "Skin Cycling", bei dem Wirkstoffe wie Retinol oder Peelings nach festen Nächten rotiert werden.

Unsere Expertinnen:Tess Mauricio, MD, ist Fachärztin für Dermatologie in San Diego und Beverly Hills.

Tammy Fender ist Kosmetikerin und Gründerin von Tammy Fender Holistic Skincare.

Ava Shamban, MD, ist Fachärztin für Dermatologie in Los Angeles.

Christie Kidd ist Celebrity-Hautexpertin und zertifizierte Physician Assistant im Bereich Dermatologie.

Warum Cycle-Syncing problematisch sein kann Cycle Syncing verspricht Frauen, ihren Teint den ganzen Monat lang frei von Akne, prall und strahlend zu halten, und die Beauty-Industrie hat den Trend schnell für sich entdeckt: Einige Marken haben phasenspezifische Hautpflegelinien entwickelt, andere bewerben bestehende Produkte inzwischen mit Botschaften rund um den Menstruationszyklus.

Das Problem dabei: Studien legen nahe, dass eine regelmäßig beibehaltene, vorhersehbare Hautpflegeroutine entscheidend für einen gesunden Teint ist. "Einfachheit und Beständigkeit funktionieren langfristig meist besser", sagt Tess Mauricio. Gleichzeitig ist aber wissenschaftlich auch gut belegt, dass hormonelle Veränderungen das Erscheinungsbild der Haut beeinflussen können – also wäre es theoretisch nicht sinnvoll, die Hautpflege an diese hormonellen Schwankungen anzupassen?

Um endgültig herauszufinden, ob sich Cycle Syncing wirklich lohnt, erklären hier drei Dermatologinnen und eine Kosmetikerin, was man über diesen Trend wissen muss – einschließlich der Frage, wie der Menstruationszyklus die Haut verändert, ob Cycle Syncing der beste Weg ist, damit umzugehen, und was man gegen lästige Periodenakne, Trockenheit und Empfindlichkeit tun kann.

So beeinflussen die einzelnen Zyklusphasen deine Haut So lange dauert ein typischer MenstruationszyklusMenstruationszyklen können laut der Mayo Clinic etwa zwischen 21 und 35 Tagen dauern. Während dieser Zeit durchläuft der Körper die Menstruations-, Follikel-, Ovulations- und Lutealphase und erlebt unterschiedliche Schwankungen von Hormonen wie Östrogen, Progesteron und Testosteron.

Das wiederum kann verändern, wie die Haut aussieht und sich anfühlt, erklärt Tammy Fender. Wenn deine Haut also rund um deine Periode nie besonders gut aussieht, keine Sorge, du bildest dir das nicht ein.

Ein Großteil der Forschung zu Hormonspiegeln und Hautgesundheit konzentriert sich auf die Auswirkungen drastischer Veränderungen während der Perimenopause, Menopause oder hormoneller Erkrankungen wie dem polyzystischen Ovarialsyndrom. Basierend darauf und auf der kleineren Zahl von Studien speziell zum Einfluss des Menstruationszyklus auf die Haut, lässt sich jedoch ziemlich gut ableiten, wie sich unser Hautbild während eines typischen Zyklus verändern kann.

Hier ein kurzer Überblick darüber, was du in jeder Phase erwarten kannst:

Menstruation: Die Haut kann trockener und empfindlicher werden Wie du wahrscheinlich bereits weißt, beginnt diese Phase am ersten Tag der Blutung und dauert meist etwa 5 bis 6 Tage. Während dieser Zeit fallen Östrogen und Progesteron typischerweise auf ihre niedrigsten Werte, erklärt Kidd.

Forschung legt nahe, dass Östrogen eine entscheidende Rolle für gesunde, strahlende Haut spielt: Es hilft, den Teint hydratisiert und prall zu halten, da es die Produktion von Kollagen (einem Protein, das zur Hautelastizität beiträgt) sowie von Hyaluronsäure ankurbelt – einer Substanz, die Feuchtigkeit anzieht. Das Hormon ist außerdem wichtig für die Aufrechterhaltung einer gesunden Hautbarriere, also der äußersten Hautschicht, die Feuchtigkeit speichert und äußere Reizstoffe fernhält.

Und obwohl die Auswirkungen von Progesteron auf die Hautgesundheit noch nicht vollständig verstanden sind, geht man davon aus, dass es hilft, Hautentzündungen zu regulieren und die Produktion von Sebum zu steigern, einer öligen Substanz, die die Haut hydratisiert hält.

Möglicherweise bemerkst du in dieser Zeit keine großen Hautveränderungen, sofern deine Haut nicht ohnehin empfindlich oder akneanfällig ist, sagt Kidd. Wenn die Hormonwerte während deiner Periode jedoch stark abfallen, kann sich deine Haut trockener und gereizter anfühlen als gewöhnlich. Zudem könnte sie stumpfer und dünner wirken.

Follikelphase: Jetzt wirkt die Haut oft besonders strahlend Die Follikelphase startet mit der Menstruation und dauert insgesamt etwa 14 Tage. Währenddessen steigt der Östrogenspiegel wieder kontinuierlich an. In dieser Zeit steigen die Östrogenspiegel wieder an, während sich der Körper auf den Eisprung vorbereitet – die nächste Zyklusphase, in der eine Eizelle aus dem Eierstock freigesetzt wird und in den Eileiter wandert, den Kanal zwischen Eierstock und Gebärmutter.

Direkt am Ende der Follikelphase (aber noch vor dem Eisprung) erreichen die Östrogenspiegel ihren Höhepunkt, und die Haut profitiert davon:

Das Ende dieser Phase ist oft der Zeitpunkt, an dem die Haut am gesündesten, prallsten, glattesten und strahlendsten aussieht, sagt Fender.

Das liegt vor allem daran, dass Östrogen ...

die Kollagenproduktion unterstützt

Feuchtigkeit bindet

die Hautbarriere stärkt Eisprung: Mehr Öl, mehr Glow – aber auch mehr Pickel Etwa zwei Wochen nach Beginn des Menstruationszyklus löst eine Kaskade hormoneller Veränderungen im Körper aus, dass der Eierstock eine Eizelle freisetzt, die – sofern sie nicht befruchtet wird – laut der Cleveland Clinic etwa 12 bis 24 Stunden im Eileiter überlebt. Etwa zur gleichen Zeit erreichen die Testosteronwerte (die während der Follikelphase langsam angestiegen sind) ihren Höchststand.

Und diese Veränderung kann sichtbare Hautveränderungen verursachen. Genauer gesagt stimuliert Testosteron Drüsen in der Haut, die Sebum produzieren. Bei manchen Menschen kann das während dieser kurzen Phase zu fettigerer Haut, verstopften Poren und mehr Akne führen.

"Einige Frauen kommen problemlos durch diese Phase", sagt Kidd. "Für andere ist es ihre schlimmste Pickelzeit."

Lutealphase: Jetzt treten hormonelle Pickel besonders häufig auf Die Lutealphase beginnt nach dem Eisprung und endet mit der nächsten Periode. Während dieser Zeit sinken die Östrogenspiegel allmählich wieder – und weniger Östrogen kann erneut zu trockener, gereizter Haut führen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass die Progesteronwerte in dieser Phase ihren Höhepunkt erreichen, da sich der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Hohe Progesteronwerte können zu einer übermäßigen Ölproduktion in der Haut führen und dadurch Unreinheiten begünstigen.

Typisch sind laut Tammy Fender:

tief sitzende Pickel

Entzündungen entlang der Kieferpartie

Wassereinlagerungen

geschwollene Augen oder Gesichtspartien Ist Cycle Syncing wirklich sinnvoll? Es ist ziemlich offensichtlich, dass Hautgesundheit und Hormonspiegel eng zusammenhängen. Deshalb klingt es erstmal nicht unvernünftig zu glauben, dass ein Austausch der Produkte zur Anpassung an die Veränderungen während des Zyklus das Hautbild verbessern könnte.

