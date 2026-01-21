Multi Energy Home Device für Hautverjüngung: Was Geräte für zu Hause leisten

Die Kombination aus längerer Lebensspanne und wachsender Begeisterung für Anti‑Aging‑Lösungen treibt den Kosmetikmarkt, der rasant wächst. Heimgeräte zur Hautpflege sind gefragter denn je.

Studienergebnis: Die Kombination macht’s Auch du suchst nach effektiven, sicheren und zugleich praktischen Lösungen für die Hautpflege zu Hause? Dazu gibt es neue Erkenntnisse. Eine prospektive, randomisierte Split‑Face‑Studie aus Korea zeigt: Bereits nach acht Wochen Anwendung können sich Hautfeuchtigkeit, Elastizität und Faltenvolumen deutlich verbessern. Zur Anwendung kam ein handliches Gerät, das LED‑Licht, Radiofrequenz (RF), Mikro‑Strom und Ultraschall kombiniert.

Die Gewebeanalysen – sowohl im Labor als auch direkt an der Haut – bestätigten die klinischen Ergebnisse: Die Bildung von Typ‑1‑Kollagen nahm zu, während die Aktivität von Matrix‑Metalloproteinase‑1, einem Enzym, das mit Hautalterung verbunden ist, abnahm. Gleichzeitig erhöhte sich die Produktion von Loricrin und Involucrin, zwei zentralen Bausteinen der Hautbarriere, die für Schutz und Widerstandskraft sorgen.

Die Prinzipien der Technologie Die Kombination der im Folgenden aufgelisteten Technologien wirkt synergetisch: Jede Energieform trägt ihren Teil zur Hautverjüngung bei, zusammen entfalten sie eine deutlich stärkere Wirkung.

Sicherheit und Anwendung Die Studie zeigt: Keine relevanten Nebenwirkungen – selbst Frauen mit sensibler Haut berichteten über gute Verträglichkeit. Das Gerät wurde zweimal pro Woche angewendet, wobei jede Gesichtshälfte rund sechs Minuten behandelt wurde. Die Temperatur blieb dabei mit maximal 35 °C angenehm und sicher. Schon nach vier Wochen zeigten sich erste Verbesserungen, nach acht Wochen waren die Effekte deutlich sichtbar.

Teilnehmerinnen: 36 Frauen (22–57 Jahre)

Dauer: 8 Wochen (bei 10 Frauen zusätzlich Biopsien nach 12 Wochen)

Vergleich: Eine Gesichtshälfte mit Gerät + Pflege, die andere nur mit Pflege

Vor Beginn der Anwendung zeigte die Haut deutliche Trockenheit, eine verringerte Elastizität und ausgeprägte Falten. Nach acht Wochen regelmäßiger Nutzung wirkte die Hautoberfläche sichtbar glatter, die Spannkraft war verbessert und das Faltenvolumen deutlich reduziert.