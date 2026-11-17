Die Wochen vor Weihnachten können ganz schön voll sein – umso schöner, wenn sich ein bisschen Selfcare unkompliziert in den Alltag holen lässt. Bei CurrentBody sind ausgewählte Beauty-Tech-Produkte und Bundles gerade um 20% reduziert, darunter LED-Masken für Gesicht und Dekolleté, ein LED-Helm für die Haare und ein Radiofrequenzgerät.

Wenn du also schon länger mit einem Beauty-Tech-Gerät von CurrentBody liebäugelst, um deine Beauty-Routine zu ergänzen, oder du ein besonderes Geschenk finden möchtest: Hier findest du die attraktiven Spar-Deals der führenden LED-Lichttherapie-Marke im Überblick. Die Angebote laufen bis zum 8. Dezember.

Die CurrentBody-Deals im Überblick 1. CurrentBody LED Mask Series 3

Hersteller CurrentBody Skin LED Rotlicht Therapie Gesichtsmaske (3. Gen.)

Wert: €589,99 - Black Week Preis: €471,99 (du sparst €118)

Die LED-Gesichtsmaske der dritten Generation lässt sich über die MyDose-Technologie personalisieren: Über die App können Nutzerinnen aus sechs Lichtwellenlängen und verschiedenen Behandlungsmodi wählen. Die Maske besteht aus flexiblem Silikon und verfügt über 750 LEDs. Sie soll laut CurrentBody in 8 Woche Falten um 37 Prozent lindern und die Fülle um 57 Prozent verbessern. Der Hersteller gibt an, dass diese Ergebnisse durch unabhängige Tests bestätigt wurden.

2. CurrentBody LED Hair Regrowth

CurrentBody / PR

Wert: €739,99 - Black Week Preis: €591,99 (du sparst €148)

Der LED-Helm von CurrentBody arbeitet mit rotem Licht im Wellenlängenbereich von 620 bis 660 Nanometern. Die Rotlichttherapie soll die Haarfollikel aktivieren und die Kopfhaut unterstützen. Die entsprechenden Ergebnisse sind laut CurrentBody durch unabhängige Tests bestätigt. Der Helm verfügt über 120 LEDs, und die freihändigen Anwendungen dauern jeweils zehn Minuten. Er ist in zwei Größen erhältlich: Medium für einen Kopfumfang von 54 bis 58,9 Zentimetern und Large für 59 bis 63,5 Zentimeter.

3. CurrentBody LED Neck & Décolletage Mask Series 3 Wert: €529,99 - Black Week Preis: €423,99 (du sparst €106)

Die LED-Maske ist für Hals und Dekolleté konzipiert. Sie verfügt über 750 LEDs sowie sechs Lichtwellenlängen und kann laut CurrentBody sichtbare Zeichen der Hautalterung mildern, was nach Angaben des Anbieters durch unabhängige Tests bestätigt wurde. Über die MyDose-Technologie lassen sich die Wellenlängen und Behandlungsmodi in Verbindung mit der App auswählen und anpassen. Die große Silikonform soll Hals und Dekolleté abdecken.

4. Bundle: LED Mask Series 3 und Neck & Décolletage Series 3 Wert: €1.119,98 - Black Week Preis: €806,39 (du sparst €313,59 gegenüber dem Einzelkauf)

Das Set kombiniert die beiden Series-3-Masken, die oben bereits einzeln vorgestellt wurden. Wer beide Bereiche behandeln möchte, bekommt sie im Bundle günstiger als zum Gesamtwert der Einzelprodukte.

5. Bundle: LED Mask Series 3 und Hair Regrowth Helmet Wert: €1.329,98 - Black Week Preis: €957,59 (du sparst €372,39 gegenüber dem Einzelkauf)

Das Set kombiniert die LED-Gesichtsmaske Series 3 mit dem LED Hair Regrowth Helm, den du weiter oben einzeln findest. Beim Helm kannst du zwischen den Größen Medium und Large wählen.

6. CurrentBody Radiofrequency Device

Hersteller CurrentBody Radiofrequenz-Microneedling-Behandlung

Wert: €349,99 - Black Week Preis: 279,99 Euro (du sparst €70)

Auch das Radiofrequenzgerät ist Teil der Aktion: Das Gerät soll die Haut zu Hause ohne Eingriff straffen und ist laut Hersteller eine nicht-invasive Alternative zum Facelift. Die Radiofrequenz-Technologie hält die Haut bei 43 °C, einer Temperatur, die laut CurrentBody die Kollagenproduktion unterstützt.