Aber kurz gesagt: Weniger ist hier mehr, sagen die Expertinnen. Und die Vorstellung, dass man jede Woche eine komplett andere Hautpflegeroutine brauche, sei laut Mauricio "größtenteils Marketing". In vielen Fällen könne dieser Ansatz die Hautpflege sogar "unnötig kompliziert machen und das Risiko für Irritationen erhöhen", ergänzt sie.

Hautärztin Kidd stimmt zu. Zwar sieht sie kein Problem darin, hier und da kleinere Anpassungen vorzunehmen, um bestimmte Hautprobleme anzugehen, aber "eine komplette Hautpflege-Umstellung rund um deine Periode ist im Grunde nur jemand, der Geld verdienen will, indem er dir mehr Produkte verkauft", sagt sie. "Das ist einfach lächerlich."

Warum zu viele Produktwechsel problematisch sein könnenHautpflegeprodukte brauchen generell Zeit, um tatsächlich zu wirken: Die meisten aktiven Inhaltsstoffe müssen mehrere Wochen konsequent angewendet werden, bevor messbare Veränderungen der Haut sichtbar werden. Produkte jede Woche passend zum Zyklus zu wechseln, könne deshalb sogar aktiv verhindern, dass die Routine überhaupt funktioniert, erklärt Kidd.

Auch Ava Shamban, sieht den Trend kritisch: Cycle Syncing sei "eher performativ als präventiv oder korrigierend". Außerdem ist es normal, dass die Haut im Laufe der Zeit vorübergehende Veränderungen wie Dehydrierung, Reizungen oder Entzündungen erlebt. Hormonelle Schwankungen durch den Menstruationszyklus sind dabei nur ein Faktor – ebenso wie Stress, Umweltverschmutzung und Sonneneinstrahlung.

Der Punkt ist also: Kleine Hautveränderungen im Laufe des Monats sind normalerweise nichts, worüber man in Panik geraten oder Unsummen für eine komplizierte, ständig wechselnde Routine ausgeben sollte. Stattdessen sei es entscheidend, eine Routine zu entwickeln, "die zu deinem Hauttyp passt und ergänzt, was deine Haut braucht, wenn sie es braucht", ergänzt Shamban.

Wann du bei Hautproblemen ärztlichen Rat suchen solltest Es gibt einen Unterschied zwischen ein paar unerwünschten Pickeln vor der Periode und tiefen, schmerzhaften Zysten, die jeden Monat wie ein Uhrwerk auftreten. Wenn Letzteres auf dich zutrifft – und die Akne vor allem an unteren Wangen, Kieferlinie oder Kinn auftritt –, könnte es sich laut Mauricio um hormonelle Akne handeln. In diesem Fall lautet die Standardlösung nicht Cycle Syncing. Sondern bewährte Aknebehandlungen mit wirksamen Inhaltsstoffen wie Benzoylperoxid und Salicylsäure, die jeweils Akne verursachende Bakterien bekämpfen und abgestorbene Hautzellen entfernen.

Auch Anpassungen des Lebensstils wie Stressmanagement, das Vermeiden entzündungsfördernder Lebensmittel wie Milchprodukte und ausreichend Schlaf können helfen, sagen die Expertinnen.

So kannst du deine Routine sinnvoll anpassen Anstatt zu raten, in welcher Phase deines Menstruationszyklus du dich gerade befindest, und blind zu versuchen, deine Routine entsprechend umzustellen, empfiehlt Fender, einen Zyklus-Tracker zu nutzen und zu beobachten, wie sich deine Haut im Laufe der Zeit verhält.

