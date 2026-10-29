Was Saunadecken für zuhause können

Wenn es draußen kalt ist, klingt eine Saunadecke zunächst ziemlich verlockend: Du schlüpfst hinein, stellst die gewünschte Temperatur ein und kannst dich zu Hause aufwärmen. Viele Modelle versprechen zusätzlich eine bessere Durchblutung, weniger Muskelbeschwerden, tiefe Entspannung und sogar Unterstützung beim Abnehmen.

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Eine Saunadecke kann Wärme und Entspannung bieten – sie ersetzt aber weder Sport noch eine ausgewogene Ernährung oder eine medizinische Behandlung. Auch die Studienlage ist weniger eindeutig, als manche Werbeversprechen vermuten lassen.

Ein wichtiger Punkt: Die häufig zitierten Untersuchungen zu gesundheitlichen Vorteilen beziehen sich meist auf klassische finnische Saunen – nicht auf Infrarot-Saunadecken. Ob sich die Ergebnisse direkt übertragen lassen, ist bislang nicht ausreichend geklärt.

Was ist eine Saunadecke? Eine Saunadecke sieht aus wie ein großer, gepolsterter Schlafsack. Sie besteht meist aus einem abwischbaren Außenmaterial, einer Wärmeisolierung und integrierten Heizelementen. Über ein Bedienelement lassen sich Temperatur und Dauer einstellen.

Je nach Modell wird die Wärme mit Infrarotstrahlung oder elektrischen Heizelementen erzeugt. Die Decke wird dabei nicht wie eine klassische Sauna auf Raumtemperatur aufgeheizt. Stattdessen erwärmt sie den Körper direkt über die beheizten Flächen.

Viele Modelle bieten:

verschiedene Temperaturstufen,

einen Timer,

eine automatische Abschaltung,

einen Reißverschluss oder Klettverschluss,

ein herausnehmbares Handtuch-Inlay,

eine Tasche oder Öffnung für die Hände,

unterschiedliche Wärmezonen. Die vom Hersteller angegebene Maximaltemperatur (häufig bis zu 70 oder 75 Grad Celsius) beschreibt in der Regel die Einstellung oder die Temperatur im Inneren der Decke. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Haut oder der gesamte Körper diese Temperatur erreicht.

Klassische Sauna und Saunadecke: Wo liegt der Unterschied? Eine finnische Sauna erwärmt die Umgebungsluft, während eine Saunadecke den Körper über integrierte Heizelemente wärmt. Dadurch sind die Bedingungen nicht direkt miteinander vergleichbar.

Die Wärme kann sich in beiden Fällen angenehm anfühlen. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass beide Anwendungen dieselben gesundheitlichen Effekte haben.

Zwei Saunadecken für zu Hause im Vergleich Du möchtest eine Saunadecke selbst ausprobieren? