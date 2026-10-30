BH sitzt unbequem? So findest du den passenden BH für deine Brustform

Den richtigen BH zu finden, kann eine Wissenschaft für sich sein. Er soll bequem sitzen, nirgendwo kneifen und genügend Halt bieten. Alles zusammen: Ganz schön schwierige Aufgabe! Wie schwierig, zeigt auch diese Zahl: Laut einer Umfrage des Wäschelabels Triumph tragen rund 80 Prozent der Frauen ihren BH in der falschen Größe. Meistens unterschätzen sie ihre Körbchengröße und quetschen ihre Brüste in viel zu kleine Cups.

Dabei ist es eigentlich ganz einfach, den richtigen BH zu finden. Entscheidend sind dabei letztlich nur 2 Parameter: Körbchengröße und Brustform. Okay, Farbe und Material sind auch spannend, haben aber weniger Einfluss auf den Sitz. Hier findest du heraus, welcher BH der Richtige für dich ist.

Wichtig:Jede Brust ist anders. Die Einteilung in Brustformen dient nur als Orientierung. Nicht jeder BH-Schnitt passt bei jeder Frau gleich gut. Entscheidend ist immer, wie sich das Modell anfühlt und sitzt.

So findest du deine BH-Größe Am zuverlässigsten ist eine professionelle Beratung in einem Wäschegeschäft. Du kannst deine Maße aber auch zu Hause nehmen und anschließend mit der Größentabelle der jeweiligen Marke vergleichen.

Unterbrustumfang messen: Miss den Umfang direkt unterhalb der Brust. Das Maßband sollte waagerecht und eng anliegen, aber nicht einschneiden. Atme normal und ziehe den Bauch nicht ein. Brustumfang messen: Miss anschließend die stärkste Stelle der Brust – meist auf Höhe der Brustwarzen. Das Maßband sollte locker anliegen und nicht in das Brustgewebe drücken. Größe mit der Tabelle vergleichen: Aus dem Unterbrustumfang ergibt sich die Zahl der BH-Größe, aus dem Unterschied zwischen Brust- und Unterbrustumfang die Cup-Größe. Da Größen je nach Hersteller und Modell leicht unterschiedlich ausfallen können, solltest du dich immer an der Größentabelle der jeweiligen Marke orientieren. Wäschehersteller wie Lounge Underwear haben beispielsweise einen virtuellen Umkleideraum mit einem Fragebogen, um deine richtige BH-Größe zu ermitteln. Tipp: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, probiere beide an. Bei sogenannten Kreuzgrößen kann beispielsweise ein kleineres Unterbrustband mit einem größeren Cup oder umgekehrt besser passen. Eine professionelle Beratung hilft, wenn du unsicher bist.

Woran erkennst du, dass dein BH richtig sitzt? Beim Anprobieren solltest du den BH nicht einfach schließen und sofort beurteilen. So gehst du besser vor:

Stelle die Träger zunächst etwas länger ein. Beuge dich leicht nach vorn und lass die Brust in die Cups gleiten. Richte dich auf und streiche das Brustgewebe von der Seite sanft in Richtung Cup. Schließe den BH am weitesten Haken. Ziehe die Träger so weit an, dass sie sicher halten, aber nicht einschneiden. Anschließend prüfst du diese Punkte:

Das Unterbrustband liegt waagerecht und rutscht am Rücken nicht nach oben.

liegt waagerecht und rutscht am Rücken nicht nach oben. Der Mittelsteg liegt möglichst flach zwischen den Brüsten an.

liegt möglichst flach zwischen den Brüsten an. Die Brust quillt weder oben noch seitlich aus dem Cup.

Im Cup entstehen keine Falten oder Hohlräume.

Die Bügel liegen unterhalb der Brust und drücken nicht in das Brustgewebe.

Die Träger übernehmen nicht die gesamte Stützarbeit.

Du kannst dich frei bewegen und bequem atmen. Der wichtigste BH-TestHebe die Arme, beuge dich nach vorn, drehe deinen Oberkörper und setz dich hin. Bleibt der BH dabei an seinem Platz, ohne zu drücken oder zu verrutschen? Dann ist das ein gutes Zeichen.

Woran merkst du, dass dein BH nicht passt? Ein BH kann aus verschiedenen Gründen unbequem sein. Nicht jedes Problem bedeutet automatisch, dass das Körbchen zu klein ist.

