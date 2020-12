Sport-Geschenke Die 14 besten Weihnachtsgeschenke für Sportler

Was gibt es für ein schöneres Geschenk als mehr Fitness, Gesundheit und letztlich Wohlbefinden? Wenn du auch schon darüber nachgedacht hast, deine Liebsten mit einem sportlichen Geschenk zu beglücken, bist du hier genau richtig!

Wir haben für dich eine ganze Palette von Ideen und Produkten gesammelt, die sich als fitnessförderliche Geschenke bestens eignen.

Welche Sport-Geschenke sind für Weihnachten geeignet?

Fitness-Tracker, Trainingsgeräte oder doch der Plan vom Top-Coach? Es gibt viele Weihnachtsgeschenke, die das Fitnessherz höherschlagen lassen. Hier kommt unser Überblick mit den 14 besten Fitness-Geschenkideen für deine Liebsten:

1. Hula Hoop

Hersteller

Hier bestellen: Melarqt Hula-Hoop-Reifen

Ein aktuell wieder sehr beliebtes Fun-Tool: der Hula-Hoop-Reifen. Er eignet sich perfekt, um Kalorien zu verbrennen – mit riesigem Spaßfaktor – und ist einfach ideal für zu Hause. Laut Hersteller entsprechen 5 Minuten Training mit dem Reifen 1 Stunde Laufen. Somit ein super Geschenk an alle, die sich spielend leicht fit halten wollen.

2. Bluetooth-Kopfhörer

Hersteller

Hier bestellen: Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro

Beim Auspowern, zum Abschalten in der Bahn oder zu Hause sind diese Kopfhörer sind die Top-Begleitung. Denn sie halten sogar Wasser und Schweiß stand und eignen sich daher auch optimal für anstrengende Kraftworkouts oder Läufe. Keine lästigen Kabel, volle und einfache Lautstärken-Kontrolle, super Sound. Eine Investition, die sich lohnt!

3. Trainingsplan

Hier direkt downloaden: 8-Wochen-Bodyweight-Plan für eine sportlich-schlanke Figur

Jetzt ausprobieren Kompletten Artikel kaufen Trainingsplan für 8 Wochen Schlank-Training ohne Tools 52-Seiten-Trainingsplan als PDF

kein Equipment nötig

für Einsteiger und Fortgeschrittene

jede Übung detailliert mit Bild erklärt

zum Ausdrucken optimiert, auf jedem Gerät verfügbar

Deine beste Freundin träumt von einer sportlich-schlanken Figur, doch hat keine Lust, mit Gewichten zu trainieren? Kein Thema! Ihr Fitnessziel kann sie trotzdem erreichen – nämlich mit unserem hocheffektiven 8-Wochen-Trainingsplan, der ganz ohne Tools funktioniert. Mit unseren abwechslungsreichen Workouts wird's zwar anstrengend, aber gleichzeitig auch viel Spaß machen! Weitere hocheffektive Trainingspläne für Frauen findest du hier. Und: Die ultimativen Trainingspläne für Männer gibt es hier.

4. Faszienrolle

Hersteller

Hier bestellen: Blackroll Standard Faszienrolle

Diesen Zylinder könnten garantiert einige in deinem Familien- und Freundeskreis gebrauchen: Die Faszienrolle eignet sich für Faszientraining und Selbstmassage und ist DAS Tool für mehr Beweglichkeit. Wer damit arbeitet, macht Muskeln und Faszien flexibler und unterstützt deren Regeneration. Toll oder?

5. Balance Board

Hersteller

Hier bestellen: BoarderKING Indoorboard Wave

Deine Schwester träumt schon vom nächsten Surfurlaub? Dann ist dieses Brett mit Spaßgarantie ein echtes Must have für sie! Denn es holt jederzeit den Sommer und das Wellengefühl ins Wohnzimmer. Damit gibt es zwischen zu Hause sein und fit bleiben keinen Balance-Akt mehr. Begeistert optisch durch Surfbrett-Look, trainiert die Rumpfmuskulatur und kommt mit gratis eBook.

