Life
Seelenfutter

Adventskalender ohne Schokolade 2025

Adventskalender 2025
Die besten Adventskalender ohne Schokolade 2025

Du hast keine Lust mehr auf die ewig gleiche Schokolade hinter jedem Türchen? Dann wird es Zeit für neue Ideen! Unsere Auswahl der besten Adventskalender 2025 setzt auf kreative Alternativen: mit Beauty, gesunden Snacks, Gewürzen oder kleinen Wellness-Momenten – ganz ohne Zuckerschock.
Zuletzt aktualisiert am 16.10.2025
Auch 2025 gibt es tolle Adventskalender, die ganz ohne Schokolade auskommen.
GettyImages / photoguns

Spätestens ab Herbst ist Weihnachten in den Supermärkten angekommen: Spekulatius, Dominosteine und Co. stapeln sich in den Regalen. Doch das echte Symbol für Vorfreude bleibt der Adventskalender – und zwar längst nicht mehr nur für Kinder.

Für viele von uns sind sie pure Nostalgie: Türchen öffnen, überrascht werden, Tag für Tag ein kleines Highlight. Doch seien wir ehrlich – die klassische Schoko-Version wirkt oft etwas... uninspiriert. Immer dieselben Mini-Täfelchen, oft wenig hochwertig und selten wirklich spannend.

Dabei gibt es inzwischen richtig tolle Alternativen! Ob hochwertige Kosmetik, proteinreiche Leckereien, stylische Gewürzmischungen oder sinnliche Überraschungen – die neuen Kalender-Highlights 2025 bringen Vielfalt in die Vorweihnachtszeit.

In unserer Bildergalerie findest du eine handverlesene Auswahl der schönsten Adventskalender ohne Schokolade – von edel bis verspielt, von gesund bis genussvoll.

Diese Adventskalender verschönern dir die Vorweihnachtszeit

Ab sofort kannst du die Vorweihnachtszeit abwechslungsreicher und spannender gestalten. Es gibt jede Menge coole Adventskalender, die ohne Täfelchen Schokolade auskommen, sodass du mit besserem Gewissen zu anderen Leckereien in der Weihnachtszeit greifen kannst.

Diese vielen originellen Adventskalender-Alternativen zu dem Schokoklassiker haben nicht nur ein supercooles Design, sondern sind auch mit besonderen Inhalten gefüllt. Das Tolle: Du kannst deinen Liebsten oder dir selbst bequem eine Freude machen. Denn unsere Adventskalender aus der Foto-Galerie kannst du oft einfach online bestellen. Am besten sofort, bevor sie vergriffen sind!

Adventskalender 2025 (fast) ohne Schokolade: Für Beauty-Fans und Foodies

Die gezeigten Adventskalender kommen ohne ungesunde Süßigkeiten aus und sind gefüllt mit leckeren Alternativen, wie Energy Balls, Nusssnacks oder Proteinriegel. Ob mit Fitness- oder Superfoods, Düften oder besonderen Pflegeprodukten, für jeden Weihnachtsfan ist ein cooles Geschenk dabei.

Und da Weihnachten die Zeit des Schenkens ist, kannst du Freunde, Familie oder Partner ja mal gaaaanz dezent darauf aufmerksam machen, was es für tolle Adventskalender zu kaufen gibt. Ein unschlagbares Argument für deinen Liebsten: Er muss dafür nicht mal selbst basteln.

Natürlich kannst du dir jede dieser Adventskalender-Alternativen auch einfach selbst gönnen. Damit machst du dir selbst jeden Tag eine kleine Freude und tust etwas Gutes für dich, da die Adventskalender mit gesunden Leckereien gefüllt sind.

In der Bildergalerie zeigen wir dir die schönsten Adventskalender 2025, die dir die Vorweihnachtszeit versüßen und dafür sorgen, dass deine Vorfreude auf Weihnachten garantiert bis zum letzten Tag steigt!

Die besten Adventskalender ohne Schokolade 2025mymuesli: Und täglich grüßt das Müsli-Türchen mit 20 Prozent Rabatt ab 47,96 €Luxuriöse Adventskalender von Douglas Seeberger Adventskalender 2025Yves Rocher Adventskalender 2025Myprotein Adventskalender 2025Kiehl's Adventskalender 2025Just Spices: Würzige WeihnachtenNÉONAIL Adventskalender 2025Amorelie: 24 sinnliche Überraschungen