Ein häufiger Irrtum: Wenn das Unterbrustband am Rücken nach oben rutscht, ist der BH meist nicht zu klein, sondern zu weit. Ein passendes Unterbrustband sollte waagerecht um den Körper laufen.

Welcher BH-Typ passt zu mir? Die Körbchengröße ist also bestimmt? Dann geht es jetzt an die richtige Passform. Die Brustform kann dir eine erste Orientierung bei der Auswahl geben. Trotzdem gilt: Probiere verschiedene Schnitte an und entscheide danach, welcher sich angenehm anfühlt.

1. Eine schlanke Brust braucht Unterstützung Sind deine Brüste eher schmal als rund? Sitzen die Brustwarzen tief und läuft die Brust schmal zu? Dann spricht man von einer schlanken Brust. "Vor allem Frauen mit kleinem Busen haben häufig auch eine schmale Brustform. Sie klagen oft über ein schwaches Bindegewebe", erklärt Katja Hartenstein, Wäsche-Designerin von Rosa Faia.

"Auch wenn die Brust eher klein ist, ist es deshalb besonders wichtig, das Brustgewebe zu unterstützen und etwas anzuheben", weiß die Expertin. Am besten klappt das mit Push-up-BHs, oder eleganten Balconette-BHs oder einem formgebenden BH mit Schale.

Hersteller Diese BH's geben auch einer schlankeren Brust eine ausreichende Stützung.

2. Athletische Brust: Bralette oder Plunge-BH Du hast einen muskulösen Oberkörper, also eine große Unterbrustweite, aber eine kleine Körbchengröße? "Dann gehörst du zum athletischen Brust-Typen", weiß Expertin Hartenstein. Da athletische Brüste nicht so viel Halt brauchen, bleibt mehr Styling-Spielraum für eine hübsche Optik.

Wenn du deinen kleinen Busen liebst und ihn nicht mehr dazu schummeln möchtest, bist du mit unwattierten BHs und angesagten Bralettes gut beraten. Vor allem Modelle aus Spitze sehen zu einer kleinen Brust besonders hübsch aus. "Wer sich hingegen ein bisschen mehr Fülle wünscht, greift zu Plunge-BHs mit Push-Effekt. Die bringen die Brüste in der Mitte zusammen und zaubern optisch mehr Fülle", so Katja Hartenstein. Wusstest du eigentlich, dass es ein Infektionsrisiko durch falsche Unterwäsche gibt? Das solltest du wissen.

Hersteller Diese BH's geben athletischen Brüsten die perfekte Form.

3. Mit einer runden Brust hast du die volle Auswahl "Dieser Busen ist rund, straff und verfügt sowohl am Brustansatz als auch im unteren Brustbereich über gleichmäßiges Volumen", sagt Katja Hartenstein.

"Wer zu diesem Brust-Typ gehört, kann sich wirklich glücklich schätzen. Die BH-Auswahl für diese Brustform ist wirklich ein Kinderspiel, da die Brust nur wenig Stützkraft und keine Formgebung benötigt, kannst du eigentlich jeden BH tragen." Wie wäre es zum Beispiel mit einem hübschen Spitzen-BH wie dem Bombshell Push-Up von Victoria's Secret? Besonders bequem und perfekt für den Alltag sind Soft-BHs.

Hersteller Diese BH's lassen eine runde Brust besonders zur Geltung kommen.

4. Eine Ost-West-Brust braucht sanften Support Nein, nichts Geografisches! Der Begriff meint: Die eine Brust schaut nach Osten, die andere zieht's gen Westen. Wenn die rechte Brustwarze leicht nach rechts zeigt und die linke nach links, hast du eine sogenannte Ost-West-Brust.

"Bei allen, die sich diesem Brust-Typen zuordnen, ist es sehr wichtig, dass sich seitlich am BH keine scheuernden Nähte befinden, die in die empfindlichen Brustwarzen drücken. Das ist nicht nur unbequem, sondern kann die zarte Haut sogar verletzen", weiß die BH-Expertin und empfiehlt Frauen mit Ost-West-Busen daher auf angenehme T-Shirt-BHs oder Schalen-BHs zu setzen. "Seitlich eingearbeitete Stützen verhindern, dass die Brüste herausquellen, und drücken den Busen sanft in die Mitte." Das macht dann auch ein schönes Dekolleté! Besonders schön sind BHs, die außen mehr Stoff, dafür innen Cut-Outs haben.

