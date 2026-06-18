Mehr Hype als Health? 3 Biohacking-Trends im Realitätscheck

Biohacking boomt. Mit dem Trend wächst auch das Angebot an Gadgets. Manche Anwendungen sind vielversprechend, bei anderen wird die wissenschaftliche Datenlage noch diskutiert. Drei populäre Beispiele im Faktencheck.

CGM-Sensor: Blutzucker messen ohne Diabetes? Kontinuierliche Glukose-Monitore (CGM) sind ursprünglich für Menschen mit Diabetes entwickelt worden. Das System misst den Zuckergehalt im Gewebe laufend und hilft Betroffenen dabei, gefährliche Über- oder Unterzuckerungen zu verhindern. Für diese Gruppe ist das Gerät ein echter Gewinn.

Seit einigen Jahren vermarkten Anbieter die Sensoren jedoch auch an stoffwechselgesunde Personen. Versprechen: eine „flache Blutzuckerkurve" für mehr Energie, weniger Heißhunger und optimierte Fettverbrennung. Doch was sagt die Forschung dazu?

Das Problem: Natürliche Schwankungen des Blutzuckerspiegels nach dem Essen sind vollkommen normal und sogar gewollt. Der Körper verfügt über ein hocheffizientes Hormonsystem, das diese Spitzen reguliert. Validierte klinische Zielwerte für die sogenannte glykämische Variabilität – also die natürlichen Blutzuckerschwankungen – bei Gesunden gibt es bis heute nicht.

Hinzu kommt: Eine Studie der University of Bath (2025) zeigte, CGM-Systeme können bei Gesunden nicht immer eindeutig interpretiert werden. Expert:innen der Deutschen Sporthochschule Köln warnen ebenso vor Fehlinterpretationen sowie vor einer übermäßigen Beschäftigung mit Körperwerten.

Gleichzeitig können CGM-Systeme für bestimmte Personengruppen interessante Erkenntnisse liefern. Dazu zählen beispielsweise sportlich ambitionierte Menschen, Personen mit Verdacht auf Insulinresistenz oder Frauen mit PCOS, die Stoffwechselreaktionen besser verstehen möchten. Auch bei ausgeprägten Energieeinbrüchen oder Heißhungerattacken kann ein zeitlich begrenztes Monitoring zusätzliche Hinweise liefern. Wichtig ist jedoch, die Daten fachlich einzuordnen und nicht isoliert zu betrachten.

Kosten: Für Gesunde, die selbst zahlen, fallen pro Monat grob zwischen 130 und 300 Euro an.

Fazit: Für Menschen mit Diabetes sind CGM-Systeme ein etabliertes medizinisches Hilfsmittel. Bei stoffwechselgesunden Personen ist der gesundheitliche Zusatznutzen bislang nicht eindeutig belegt. Dennoch können die Sensoren in bestimmten Situationen dabei helfen, individuelle Muster besser zu verstehen. Wer sie nutzt, sollte die Ergebnisse möglichst gemeinsam mit medizinischen oder ernährungswissenschaftlichen Fachpersonen einordnen.

gettyimages/Halfpoint Images Glukose-Sensoren verbreiten sich auch unter Menschen ohne Diabetes oder Prädiabetes – eine Überwachung, die vielleicht überflüssig ist.



DNA-Ernährungstests: Was deine Gene wirklich verraten Einige Anbieter versprechen: Ein DNA-Test enthüllt deinen persönlichen Stoffwechseltyp und zeigt, ob du lieber auf Kohlenhydrate, Fett oder Protein setzen solltest. Klingt verlockend. Tatsächlich können solche Tests interessante Hinweise auf genetische Veranlagungen liefern, etwa in Bezug auf Koffeinverträglichkeit, Laktoseverwertung oder bestimmte Stoffwechselprozesse. Viele Nutzerinnen schätzen zudem die personalisierte Aufbereitung ihrer Gesundheitsdaten als Motivation, sich bewusster mit Ernährung und Lebensstil auseinanderzusetzen. Die wissenschaftliche Datenlage fällt bislang allerdings gemischt aus.

Die Verbraucherzentrale NRW urteilt klar: Es gebe keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass eine DNA-basierte Diät besser funktioniert als eine herkömmliche Ernährungsumstellung. Anbieter könnten sich aus der Fülle bekannter Genvariationen nur eine Auswahl herausgreifen. Ob das den Körper in seiner Komplexität abbilden kann, sei fraglich.