Anschließend solltest du laut den Expert:innen lieber einer grundlegenden Hautpflegeroutine mit sanftem Reiniger, Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz folgen statt klassischem Cycle Syncing. Und basierend darauf, wie sich deine Haut mit der Zeit verhält, kannst du "kleine, strategische Anpassungen vornehmen, wenn nötig", sagt Mauricio. Hier drei Beispiele:

Wenn du vor oder während deiner Periode Pickel bekommst: Zusätzlich zur Verwendung einer Aknebehandlung, wenn nötig, solltest du laut Kidd erwägen, "weniger Feuchtigkeitscreme entlang der Kieferlinie aufzutragen, um die Haut bestmöglich vorzubereiten". Zu viel Feuchtigkeitscreme aufzutragen (ja, das ist möglich) kann Akne verschlimmern, indem die Poren verstopfen.

Also nicht übertreiben: Trage jeweils einen kleinen Punkt Creme auf Stirn, Wangen, Nase und Kinn auf und verteile ihn anschließend. Die Haut sollte sich hydratisiert anfühlen, aber nicht glatt oder fettig. Treten regelmäßig Pickel rund um Kinn, Wangen oder Kiefer auf, könnte hormonelle Akne dahinterstecken.

Wenn deine Haut stumpf wirkt: Shamban empfiehlt die Verwendung eines Vitamin-C-Serums. Das starke Antioxidans ist aus gutem Grund ein bewährter Inhaltsstoff: Es schützt die Haut vor Umweltschäden und UV-Strahlung und fördert gleichzeitig die Kollagenproduktion.

Wichtig:Achte darauf, Produkte zu wählen, die Vitamin C in einem luftdichten Pumpsystem anbieten, und bewahre die Flasche an einem dunklen, kühlen Ort auf, denn Vitamin C oxidiert schnell bei Kontakt mit Luft, Licht und Wärme.

Wenn Trockenheit ein Problem ist: Wenn die Östrogenspiegel während der Menstruations- und Lutealphase sinken, kann sich die Haut besonders gespannt und trocken anfühlen. Du kannst der Haut mit Feuchtigkeitscremes helfen, die Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Glycerin und Ceramide enthalten, sagen die Expert:innen.

Glycerin ist ein Feuchthaltemittel, das nicht nur hydratisiert, sondern auch die Hautbarriere stärkt und als Schutz gegen Reizstoffe wirkt. Ceramide wiederum sind Fette, die natürlicherweise in der Hautbarriere vorkommen und dabei helfen, Feuchtigkeit einzuschließen sowie die Haut weich und glatt zu halten.

Es gibt unendlich viele Hautpflegeprodukte, die dabei helfen sollen, häufige Probleme wie Akne, fahle Haut und Trockenheit zu bekämpfen. Hier ein paar Produktempfehlungen der Redaktion:

1. La Roche-Posay Effaclar A.Z. Gel-Creme

Hersteller / PR Anti-Unreinheiten- und Anti-Aging-Pflege von La Roche-Posay



2. EltaMD Barrier Renewal Complex

Hersteller / PR Gesichtscreme von EltaMD zur Unterstützung der Hautbarriere

Hier bestellen: EltaMD Barrier Renewal Complex

3. Paula's Choice C15 Vitamin C Super Booster

Hersteller / PR Anti-Aging-Serum von Paula's Choice mit Vitamin C



FAQ: Zyklus und Hautpflege Verändert der Menstruationszyklus wirklich die Haut? Ja. Hormonelle Schwankungen können Einfluss auf Feuchtigkeit, Talgproduktion und Hautempfindlichkeit haben. Ist Cycle Syncing wissenschaftlich bewiesen? Nicht wirklich. Expert:innen sehen zwar Zusammenhänge zwischen Hormonen und Hautbild, halten ständig wechselnde Routinen aber meist nicht für notwendig. Warum bekomme ich vor meiner Periode Pickel? Vor allem Progesteron und steigende Talgproduktion in der Lutealphase können hormonelle Unreinheiten begünstigen.