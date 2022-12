Die 11 besten Sport-Geschenke zu Weihnachten

Geschenke für Sportlerinnen 11 Top-Weihnachtsgeschenke für Fitness-Fans

Was ist schöner und nützlicher, als ein Geschenk, dass für mehr Fitness, Gesundheit und letztlich Wohlbefinden sorgt? Das kann doch wirklich jede und jeder gut gebrauchen! Wenn du auch schon darüber nachgedacht hast, deine Liebsten mit einem sportlichen Geschenk zu beglücken, bist du hier genau richtig!

Wir haben für jedes Budget eine ganze Palette an fitten Ideen und neuen Produkten gesammelt, die garantiert für Begeisterung und Bewegungsdrang unterm Weihnachtsbaum sorgen! Damit wird es mnicht nur ein frohes, sonsern auch ein fittes Fest!

Welche Weihnachtsgeschenke sind für Sportfans besonders geeignet?

Du möchtest nicht Gefahr laufen, einem Hobbysportler etwas zu überreichen, das er oder sie längst hat? Dann sollten es eher keine Hanteln, Fitnessbänder, Handtücher, Trainingsflasche, -bücher oder eine Tasche sein. Über das klassische Fitnessequipment hinaus gibt es aber Dinge, von denen Sportfans niemals genug haben können.

So brauchen Läufer eigentlich jedes Jahr neue, gut gedämpfte Laufschuhe. Outdoor-Abenteurer können eigentlich nie genug Sportjacken haben, während Kraftsportler immer einen hohen Bedarf an Proteinpulver und Co. aufweisen. Grundsätzlich kannst du auch mit Neuheiten wie einer neuen Sportmodekollektion oder einer Sportuhr, die gerade erst auf den Markt gekommen ist, wenig falsch machen.

Besonders originell und nützlich sind diverse Regenerationstools, die Fitness-Enthusiasten nach dem Workout beim Entspannen helfen und Muskelkater im Zaun halten. Oder vielleicht machst du jemandem mit einer neuen Sportbiographie Lust auf ein bewegtes neues Jahr.

Hier kommen unsere sportlichen 11 Geschenke-Ideen:

1. Flinke Laufschuhe von HOKA

Hersteller HOKA Mach 5

Hier bestellen: HOKA Mach 5 (ab 110 €)

Mit dem neuen Mach 5 Laufschuh von HOKA läuft's wie geschmiert. Die im Vergleich zum Vorgänger noch voluminösere und breitere Zwischensohle sorgt für mehr Reaktivität und ein noch dynamischeres Laufgefühl. Die sehr gute Dämpfung pusht besonders Läuferinnen, die mit der Ferse aufsetzen. Aber auch Mittelfußläuferinnen empfinden ein angenehmes Laufgefühl mit viel Antrieb.

Durch den schnellen Abrollkomfort, eignet sich der Schuh eher für leichtere, dynamischere Läuferinnen. Das Einsatzgebiet des Schuhs reicht von Tempo- und Steigerungsläufen, über Wettkämpfe, bis hin zu langen Läufen auf festem Untergrund. Für ambitionierte Laufziele ist dieser Schuh, erhältlich in diversen Größen und Farben, ein perfekter Tipp!

2. Stylische neue Fitness-Uhr von Polar

Polar Polar Ignite 3

Hier bestellen: Polar Ignite 3

wie wäre es mit einer stylischen Unisex-Fitnessuhr, die dem oder der Beschenkten nicht nur dabei hilft, mit mehr Energie durchs Leben zu gehen, sondern auch in der Lage ist, 150 Sporarten zu tracken? Die neue Ignite 3 von Polar erfasst die Schlafqualität, Aktivitäten und Herzfrequenz, um mit passenden Tipps und Atemübungen für mehr Erholung im Alltag zu sorgen.

Außerdem prognostiziert die Uhr basierend auf dem entsprechenden Training die benötigte Regenerationszeit und analysiert sogar die Ernährung. Erhältich ist die Uhr in 4 Farben in den Größen S bis L. Im Uhrenmodus hält sie bis zu 5 Tage ohne Akkuladung durch. Damit richtet sie sich also auch an Leute, die öfters mal ihr Ladekabel vergessen...

3. Effektiver Trainingsplan für die Wunschfigur

Hier downloaden: 8-Wochen-Bodyweight-Plan für eine sportlich-schlanke Figur (15 €)

Deine beste Freundin träumt von einer sportlich-schlanken Figur, doch hat keine Lust, mit Gewichten zu trainieren? Kein Thema! Ihr Fitnessziel kann sie trotzdem erreichen – nämlich mit unserem hocheffektiven 8-Wochen-Trainingsplan, der ganz ohne Tools funktioniert. Mit unseren abwechslungsreichen Workouts wird's zwar anstrengend, aber gleichzeitig auch viel Spaß machen! Weitere hocheffektive Trainingspläne für Frauen findest du hier. Und: Die ultimativen Trainingspläne für starke Männer gibt es ebenfalls bei uns.

