Bald ist bereits Heiligabend. Damit du nicht in Panik verfällst, haben wir tolle Geschenkideen als Inspiration für dich. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einfach durch unsere Fotoshow klicken und die Geschenktipps ansehen! Warum schenken Frauen überhaupt so gerne? Du liebst es zu schenken – und natürlich beschenkt zu werden? Kennen wir! Schließlich ist Schenken ein Ritual, das für viele Menschen zu den unterschiedlichsten Events eine große Bedeutung hat. So zeigen wir unseren Liebsten, dass wir an sie denken und das schätzen, was sie für uns tun. Außerdem vermitteln wir so das Gefühl, dass wir sie gut kennen und wissen, was sie glücklich macht. Du suchst noch nach dem richtigen Geschenk für deinen Partner, Bruder oder Vater? Die 11 besten Geschenkideen für Männer Checkliste: Wie finde ich das richtige Geschenk für Mutter, Freundin etc.? Damit sich Mama, Schwesterherz oder die beste Freundin auch wirklich über das Geschenk freuen, solltest du wohlüberlegt vorgehen. Falsches Schenken kann nämlich schnell zu einer Kränkung führen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich vorab einige Gedanken zu machen: Womit verbringt sie ihre Freizeit bzw. hat sie bestimmte Hobbys?

Gibt es etwas, das sie sich schon lange wünscht oder immer einmal machen wollte?

Was für Kleidung trägt sie gerne?

Was ist ihr Wunsch-Reiseziel für den nächsten Urlaub?

Freut sie sich über gemeinsame Zeit?

Gibt es bestimmte Veranstaltungen oder Künstler, die sie besonders toll findet?

Mag sie eher außergewöhnliche oder eher praktische Dinge? Um deiner Mutter, Schwester oder auch der besten Freundin ein bezauberndes Lächeln ins Gesicht zu zaubern, findest du in unserer Galerie allerlei tolle Geschenkideen für Frauen. Lass dich inspirieren!

Hier bestellen: Instax Mini 11 Ob als als lustiges Party-Geschenk oder als bewusster Gegenentwurf zum ständigen Handy-Knipsen – Polaroid-Kameras sind der Hit. Die Instax ist dank simpler Bedienung und guter Bildqualität eins der beliebtesten Modelle. Tipp: Immer einen Sofortbildfilm mitschenken, dann könnt ihr gleich am Heiligabend mit dem Fotografieren loslegen.

Hier bestellen: OCEANSAPART Dieses 5er-Set von OCEANSAPART besteht aus einer lockeren Pant, einer engen Tight sowie aus einem Bra, Sweater und einem 3er-Pack Socken. Das Beste: Mit dem Code WOMEN35 sparst du 35 Prozent auf den gesamten Warenkorb. So kostet das Glow-Sport-Kit-Premium nicht mehr 219,99 €, sondern nur noch 142,99 €. Wir finden, das rote Set passt perfekt zu Weihnachten. Magst du oder deine Mädels es lieber etwas unauffälliger, ist das schwarze, schlichte Beverly Set für 55,89 € (nach Abzug des Codes) auch ideal.

Hier bestellen: Fotolichterkette mit 40 LEDs Mit Sicherheit hast du mit deiner besten Freundin schon so einiges erlebt und vielleicht nimmst du dir schon seit Ewigkeiten vor, alle eure Erinnerungen als Fotogeschenk zusammenzubasteln. Dieses Jahr ist der Moment gekommen. Diese Foto-Lichterkette ist ideal, wenn du mit minimalen Aufwand maximale Wirkung erzielen möchtest.

Hier bestellen: Asics Novablast 2 Platinum Die Beschenkte liebt es zu joggen? Dann verwöhne sie doch mit einem neuen Laufschuh. Der sorgt nicht nur für Laufspaß, sondern hebt zusätzlich die Sportmotivation für das neue Jahr auf ein ganz neues Level. Der Novablast 2 rangiert in der ersten Reihe der derzeit populärsten Trainingsschuhe, die gleichermaßen durch Dämpfung, Reaktivität und agiles Laufgefühl glänzen.

Hier bestellen: Ninja Foodi Mixer & Suppenkocher Kochen macht Spaß, keine Frage. Doch manchmal muss es einfach schnell gehen. Nach Feierabend oder in der Mittagspause hat man meist nicht ewig Zeit, um für eine Suppe das ganze Gemüse kleinzuschneiden, anzuschwitzen, zu kochen, pürieren, und und und. Mit einem normalen Pürierstab ist uns das viel zu aufwendig. Zum Glück gibt es den Mixer und Suppenkocher von Ninja Foodi, der nicht nur pürieren, sondern dank eingebauten Heizelement auch Zwiebeln & Co. anschwitzen und anschließend kochen kann. Alles, was du machen musst: Gemüse grob zerschneiden, alles in den Behälter packen und auf einen Knopf drücken. Und schon zerkleinert der Mixer das Gemüse und kocht deine Suppe innerhalb von 20 Minuten. Wir haben das Gerät getestet und sind begeistert.

Hier bestellen: Lounge-Underwear-Bademantel (80 €) Wenn es draußen stürmt und eine klirrende Kälte herrscht, ist es der richtige Zeitpunkt, sich gemütlich mit einem Tee auf der Couch einzumummeln. Und womit geht das besser, als mit diesem extrem flauschigen und soften Bademantel von Lounge Underwear? Die britische Marken vertreibt neben ihren sexy (und gleichzeitig bequemen) Dessous nämlich auch kuschlige Loungewear. Zum Bademantel, der in Grau und Rosa erhältlich ist, passen übrigens diese soften Socken (9 €).

Hier bestellen: Chunky Chain Creolen von Liebeskind (49,90 €) Frauen lieben Schmuck. Mit hübschen Ohrsteckern liegst du also nie verkehrt. Diese schicken Creolen gibt es in Roségold, Gold und Silber und kommen direkt in einer edlen Geschenkbox von Liebeskind Berlin. Perfekt für die beste Freundin, Mutter, Tochter, oder Schwester.

Hier bestellen: DIY Flaschengarten von Botanicaly Wir wollen nicht übertreiben, aber Pflanzen im Glas könnten das perfekte Geschenk sein. Pflanzenfreundinnen erfreuen sich an ihnen genauso wie Menschen mit schwarzem Daumen, denn im geschlossenen Ökosystem versorgen sich die Pflanzen nahezu selbst. Aber das Beste: Du kannst den Inhalt der Flasche ganz einfach individualisieren. Warum nicht die "Peitschende Weide" aus Harry Potter nachbauen oder die mitgebrachten Steine aus eurem gemeinsamen Urlaub hineinlegen?

Hier bestellen: Wandvase von Starall Pflanzen sind immer ein schönes Geschenk – in diesen unkonventionellen Wandvasen umso mehr. In die geometrische Halterung kommt ein passender Blumentopf, Pflanze rein und ab an die Wand. Ein kleines, günstiges Geschenk für Pflanzenfreundinnen und Deko-Queens.

Hier bestellen: Geschenkset mit Gewürzen aus aller Welt Manchmal verspürt man beim Kochen das Bedürfnis nach etwas Abwechslung. Jedoch fehlt vielen oft die nötige Inspiration oder das passende Gewürz. Verschenke Geschmacksfreuden in Form von Gewürzen aus aller Welt. Klassisch, abwechslungsreich, lecker – damit verfeinert sie bestimmt jedes Gericht.