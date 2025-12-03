Skin Longevity: So sprechen Beauty-Marken jetzt über das Altern

Vielleicht hast du sie schon auf TikTok oder im Fernsehen gesehen: Die Milliardärinnen, die mit IV-Tropfen und High-Tech-Medizinprotokollen biohacken, oder die Fitness-Influencerinnen, die spezielle Diäten propagieren, um Unsterblichkeit zu erreichen – wie eine Version 2.0 von Death Becomes Her.

All das ist Teil einer wachsenden Diskussion über die "Longevity Science", also derjenigen Wissenschaft, die angeblich ein gesünderes Altern ermöglicht – einem der derzeit am meisten gehypten Themen in Gesundheit, Beauty und Wellness. Man könnte annehmen, das Ziel sei es, länger zu leben. Doch es geht nicht nur darum, Jahre hinzuzufügen, sondern es geht darum, diese Jahre stärker, gesünder und lebenswerter zu machen.

Alle sollten eine Lebensqualität haben wie in den "Blue Zones" Den Alterungsprozess zu optimieren, ist für Forschende kein neues Konzept. Die Wissenschaft untersucht schon lange die sogenannten Blue Zones, also Regionen auf der Welt mit ungewöhnlich vielen Hundertjährigen, in denen langes Leben mit Vitalität eher die Regel als die Ausnahme ist. Diese Lebensqualität sollte nicht auf ein paar wenige Orte beschränkt sein, sagt Frank Lipman, MD, Spezialist für funktionelle Medizin, Autor und Pionier auf diesem Gebiet.

Dr. Lipman hat beobachtet, dass viele Menschen bereits die Vorstellung akzeptiert haben, dass Leiden in den letzten 10 bis 20 Lebensjahren einfach zum Älterwerden gehört. Doch schlechte Gesundheit muss kein normaler Bestandteil des Alterns sein. Statt Symptome nur zu überdecken, wie es oft in der westlichen Medizin üblich ist, wendet Dr. Lipman Prinzipien aus fernöstlichen Traditionen an, um die Ursachen zu erkennen und zu behandeln, Gleichgewicht wiederherzustellen und die natürlichen Funktionen des Körpers für langfristiges Wohlbefinden zu unterstützen. "Was nützt es, achtzig zu sein, wenn man kaum laufen kann, zu viele Schmerzen hat, der Geist nicht richtig funktioniert oder man nicht gut schläft?" sagt Dr. Lipman. "Das ist kein Leben."

Wer gesund altert, will auch eine gesunde Haut Während sich der Fokus von der Lebensdauer zur Gesundheitsdauer verschiebt, befeuert das eine boomende Industrie – teure Wellnesszentren, regenerative Therapien, Supplements – und nun auch Hautpflege. Letztere basiert auf dem Verständnis der Biologie des größten Organs des Körpers, nicht auf der Besessenheit mit Falten. "Wir wollen die gesunde Funktion der Haut über die Zeit verlängern – präventiv und ganzheitlich, mit Fokus auf Zellgesundheit, Entzündungsreduktion, DNA-Reparatur, Barrierefunktion und Stoffwechselunterstützung", sagt Dermatologin Hadley King, MD, klinische Dozentin für Dermatologie am Weill Medical College der Cornell University.

Wenn man im Spiegel weniger Falten sieht, ist das ein Nebeneffekt, nicht das Hauptziel. "Man erlebt oft sichtbare Veränderungen, wenn die Haut optimal funktioniert, aber sie sind sekundäre Ergebnisse, nicht das primäre Ziel", ergänzt Dr. King. Das Ziel sollte immer sein: bewahren, erhalten, gesund altern.

Wie gesunde Haut ein gutes Leben widerspiegelt Die Haut spiegelt den Gesamtzustand des Körpers wider, daher erscheint der Longevity-Ansatz auf den ersten Blick logisch: Er betrachtet innere Systeme wie Darmgesundheit, Hormone, Immunsystem und Stoffwechselgleichgewicht und wie sie das beeinflussen können, was außen sichtbar ist. "Die Unterstützung dieser biologischen Prozesse hilft deiner Haut, sich zu regenerieren, zu reparieren und langfristig gut zu funktionieren", sagt Jaclyn Tolentino, DO, leitende Praktikerin für funktionelle Medizin bei Love.Life.

Denn Hautregeneration benötigt die Unterstützung zahlreicher biologischer Prozesse – gesunde Durchblutung, ausgewogene Entzündungswerte, stabile Zellteilung, Kollagenproduktion, Hydration und Barrierefunktion. "Wenn deine Hautpflege-Routine diese Aspekte nicht berücksichtigt, fehlt etwas im Gesamtbild", ergänzt Dr. Tolentino. "Das war schon immer das Ziel der funktionellen Medizin: die Zusammenhänge zu erkennen, die traditionelle Modelle und Trends oft ignorieren."