Das bestätigt auch die sogenannte Food4Me-Studie, eine der umfangreichsten Untersuchungen zur personalisierten Ernährung: Teilnehmende, die auf Basis ihrer DNA beraten wurden, erzielten keine besseren Ergebnisse als jene, die lediglich ihre Ernährungsgewohnheiten analysierten. Der genetische Datensatz bot schlicht keinen Mehrwert.

Zudem kritisieren die Verbraucherzentralen, dass nach einem DNA-Test häufig teure Eigenprodukte des Anbieters empfohlen werden. Die Verbraucherzentrale NRW stuft solche Tests ohne ärztliche Begleitung als kritisch ein.

Kosten: 150 bis 400 Euro pro Test, je nach Anbieter.

Fazit: DNA-Tests können interessante Einblicke in genetische Veranlagungen liefern. Eine klassische Ernährungsberatung mit Ernährungsprotokoll und individuellem Gespräch ist nachweislich wirksamer als ein reiner DNA-Test – und in den meisten Fällen deutlich günstiger.

Infrarot-Saunadecken: Was Wärmebehandlungen tatsächlich leisten können Die kleinen Schlafsäcke aus Kunstleder haben Social Media im Sturm erobert. Anbieter versprechen Fettverbrennung, Entgiftung und Muskelregeneration – alles bequem auf dem Sofa. Klingt gut. Doch was steckt wirklich dahinter?

Sportmediziner Dr. Laith Jazrawi von der New York University stellt gegenüber Women's Health klar: Die Infrarotstrahlen dringen zwar in die oberen Hautschichten ein, erreichen jedoch nicht die darunter liegenden Fettzellen in einem Maße, das nennenswerte Lipolyse (also Fettabbau) auslösen würde. Der Gewichtsverlust nach einer Sitzung? Fast ausschließlich Wasserverlust durch Schwitzen. Der ist ausgeglichen, sobald du wieder trinkst.

Ähnlich verhält es sich mit dem beliebten „Detox"-Versprechen. Unser Körper entgiftet sich über Leber und Nieren, nicht über die Haut. Schweiß enthält zwar Spuren von Stoffwechselprodukten, eine echte Entgiftungswirkung ist wissenschaftlich bislang allerdings nicht belegt.

Was die Saunadecke aber tatsächlich kann: Muskeln entspannen und Erholung nach dem Training unterstützen. Viele Nutzerinnen nutzen sie deshalb als Wellness- und Recovery-Anwendung für zuhause. Der Mehrwert liegt daher vor allem in Wärme, Entspannung und Wohlbefinden.Und noch etwas: Günstigere Modelle aus PVC oder Polyurethan können bei hohen Temperaturen Weichmacher freisetzen. Nutzerinnen berichten in Foren von schmelzenden Materialien und mangelhafter Temperaturregelung.

Kosten: ca. 200 bis 600 Euro.

Fazit: Wer Entspannung sucht, kann von einer Infrarot-Saunadecke profitieren. Die beworbenen Effekte auf Fettverbrennung oder Entgiftung sind jedoch wissenschaftlich bislang nicht überzeugend belegt. Der Mehrwert liegt daher eher im Bereich Wohlbefinden und Regeneration als in spektakulären Gesundheitsversprechen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Biohacking-Gadgets Für wen lohnt sich ein CGM-Sensor wirklich? CGM-Systeme sind für Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes medizinisch sinnvoll und können Unterzuckerungen verhindern. Für stoffwechselgesunde Personen ohne Prädiabetes fehlt aktuell die wissenschaftliche Grundlage und die Kosten werden in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen. Können DNA-Tests beim Abnehmen wirklich helfen? Nach aktuellem Stand der Forschung nicht besser als eine klassische Ernährungsberatung. Die Food4Me-Studie zeigte: Eine DNA-basierte Beratung erzielt keine besseren Ergebnisse als eine Analyse der eigenen Ernährungsgewohnheiten. Zudem warnen Verbraucherzentralen vor fehlender Transparenz und Interessenkonflikten bei vielen Anbietern. Was bringen Infrarot-Saunadecken tatsächlich? Sie können Muskeln entspannen und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Die verbreiteten Versprechen rund um Fettverbrennung und Detox sind wissenschaftlich nicht belegt. Der nach einer Sitzung angezeigte Gewichtsverlust ist reiner Wasserverlust.