4. Massage- und Trainingsgerät in einem

Hersteller SPINEFITTER von SISSEL

Hier bestellen: SISSEL Spinefitter

Kennst du jemanden, der oder die häufig mit Rückenschmerzen, Verspannungen oder eingeschränkter Beweglichkeit zu kämpfen hat, oder auch einfach gerne mal eine Massage genießt? Dann könnte dieses 2-in1-Regenerations-und Trainingsgerät genau das richtige Geschenk sein! Die zweireihig angeordneten 28 Ballformen bilden den Gegenpart zur wirbelsäulennahen Muskulatur. Durch den tiefenwirksamen und intensiven Druck lockern die Bälle die gesamte Muskulatur im Liegen, wodurch eine intensive Massage zu spüren ist.

Außerdem kann die Beweglichkeit der Gelenke gefördert und blockierte Muskelzonen stimuliert werden sowie Koordination, Balance und muskuläre Stärkung verbessert werden. Denn neben der Massagefunktion kann man auch aktiv werden auf dem Ball-Tool und die Core-Muskulatur stärken. Ein Übungs-Booklet gibt dazu die richtige Anleitung. Das Gewicht, das Material und die Verarbeitung des in der Physiotherapie beliebten neuen Tools sorgen dafür, dass es von jedem gefahrlos angewendet werden kann.

5. Regenerations-Kissen gegen Verspannungen

TMX TMX Trigger Pillow

Hier bestellen: TMX Trigger Pillow

Das vorherige Produkt ging schon in die richtige Richtung, aber du suchst eher ein Geschenk gegen Kopf- und Nackenschmerzen? Das neue, ergonomische "TMX Trigger Kissen" setzt auf verbesserte Regeneration in der Nacht durch Stimulation des vegetativen Nervensystems. Die Kombination aus Druck und Kühlung aus dem Kissenkern ermöglicht einen verbesserten Rückfluss des venösen Blutes aus dem Schädel und eine angenehme Luftzirkulation für einen angenehmen Tiefschlaf. So werden Kopf, Nacken und Wirbelsäule im Schlaf entlastet.

Auch für Allergiker ist dieses Geschenk geeignet, da das Kissen hypoallergen, schadstofffrei und geruchlos der Bezug sich waschen lässt. Fehlkauf ausgeschlossen: Der oder die Beschenkte hat die Möglichkeit, das Kissen 60 Tage lang unverbindlich zu testen.

6. Motivation und Sommer-Vorfreude: nicht nur für Beachvolleyballer

Hersteller Laura Ludwig: Gold ist eine Glaubensfrage

Hier bestellen: Autobiographie von Laura Ludwig: Gold ist eine Glaubensfrage, EdelSports Verlag (20 €)

Kommt dir jemand in den Sinn, der oder die sich gerne von starken Vorbildern motivieren lässt? Dann könnte dieser Buchtipp passen: In ihrem Buch erzählt Laura Ludwig, eine der besten Beachvolleyball-Spielerinnen der Welt, wie ihre Karriere begann und welche Hürden, gerade durch die Corona-Pandemie, sie meistern musste. Heute ist die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Mama von zwei Söhnen und denkt gar nicht daran, ihre Karriere aufzugeben.

Diesbezüglich möchte Laura auch andere Frauen, egal ob Sportlerin oder nicht, mit ihrem Buch motivieren, ihre Träume zu leben, ihre beruflichen Ambitionen nicht aufzugeben und sich von der Doppelbelastung Karriere und Kind nicht aufhalten zu lassen. Laura zeigt, dass es vor allem auf das richtige Mindset ankommt, um weiterzukommen. Dieses Buch ist eine echte Inspirationsquelle, nicht nur für Volleyball-Fans.

7. Edle Drinks ohne Kater

Hersteller Laori: Alkoholfreie Alternative zu Gin und Rum

Hier bestellen: Alkoholfreie Drinks von LAORI (ab 17 €)

Gemeinsam Trinken macht Spaß und ist gesellig, aber gerade für die Ziele von Sportlern ist Alkohol kontraproduktiv und vielleicht mag er oder sie auch gar nichts Hochprozentiges. Hast du da jemanden im Sinn? Dann könnten diese edlen, alkoholfreien Drinks schmecken: Egal ob Gin, Rum, ein Aperitif für spritzige Drinks oder der klassische Riesling Sekt – alle Laori-Drinks sind alkoholfrei, vegan und ohne künstliche Aromen.

Hergestellt in der Provence in Frankreich werden die Gewürze und Kräuter schonend mit Wasserdampf statt Alkohol destilliert. Trotzdem erwartet deine Liebsten ein intensiver und aromatischer Geschmack für besondere Anlässe.