Um lange gesunde Haut zu haben, musst du früh genug hinschauen Das bedeutet auch, frühe Anzeichen von Dysfunktion zu bemerken, sei es Trockenheit, Mattheit, Rötungen oder Pickel – und zu verstehen, dass möglicherweise etwas Gravierendes im Inneren passiert. Einer der am meisten diskutierten biologischen Prozesse in der Longevity-Welt ist die "zelluläre Seneszenz", die als eines der 12 Kennzeichen des Alterns gilt. Dabei geht es um die sogenannten "Zombie-Zellen" – Hautzellen, die sich nicht mehr teilen, aber ihren Nachbarzellen Schaden zufügen. "Seneszente Zellen sterben nicht, funktionieren aber auch nicht normal. Schlimmer noch, sie senden entzündliche Signale aus, die zu Ausdünnung, Elastizitätsverlust, verzögerter Heilung und chronischer Entzündung beitragen können", sagt Tia Paul, MD, zertifizierte Dermatologin und Chief Medical Officer für Ästhetik bei BluSonil.

"Topische Produkte können seneszente Zellen nicht vollständig beseitigen, aber bestimmte Inhaltsstoffe wie Retinoide, Peptide und Antioxidantien können ihre Auswirkungen reduzieren", sagt Dr. Paul. "Diese Inhaltsstoffe wirken, indem sie entweder die gesunde Zellteilung fördern, die Entzündungskaskade minimieren oder die umliegenden Zellen vor Schäden schützen."

Eine neue Generation Hautpflegeprodukte steht bereit Die nächste Generation der Hautpflege geht noch weiter: Senotherapeutika zielen gezielt auf seneszente Zellen ab. Senolytika schicken sie in den Selbstzerstörungsmodus, Senomorphika dämpfen schädliche Signale und stärken gesunde Zellkommunikation, ohne die Zellen zu töten.

In der Medizin werden senotherapeutische Medikamente (Rapamycin-Analoga, Fisetin, Quercetin, Dasatinib, Navitoclax) für altersbedingte Erkrankungen wie Osteoporose, Neurodegeneration und Herz-Kreislauf-Abbau erforscht. In der Hautpflege wird dasselbe Prinzip angewendet: Seneszente Fibroblasten oder Keratinozyten, die Kollagenproduktion, Heilung und Elastizität stören, will man entfernen oder umprogrammieren. "Das könnte die regenerative Kapazität der Haut verlängern, statt nur die Alterungszeichen zu überdecken", sagt Dr. King.

Längst gibt es spezifische Longevity-Inhaltsstoffe für die Haut Welche Hautpflege-Inhaltsstoffe wirklich seneszente Zellen eliminieren, ist noch unklar. Topische Analoga der Medikamente werden noch untersucht. Es gibt jedoch einige häufig genutzte Wirkstoffe, die senolytisch wirken oder die Auswirkungen zellulären Alterns (z. B. Entzündungen) modulieren:

EGCG (aus grünem Tee): Antioxidativ und senomorph, reduziert entzündliche Signale (SASP) und schützt vor UV-Schäden.

Antioxidativ und senomorph, reduziert entzündliche Signale (SASP) und schützt vor UV-Schäden. NAD+Vorstufen (NR, NMN): Unterstützen Mitochondrien, DNA-Reparatur und wirken eher regenerativ und metabolisch als senolytisch.

Unterstützen Mitochondrien, DNA-Reparatur und wirken eher regenerativ und metabolisch als senolytisch. Niacinamid: Selbst NAD+Vorstufe, unterstützt Zellstoffwechsel, DNA-Reparatur und Barrierefunktion, senomorphisch.

Selbst NAD+Vorstufe, unterstützt Zellstoffwechsel, DNA-Reparatur und Barrierefunktion, senomorphisch. Retinoide: Normalisieren Zellteilung, stimulieren Kollagen, reduzieren oxidativen Stress, modulieren möglicherweise Entzündungsprozesse auf senomorphe Weise, sagt Dr. King. Frage an die Expertin: Wie finde ich die für mich passende Beauty-Routine?

Wie in Hautpflegeprodukten der Longevity-Effekt umgesetzt wird Wie fließt diese Wissenschaft nun in Produkte ein? Kosmetikriese Estée Lauder war ein Vorreiter der Longevity Science. Seit über 15 Jahren untersucht das Unternehmen die Rolle von Sirtuinen – Proteinen, die Stoffwechsel und Entzündungen regulieren, Zellen effizienter und theoretisch länger arbeiten lassen. Da Alter und Umweltstress die Sirtuin-Aktivität senken, entwickelte Estée Lauder die Re-Nutriv-Linie, um diese Proteine wieder zu aktivieren und die Haut langfristig optimal funktionieren zu lassen. Das RE-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Serum ist Teil dieser Serie. Kürzlich investierte die Marke weiter in diesen Bereich und eröffnete das erste Skin Longevity Institute in Hacienda AltaGracia, Costa Rica.

