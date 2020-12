Schmuck zu Weihnachten Die 5 schönsten Schmuck-Geschenke unter 150 Euro

Über ein paar schöne Ohrringe, eine Kette oder einen Armreif freut sich sicherlich (fast) jede Frau. Bleibt nur die Sache mit dem lieben Geld. Unmengen ausgeben für ein Weihnachtsgeschenk? Muss nicht sein!

Wir haben uns auf die Suche begeben – nach den schönsten Schmuckstücken unter 150 Euro zum Verschenken oder einfach für deine eigene Wunschliste. Und wir haben sie gefunden.

Welcher Schmuck eignet sich zum Verschenken?

Wenn du nicht gerade Millionärin bist, fallen Diamant-Colliers und ähnliches natürlich weg. Aber auch in einer etwas niedrigeren Preisklasse gibt es durchaus edle Stücke. Das hier sind die 5 schönsten Schmuckstücke unter 150 Euro:

1. Das perfekte Schmuck-Geschenk für die beste Freundin

Du suchst nach einem Geschenk für deine beste Freundin? Es soll etwas Besonderes sein, das euch verbindet, aber nicht zu teuer? Wie wär’s mit klassischen Freundschaftsarmbändchen?

Super stylisch sind gerade minimalistische Modelle mit goldenen Gliedern – wie dieses von Tamaris aus goldfarbenem Edelstahl. Hier kannst du es bestellen. Falls du noch Inspiration fürs Einpacken brauchst, findest du hier kreative Verpackungsideen für Weihnachten.

Tamaris / PR Goldfarbenes Edelstahl-Armband von Tamaris, um 29 Euro

2. Trendy Creolen für Fashionistas

"Don't be fooled by the rocks, that I got. I'm still, I'm still Jenny from the block...". Creolen, also genau die Ohrringe, die JLO schon in den 2000ern zum Mega-Trend machte, sind gerade mal wieder absolute Must-haves und machen sich auch prima als Geschenk. Besonders schön finden wir dieses Paar von Christ aus 375er Gelbgold.

Netter Nebeneffekt: Beim Kauf kannst du auch noch selbst ein Geschenk gewinnen. Denn nach jedem Einkauf ab €89,90 erhältst du die Chance auf eines von 100 „Traumpäckchen“, die von Promis wie Guido Maria Kretschmer, Laura Wontorra oder Rutsch Moschner verpackt wurden. Drin stecken Überraschungen vom Prozente-Gutschein bis hin zum 1500-Euro-Ring. Zur Aktion komms du hier.

CHRIST / PR Creolen aus Gold von CHRIST, um 99 Euro

3. Buchstabenanhänger für die persönliche Note

Klare Sache, bei einem einem guten Geschenk darf nie die persönliche Note fehlen! Bei Schmuck geht das ganz leicht mit hübschen Monogramm-Anhängern an Ketten, Armbändern und Ohrringen. Unser Liebling kommt vom Hamburger Label Hola Amor Estudios.

Das Schmuckstück wird auf Anfrage handgefertigt, aus Miniatur-Süßwasserperlen und einer in 14 Karat vergoldeten Halskette. Und das für nur 89 Euro. So ein hübsches Schmuck-Schnäppchen! Hier kannst du die Perlenkette bestellen.

hola amor estudios / PR "Baby Pearl Initial Necklace" von hola amor estudios, um 89 Euro

4. Für chronische Zu-spät-Kommerinnen

Nützliches Geschenk für Freundinnen und Schwestern, die dich bei jedem Treffen ewig warten lassen: Eine hübsche Armbanduhr. Unser Liebling aus dem bezahlbaren Sektor ist diese Uhr von Cluse für nur 99 Euro.

Das quadratische Gehäuse und das Mesh-Armband machen sie super-stylisch. Mal abwarten, ob eure Treffen bald pünktlich stattfinden… Hier gibt es die Uhr gerade sogar reduziert.

Cluse / PR Armbanduhr von Cluse, um 99 Euro

5. Den Schmucktrend 2021 verschenken

Wer heute einen Siegelring an den Finger steckt, macht das in der Regel nicht mehr der feinen Abstammung wegen, sondern aus Modebewusstsein. Die massiven Ringe sind nämlich einer der größten Schmucktrends der Stunde.

Wenn du jemandem mit dem It-Piece eine Freude machen möchtest, empfehlen wir dieses Modell aus vergoldetem Sterlingsilber mit Gravur auf der Oberseite des Ringes. Von Jane Kønig, um 123 Euro, hier erhältlich.

Jane Kønig / PR Siegelring aus vergoldetem Sterlingsilver von Jane Kønig, zika 123 Euro

Ein schönes Geschenk muss nicht die Welt kosten. Mit unseren Tipps machst du deinen Liebsten oder dir selbst auch mit wenig Geld eine große Freude. Noch mehr tolle Geschenk-Ideen für Frauen findest du hier. Und für die besten Beauty-Geschenke bitte hier entlang.