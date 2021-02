Günstige Handtaschen Diese 5 Taschen kosten weniger als 50 Euro

Wow, so günstig: Diese 5 Trendtaschen kosten weniger als 50 Euro und sehen besser aus als Designer-Bags

Du träumst von einer Designer-Tasche aber das Budget lässt es momentan nicht zu? Kein Problem! Wir haben uns auf die Suche nach trendy Taschen gemacht, die auch für den kleinen Geldbeutel geeignet sind.

Und du wirst überrascht sein, wie viele wir gefunden haben! Von 90er-Chic bis hin zur voluminösen Clutch – hier kommen unsere 5 Favoriten.

Welche Taschen für unter 50 Euro gibt es?

Ob abgefahren oder klassisch, ob Clutch oder Umhängetasche: Es ist für jeden Taschen-Geschmack und jeden Anlass etwas dabei. Schau selbst:

1. Coole Umhängetasche von Zara

PR / Zara Zara - Umhängetasche (um 40€)

Ein Taschentrend aus dem letzten Jahr, der uns auch 2021 erhalten bleibt sind Multi-Pocket-Bags mit breitem Band. Die Trendtaschen bestehen aus mindestens 2 einzelnen Taschen oder Fächern und werden schräg um den Oberkörper geschnallt. So trägst du alles extra-sicher direkt an dir.

Unsere Favoritin: Die schokobraune Umhängetasche von Zara. Sie ist perfekt, wenn du gerne nur Kleinigkeiten wie Schlüssel, Geld oder das Handy mitnimmst. Richtig cool sieht sie in Kombi zu derben Boots und einem übergroßen Mantel aus. Hier findest du ein paar Exemplare, die super dazu passen. Und hier geht's zu einer ähnlichen Tasche.

2. Gesteppte Handtasche von H&M

PR / H&M H&M - Gesteppte Tasche (um 20€)

Gesteppte Taschen sind 2021 DAS Trend-Accessoire. Dabei sind die Bags keine Neuerfindung. Ihren Ursprung hat die Stepp-Tasche in den Entwürfen von Coco Chanel, die erkannte das Potenzial schon 1955. Heute gibt es den Look auch von erschwinglicheren Brands; in allen möglichen Farben und Formaten.

Unsere Favoritin: Die Stepptasche von H&M. Sie bietet viel Stauram und hat einen langen Henkel, sodass du die Tasche lässig über der Schulter tragen kannst.Hier erhältlich. Übrigens: Kennst du schon die anderen Modetrends 2021? Wir haben hier die 5 wichtigsten Must-haves zusammengestellt.

3. Voluminöse Clutch von Mango

PR / Mango Mango - Geraffte Clutch (um 40€)

Schultertaschen sind nicht dein Ding? Du hast lieber alles im Griff? Brauchst aber trotzdem ordentlich Platz in der Tasche? Dann ist die XL-Clutch die beste Lösung für alle Lagen.

Unsere Favoritin: Die softe Tasche von Mango ist ein echtes Raumwunder. Entweder klemmst du sie dir einfach unter den Arm oder trägst sie an dem kleinen Riemen auf der Seite. Besonders cool finden wir die angesagten Raff-Details. Die hellbraune Farbe passt zu allen anderen Tönen und macht es leicht, die Tasche zu kombinieren. Besonders harmonisch wirken dazu Beige, Dunkelbraun und Schwarz. Hier kannst du die Tasche bestellen.

4. Vintage-Vibes von Vero Moda

PR / Vero Moda Vero Moda - Umhängetasche (um 30€)

Noch immer ist es ein besonderer Hingucker, wenn du mit einer Bag im Vintage-Style daherkommst. Eine solche Tasche strahlt Stilbewusstsein und die Liebe zur klassischen Eleganz aus.

Unsere Favoritin: Diese trendy Tasche von Vero Moda setzt charmante Akzente, ohne dabei zu verspielt rüberzukommen. Wir empfehlen: Das restliche Outfit eher schlicht halten, damit die Tasche das Highlight des Outfits bleibt. Dazu passen zum Beispiel eine rockige Lederjacke und schwarze Skinny Jeans. Hier kannst du die Tasche bestellen.

5. Schultertasche im 90er-Stil von Asos

PR / Asos Asos - Nylon Schultertasche (um 21€)

Die Neunziger sind zurück? Oder waren sie nie weg? Wie auch immer: Die typische Nylon-Tasche war damals schon ein Must-have und ist es heute wieder.

Unsere Favoritin: Ein besonders cooles Modell gibt es bei Asos. Durch die verstellbaren Riemen, kannst du sie etwas länger oder direkt unter der Armbeuge tragen. Praktisch: Durch das super schlichte Design passt die Tasche zu jedem, wirken JEDEM Look. Wir tragen dazu – typisch Neunziger – einen Ledermantel und hochgeschnittene Jeans. Tasche jetzt hier bestellen.

Du siehst: Für ein cooles Styling, braucht kein Mensch eine teure Designertasche. Unsere 5 günstigen Favoriten sind mindestens genauso stylisch, kosten aber mal gerade einen Zehntel.