Auch Tatcha setzt in seinem neuen The Longevity Serum auf botanische Wirkstoffe aus Okinawa, einer Blue Zone, wie Shikuwasa-Limette, Noni-Saft und Shell Ginger, um die zelluläre Widerstandsfähigkeit gegen Stressschäden zu erhöhen. Laut Marke verhindert das Komplex, dass Zellen seneszent werden, und repariert bestehende seneszente Zellen. Shiseido’s Ultimune Power Infusing Serum nutzt einen biotechnologischen Ansatz mit Bio-Fermentation von wiederverwendeten Camellia-Blättern, um Aminosäuren zu konzentrieren, die Barriere, Elastizität und langfristige Widerstandskraft der Haut unterstützen.

Die Schweizer Marke Timeline entwickelte den patentierten Wirkstoff Mitopure, der die Hautgesundheit transformieren soll, egal ob der Nutzer 30 oder 60 ist. "Topisch aufgetragen und als Supplement eingenommen, regeneriert Mitopure die Energiezentren des Körpers – die Mitochondrien – und stellt gesunde Hautfunktionen wieder her, um typische Alterungszeichen auf zellulärer Ebene zu adressieren", erklärt Jaimee Holmes, Chief Brand Officer von Timeline. Der Wirkstoff ist in allen Produkten enthalten, einschließlich des Mito-Biotic Resurfacing Exfoliators, kombiniert mit pflanzlichen Peeling-Inhaltsstoffen wie Salicylsäure, Mandelsäure und Milchsäure.

Zu den neuen Produkten kommt eine neu gedachte Routine Wenn sich das alles vertraut anhört, wie das, was "Anti-Aging"-Produkte seit Jahren versprechen, liegst du nicht falsch. Beide verwenden ähnliche Hero-Inhaltsstoffe (SPF, Antioxidantien, Retinoide, Peptide) und zielen darauf ab, die Haut bestmöglich aussehen und sich fühlen zu lassen. Der Unterschied liegt im Ansatz. "Anti-Aging war historisch darauf ausgelegt, sichtbare Schäden zu reparieren, sobald sie auftreten", sagt Dr. Paul. "Longevity zielt darauf ab, die Hautgesundheit langfristig zu erhalten – stark, hydratisiert und widerstandsfähig, sodass Veränderungen langsamer auftreten."

Natürlich gibt es auch einen Marketing-Aspekt. Marken, die den Begriff "Longevity" nutzen, sprechen moderne Konsumentinnen an, die vom Begriff "Anti-Aging" abgeschreckt sein könnten. Bei topischer Pflege gilt weiterhin: auf bewährte Basics setzen – täglicher SPF, Antioxidantien, Retinoide – und bei Interesse neue Longevity-Wirkstoffe oder professionelle Treatments ausprobieren, die die Hautgesundheit tiefergehend unterstützen können. "Ein gut gestaltetes Protokoll kombiniert beispielsweise ein Retinoid nachts, ein Antioxidans-Serum morgens und integriert Longevity-Wirkstoffe über gezielte Behandlungen wie Injektionen, Microneedling-Seren oder regenerative Facials mit NAD+-Vorstufen, PDRN und Wachstumsfaktoren, um das Verhalten, die Regeneration und Kommunikation der Hautzellen zu optimieren", sagt Dr. Paul.

Vielleicht fragst du dich, wie sich das von klassischen ästhetischen Behandlungen wie Botox oder Fillern unterscheidet. Diese korrigieren bereits sichtbare Alterungszeichen – Mimikfalten glätten, Volumen wiederherstellen, Struktur und Symmetrie erhalten, erklärt Dr. Paul. Longevity-basierte Ästhetik geht proaktiv, regenerativ vor und stärkt die langfristige Hautgesundheit und -funktion. "Behandlungen wie Microneedling, Exosomen- oder Peptidinjektionen und regenerative Facials stimulieren Kollagen, verbessern die zelluläre Kommunikation und unterstützen Reparaturmechanismen an der Hautbasis", erklärt sie. Sie ergänzen Neurotoxine und Hyaluronsäure-Filler, indem sie die Qualität und Widerstandskraft der Haut selbst verbessern.

Der wichtigste Ratschlag der Expert:innen Kein Produkt, keine Injektion ersetzt die Grundlage von Haut-Langlebigkeit: gesunde Lebensgewohnheiten. "Die Basis ist Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, Schlaf und soziale Kontakte – daran führt kein Weg vorbei", sagt Dr. Lipman. Dr. Tolentino stimmt zu: "Hormone oder Darmschleimhaut sieht man nicht, aber die Haut schon. Schlaf, Blutzuckerregulation, Hormonbalance, Darmgesundheit, Mikronährstoffe, Bewegung – all diese Faktoren beeinflussen direkt die Hautqualität."