6. Trinkflasche mit Gravur

Hersteller

Hier bestellen: Nalgene Trinkflasche 'Everyday-WH'

Wichtig im Training wie im Alltag: ausreichend trinken! Diese beliebte Flasche gibt es in den unterschiedlichsten Farben und mit deiner Wunsch-Gravur wird sie zu einem super schönen persönlichen Geschenk. Die Flasche ist leicht – auch zu reinigen, hält lange und stets dicht. Dank Deckelbefestigung geht hier auch nix verloren.

7. Plan vom Top-Coach

Hier direkt buchen: Unser Personal Trainer Team

Beschenke deine Liebsten oder dich selbst: Ob Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden – unsere Coaches holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir deinen maßgeschneiderten Trainingsplan (auch für zu Hause!) oder eine Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan – Motivation und Rückfragen inklusive.

8. Meditationskissen

Hersteller

Hier bestellen: Lotuscrafts Yoga- und Meditationskissen

Neben dem Auspowern ist Regeneration sehr wichtig, um fit und gesund zu bleiben. So sind auch Entspannung und Achtsamkeit ausschlaggebend für unser Wohlbefinden. Dieses Kissen ist in verschiedenen Farben erhältlich und vielseitig einsetzbar: Es kann sowohl für Yoga oder Meditation als auch als Sitzgelegenheit genutzt werden.

9. Fitness-Tracker

Hersteller

Hier bestellen: Fitbit Charge 4

Den Fitness- und Gesundheitszustand tracken: Die Fitbit Charge 4 ist wasserabweisend und kommt mit integriertem GPS und innovativen Herzfrequenzfunktionen. Das Training wird automatisch aufgezeichnet und wer sich wenig bewegt, bekommt prompt eine Erinnerung. Na, kommt dir da jemand Passendes in den Sinn?

10. Airbag Helm

Hersteller

Hier bestellen: Hövding 3 Airbag Helm

Wer in der Stadt viel mit dem Rad unterwegs ist, sich aber mit dem Helmtragen schwertut, kann sich hierüber im wahrsten Sinne "sicher" freuen: Die Sicherheits-Revolution für urbanes Radfahren wird nämlich um den Hals getragen. Bei einem Sturz lösen Sensoren den Airbag aus. Und laut wissenschaftlicher Studien ist diese Technologie sogar 8-mal sicherer ist als herkömmliche Fahrradhelme.

11. Schlingentrainer

Hersteller

Hier bestellen: Rhinosport Schlingentrainer

Für alle, die keine Lust haben auf Training mit Gewichten, ist der Schlingentrainer ein tolles Geschenk. Denn er eignet sich ideal für Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Die Länge ist individuell einstellbar. Und das Gerät lässt sich vielseitig befestigen – zum Beispiel an Türen, Klimmzugstangen, festen Zäunen oder einem stabilen Ast.

12. Fitnessmatte

Hersteller

Hier bestellen: FitterYOU MATivation Box

Nicht nur etwas für die Twister-Fans unter deinen Liebsten: Diese Trainingsmatte ist auf die Körpergröße abgestimmt und hilft bei der korrekten Übungsausführung. Via App werden die Übungen auf das jeweilige Trainingslevel sowie die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Im Paket enthalten sind zum Beispiel Minibands sowie Tipps und Tricks, Bewegungen und kleine Sport-Einheiten in den Alltag zu integrieren. Dank dämpfendem Material werden die Gelenke geschont und der Trainingskomfort ist damit extra-groß.

13. Kettlebell

Hersteller

Hier bestellen: Kugelhantel aus Gusseisen

Ein Tool, das noch in so manchem Home Gym fehlt, aber für jede Menge Übungen einsetzbar ist: Diese Kugelhantel in verschiedenen Größen ab 4 Kilogramm darf im Training zu Hause einfach nicht fehlen. Dank der hochwertigen Gusseisen-Optik macht sie stets im Raum etwas her, auch wenn sie gerade nicht in Gebrauch ist.

14. Bauchtrainer

Hersteller

Hier bestellen: 66Fit Bauchtrainer Roller mit Kniepolster

Bringt nicht nur die Bauchmuskeln in Form, sondern trainiert auch gleichzeitig die Armrückseiten und Schultern. Dank Kniepolster und Schaumstoff an den Griffen lassen sich Übungen sehr komfortabel ausführen.

Uuund, was Passendes gefunden? Mit unseren 15 besten Geschenkideen für Fitnessbegeisterte bist du super vorbereitet und Weihnachten kann kommen!