Hersteller Mit Schalen- oder T-Shirt-BH's hast du einen rundum stabilen Halt.

5. Bügel-BHs sind perfekt für weit auseinanderstehende Brüste Bei der weiten Form befindet sich zwischen beiden Brüsten eine größere Lücke. Anders als bei der Ost-West-Form zeigen die Brustwarzen allerdings nach vorn und nicht zur Seite.

"Um die Lücke zu schließen, greift man am besten zu stützenden Bügel-BHs, wie dem Joy Bügel-BH oder dem von Anita, die den Busen sanft formen und in die Mitte führen." Für ein sexy Abend-Outfit empfiehlt die Expertin einen Balconette-BH mit einer niedrigen Dekolleté-Linie und Push-Effekt.

PR / Hersteller Weit auseinanderstehende Brüste benötigen BHs, die den Fokus auf die Mitte legen.

6. Der perfekte BH für asymmetrische Brüste hat herausnehmbare Pads Eines vorweg: Kein Busen ist völlig symmetrisch. Bei vielen Frauen ist allerdings eine Brust einfach erkennbar etwas größer als die andere. Mit dem richtigen BH kannst du das kaschieren.

Perfekt sind Modelle mit herausnehmbaren Pads. Einfach das auf der Seite herausnehmen, auf der die Brust etwas größer ist. Und gegebenenfalls zum Pad in die kleinere Brust dazuzustecken. Wir lieben den Push-up-BH mit herausnehmbaren Kissen von Lascana und den Spitzen-Plunge-BH von Amorelie.

PR / Hersteller Bei sehr assymetrischen Brüsten eignen sich BHs mit herausnehmbaren Pads.

7. Bügel-BHs passen perfekt zu tropfenförmigen Brüsten Bei diesem Busen-Typen sind die Brüste tropfenförmig, also nach unten hin voluminöser. "Vor allem Frauen mit großer Körbchengröße haben häufig diesen Brusttyp", weiß Katja Hartenstein.

Den richtigen BH zu finden, ist unkompliziert. Die Expertin empfiehlt Bügel-BHs – mit oder ohne Schale – die geben viel Halt und zaubern ein schönes Dekolleté. Der Bügel-BH von Miss Mary of Sweden eignet sich dabei besonders für sehr große Brüste.

Hersteller Dieser BH von Miss Mary of Sweden sorgt für ein schönes Dekolleté.

8. Glockenförmige Brüste brauchen viel Stoff Ähnlich wie die Tropfenform, allerdings ist der Brustansatz hier eher schmal und die Brust wirklich nur unten sehr voluminös. "Beim BH-Kauf für diese Brustform ist es wichtig, dass die Cups groß genug sind, damit die Brüste nicht herausquellen", weiß Hartenstein.

"Auch der Bügel sollte gut sitzen und viel Halt geben." Besonders zu empfehlen sind daher BHs mit Schale, Balconette-BHs oder Full-Coverage-BHs.

PR / Hersteller Glockenförmige Brüste benötigen besonders viel Stoff für ausreichende Unterstützung

FAQ: Häufige Fragen zum passenden BH Wie oft sollte ich einen BH waschen? Das hängt davon ab, wie stark du schwitzt und wie lange du ihn getragen hast. Im Alltag reicht es meist, einen BH nach zwei bis drei Einsätzen zu waschen. Nach Sport oder starkem Schwitzen sollte er direkt in die Wäsche. Wie wasche ich einen BH richtig? Am besten wäschst du BHs im Wäschenetz im Schonwaschgang oder per Hand. Schließe vorher den Verschluss, damit sich die Haken nicht in der Spitze oder im Stoff verhaken. Auf den Trockner solltest du möglichst verzichten, da Hitze Elastan und Gummibänder strapaziert. Warum sitzt derselbe BH nicht jeden Tag gleich? Körper und Brust können sich im Laufe des Monats, durch Gewichtsschwankungen, Schwangerschaft oder hormonelle Veränderungen verändern. Auch unterschiedliche Schnitte und Materialien beeinflussen den Sitz. Deshalb muss nicht automatisch deine gesamte BH-Größe falsch sein, wenn ein Modell zeitweise anders sitzt.