RUNNER'S WORLD CAMP Women only Running Camp Women only: Das Lauf-Camp nur für Frauen

Was gibt es Schöneres, als sich vor dem Weihnachtsstress mitten im November eine Woche Auszeit zu gönnen? Eine Woche, in der sich alles ums Laufen und Wohlfühlen dreht. Von Frauen – für Frauen.

Laufen, lachen und relaxen: In unserem ersten RUNNER'S WORLD CAMP Women only 2022 genießen wir alles, was das Läuferinnen-Herz höherschlagen lässt. Hier sind wir Frauen ganz unter uns, tanken Kraft und genießen die einzigartige Atmosphäre des Bayerischen Waldes. Egal, ob absolute Anfängerin oder ambitionierte Hobbyläuferin – diese Woche richtet sich an jede, die das Laufen liebt und lebt oder die vielleicht auch erst den richtigen Einstieg finden möchte.

Getty Images Laufend erkunden wir die malerische Landschaft des Bayerischen Walds.

Lass dich in dieser Woche von unseren Expertinnen individuell betreuen. Du erhältst wertvolle Tipps für dein Training und erlebst eine abwechslungsreiche Zeit voller Glücksmomente rund um das Thema Laufen. Beim RUNNER'S WORLD CAMP Women only erwarten dich neben einem abwechslungsreichen Laufprogramm auch tägliche Mobilisationsübungen vor dem Frühstück, Kraft- und Stretching-Einheiten am Nachmittag sowie unterschiedliche Workshops zu den Themen Ernährung, Trainingssystematik oder Motivation. Und ganz nebenbei bleibt natürlich noch jede Menge Zeit für Erholung und Wellness.

Wir sind zu Gast im traumhaften 4**** Robenstein Hotel & SPA mit malerischem Blick auf Zwiesel. Tagsüber wird gelaufen und nachmittags im hoteleigenen Saunadorf relaxt. Sei dabei!

Termine

13.11. bis 20.11.2022

4**** Robenstein Hotel & SPA, Zwiesel/Bayerischer Wald

Robenstein Hotel & SPA Im hauseigenen Pool und in den Saunas lässt es sich vortrefflich relaxen.

Trainingsprogramm

Diese Laufwoche ist etwas ganz Besonderes: Wenn sich im November die Natur für den Winterschlaf bereit macht und alle Organismen in den Energiesparmodus wechseln, verwöhnen wir Frauen uns mit einer Woche, die uns mit einer Mischung aus Bewegung, Frischluft und Entspannung fit für die kalte Jahreszeit macht.

Vom Robenstein Hotel & SPA aus blickt man über den Ort Zwiesel und eventuell werden wir morgens bei den Mobilisationsübungen im Sonnenaufgang schon hier und da ein wenig Schnee auf den Gipfeln des bayerischen Waldes zu sehen bekommen. In jedem Fall recken, strecken und atmen wir uns jeden Morgen vor dem Frühstück an der frischen Luft wach, um uns anschließend für den Tag zu stärken.

Getty Images Gute Laune ist im Camp garantiert, selbst wenn es einmal anstrengend wird.

Nach einer ausreichenden Verdauungspause steht dann die Haupteinheit des Tages an: Mal erkunden wir den umliegenden Wald im gemütlichen Dauerlaufschritt, mal erklimmen wir den Großen Arber mit seinen 1456 Höhenmetern oder es geht runter nach Zwiesel, um ein paar flache Kilometer am Fluss entlang laufen zu können.

In jedem Fall wird es immer mindestens drei verschiedene Tempogruppen geben, an das jeweilige Laufniveau der Teilnehmerinnen angepasst. Das Trainingsprogramm ist so gestaltet, dass du immer eine abgespeckte Anfänger-Variante, aber auch eine zusätzliche Profi-Runde laufen kannst. Am Nachmittag findet täglich eine Session auf der Gymnastik-Matte statt, und auch hier genießen wir aus großen Panorama-Fenstern den wunderschönen Blick vom Berg über den Bayerischen Wald. Krafttraining wechselt hier je nach Tagesprogramm mit entspannenden Stretching- oder Yoga-Übungen.

Vor dem Abendessen besprechen wir wechselnde Workshop-Themen, damit keine Frage zum Laufsport in dieser Woche offenbleibt: Trainingssystematik, Ernährung und Motivation sind drei Themenschwerpunkte, die wir behandeln. Auch das Thema Ausrüstung oder ganz frauenspezifische Themen wie Zyklus & Sport finden hier Platz.

Leistungen & Preise

Jede Teilnehmerin bezieht im 4-Sterne-Hotel ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung.

Preise

€ 1390 pro Person im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Leistungen

7 Übernachtungen in komfortablen Doppelzimmern zur Einzelbelegung

Seminargebühr inklusive aller sportlichen Aktivitäten und Vorträge

Reichhaltiges Frühstück

4-Gang-Abendmenü oder Buffet

Kostenfreie Nutzung des Wellnessbereiches im Haupthaus mit Indoor-Pool, Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine und Tepidarium (Anwendungen gegen Aufpreis)

Kostenfreie Nutzung des Saunadorfes im hauseigenen Forst

Badetasche mit Bademantel und Saunahandtuch während des Aufenthaltes

Flasche Mineralwasser und Obstteller bei Anreise auf dem Zimmer

Kostenfreies W-LAN im gesamten Hotel

Kostenfreies Parken

Täglich Sportsnacks für unterwegs, Smoothies am Mittag und ein Aperitif am Abend

Die Trainerinnen

Diese ausgewiesenen Lauf-Expertinnen begleiten dich und stehen mit Rat und Tipps an deiner Seite:

Headcoach Sonja von Opel

Christian Wurzer Headcoach Sonja von Opel

Sonja von Opel hat als Trainerin inzwischen hunderte Läuferinnen und Läufer erfolgreich zu ihren Laufzielen begleitet. Sie verantwortet die RUNNER’S WORLD-Coaching-Plattform "Lauf-coaching.de" und ist Geschäftsführerin ihrer eigenen "Sonja von Opel Sports GmbH". Sonja hat sieben Fachbücher zum Laufen verfasst, ist Kolumnistin beim Manager-Magazin und ist vor allem selbst eine begeisterte und erfolgreiche Läuferin (Marathon-Bestzeit: 2:52 h).

Britta Ost

RUNNER'S WORLD Britta Ost, stv. Chefredakteurin RUNNER'S WORLD

Seit 9 Jahren ist Britta die stellvertretende Chefredakteurin der RUNNER'S WORLD. In ihrer Rolle als Digitalexpertin und Hauptverantwortliche für runnersworld.de kümmert sie sich unter anderem darum, dass du dieses Angebot über die Suchmaschinen findest und nutzerfreundlich abrufen kannst. Während ihres Läuferlebens hat sie an den größten Marathons wie auch an winzigen Volksläufen teilgenommen. Außerdem liebt sie es, andere vom Laufen zu begeistern – schreibend oder auch persönlich. Im Verein betreute sie Trainingsgruppen für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Unser Reisepartner

Sonja von Opel Sports GmbH ist Veranstalterin der RUNNER'S WORLD Camps wie zum Beispiel in Monte Gordo/Portugal oder Lech/Österreich. Bei Fragen zur Buchung wende dich bitte direkt an das freundliche und kompetente Team rund um Sonja von Opel unter:

Telefon: 0049 172 8102124

E-Mail: info@sonjavonopel.com