8. Fruchtgummis mit Energie-Kick

Hersteller Energy Gummies von Foodspring

Hier bestellen: Energy Gummies von Foodspring (15 €)

Schlafmützen, die im Winter kaum aus den Tritt kommen, werden sie lieben: Die veganen Fruchtgummis liefern das, was sie versprechen: Energie! Sie bringen nämlich eine extra Portion Vitamin C, B12, Pantothensäure und Zink mit und decken mit nur zwei Gummies den Tagesbedarf an 9 essenziellen Vitaminen. Damit unterstützen sie den Energiestoffwechsel und können Müdigkeit ohne Koffein reduzieren.

Außerdem sind die kleinen Helfer die perfekte Alternative zu Kapseln oder Pillen, die viele nur schlecht schlucken können. Wenn deine Liebsten dann auch noch gerne naschen, wird ihnen der fruchtig-süße Mango-Geschmack sicherlich gefallen. Eine Dose enthält 60 Kapseln, hält also im besten Fall einen Monat. Mit dem kleinen Energy-Booster sollte auch den neuerlichen Fitnessvorsätzen nichts mehr im Wege stehen!

9. Neue Trainingskollektion für starke Gym-Auftritte

Hersteller Under Armour-Kollektion "Projekt Rock" von Dwayne Johnson

Hier bestellen: Projekt Rock Trainingskollektion von Under Armour (ab 45 €)

Von Dwayne Johnson höchstpersönlich an den Start gebracht: Die neue Project Rock-Kollektion "Black Adam" von Under Armour wurde für sportliche Grenzgänger entwickelt und ist definitiv ein Hingucker auf jeder Fitnessfläche. Die Power-Kollektion in Schwarz mit auffälligem gelben Branding umfasst Sport-BHs, Tanktops, T-Shirts, Hoodies, Trainingsjacken, Shorts, Leggins, Hosen und Trainingsschuhe für viel Bewegungsfreiheit mit hohem Tragekomfort von Größe XS bis 3XL.

Für alle Männer und Frauen, die den Film "Black Adam" nicht gesehen haben und keine DC-Comic-Fans sind, bietet die "Project Rock"-Kollektion auch noch mehr Teile in knalligeren Farben. Wenn die Sportlinie keinen Motivationsschub für die Fitnessziele 2023 liefert, dann wissen wir auch nicht, was sonst.

10. Sportlicher Reisewaschbeutel

Hersteller blauer Base Camp Reisewaschbeutel von The North Face

Hier bestellen: Base Camp Reisewaschbeutel von The North Face (ab 35 €)

Klein aber fein: Eine gut organisierte Kulturtasche können wohl alle Sportler*innen gut gebrauchen, egal ob im Gym oder im Verein. Dieser Begleiter von The North Face überzeugt auch auf Reisen mit Kompaktheit und Leichtigkeit. Er ist klein genug, um in die Sporttasche zu passen, aber groß genug und bestens sortiert, um alle wichtigen Duschartikel und jeglichen Krimskrams übersichtlich zu verstauen.

Das wasserabweisende Material schützt alles Innere, wodurch man ihn problemlos mit dem vorhandene Haken nahe der Dusche aufhängen kann. Erhältlich gibt es die Tasche in vier Farben und in einer größeren L-Variante.

11. Reflektierende Sportkleidung

Hersteller Reflektierende Sportkleidung von Proviszport

Hier bestellen: Reflect360 Explorer Laufjacke von Proviz (ab 102 €)

Der oder die Beschenkte geht auch jetzt in der dunklen Jahreszeit noch früh oder spät laufen? Dann ist es besonders wichtig, aufzufallen. Dank des mehrfarbig reflektierenden Materials der Sportkleidung von Proviz wird man, egal wo, nicht übersehen. Die Jacke gibt es in Schwarz sowie drei verschiedenen Neon-Farben und in den Größen 34 bis 48.

Vorteilhaft sind außerdem die integrierte Kapuze, der elastische Bund und das leichte Gewicht von nur 150 Gramm. So lässt sie sich leicht verstauen und eigent sich im kalten Winter ideal über einer Trainingsjacke oder einem langen Shirt. Dadurch, dass die Jacke wasserabweisend und winddicht ist, kann deine Sportskanone auch bei schlechtem Wetter ihre oder seine Runden drehen. Alternativ findest du von Proviz auch noch weitere sehr gut reflektierende Sportteile für Outdfoor-Fans.

Na, was Passendes gefunden? Mit coolem Fitness-Zubehör als Geschenk kannst du bei Sportfans eigentlich nichts falsch machen. Wir würden uns die 11 sportlichen Geschenke am liebsten alle selbst schenken. Weihnachten kann kommen!