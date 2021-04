Die perfekte Jeans Skinny, High-Waist & Co. – welche Jeans passt zu mir?

Jede Frau hat (mindestens) eine Lieblingsjeans. Nur leider halten auch die besten Denim-Hosen nicht ewig. Das Problem ist also: Wie findest du eine neue? Wir helfen dir!

Die Suche nach der Super-Jeans, die an Po und Beinen top sitzt, kann so schwierig sein wie die nach dem passenden Partner. Aber mit unseren Styling-Tipps für jeden Körpertyp findest du jetzt die richtige Passform für dich – und der nächste Hosenkauf wird ein Spaziergang zum Erfolgserlebnis. Los geht's:

Welche Jeans lässt kurze Beine länger wirken?

Dafür eignen sich High-Waist-Modelle. Hosen mit hohem Bund lassen die Beine nämlich grundsätzlich länger erscheinen. Vor allem, wenn du zusätzlich dein Oberteil hineinsteckst. Aber auch Details können strecken: Bügelfalten, Streifen oder vertikale Nähte auf der Vorderseite lassen die Beine länger wirken. Und wenn dann noch der Saum so kurz ist, dass die Knöchel frei liegen, streckt das zusätzlich.

Unser Jeans-Tipp für kurze Beine: 'Echo' Jeans von Dr. Denim, um 75 €

Was du auf jeden Fall vermeiden solltest: Hochkrempeln! Umgeschlagen lassen Jeans die Beine nämlich kürzer wirken, da der Saum optisch unterbrochen wird. Außerdem: Hier findest du den passenden Bikini für deine Figur.

Welche Jeans stehen Frauen mit sehr langen Beinen?

Ganz ehrlich? Jede! Um lange Beine perfekt in Szene zu setzen, sind Skinny-Jeans aber besonders schmeichelhaft. Deine perfekte Hose sollte möglichst schmal und eng anliegend geschnitten sein und sich der Beinform dank Stretch-Anteil anpassen. Übrigens: Große Ladies shoppen am besten bei speziellen Jeans-Labels. Im Gegensatz zu den Fast-Fashion-Riesen bieten die Jeans in vielen verschiedenen Längen an. Nie wieder Hochwasser-Alarm!

Unser Jeans-Tipp für lange Beine: Jeans von Wrangler, um 90 €

Generell solltest du aber lieber zu kurz als zu lang kaufen, denn wenn sich der Stoff am Schuh zu stark staucht, verkürzt das die Beine. Du könntest es dir zwar leisten, aber willst du das? Hier haben wir die wichtigsten Modetrends des Jahres für dich.

Wie wirkt der Po in Jeans runder und knackiger?

Wer möchte, kann sich mit der richtigen Jeans im Nu ein paar Rundungen dazu schummeln. Besonders gut klappt das mit Waschungen, Verzierungen und Used-Effekten auf der Rückseite. Nicht dein Ding, denn du willst einfach nur eine schlichte Hose? Dann achte bloß darauf, dass die Taschen am Hintern möglichst weit auseinanderliegen.

Unser Jeans-Tipp für einen runden Po: Jeans von Gap, um 45 €

Welcher Hosenschnitt betont meine Kurven ideal?

Figurbetonte High-Waist-Jeans mit hohem Bund sind perfekt. Sie betonen Po und Hüfte, lassen aber gleichzeitig den Bauch flach wirken. Tipp: Greif wie Curvy-Model Sarina Nowak zu einer Jeans mit verkürztem Saum. Das lenkt den Blick auf die Fesseln, also den schlanksten Punkt der Beine, wodurch die Beine insgesamt noch kurviger, aber keinesfalls breiter wirken.

Unser Jeans-Tipp für schöne Kurven: High-Waist Jeans von Levi's, um 100 €

Was du dir hier auch noch abgucken kannst: Die kleine Ziernaht an der Seite lässt die Beine länger wirken. Und dunkle Waschungen sind eine sichere Bank, wohingegen helle Used-Effekte unvorteilhaft auftragen können. Psst: Wie du kräftige Oberschenkel kaschieren kannst, erfährst du hier.

Eine gut sitzende Jeans im Kleiderschrank ist so wichtig wie das Salz in der Küche. Denim kommt einfach nie aus der Mode und lässt sich so vielseitig kombinieren wie kein anderes Material.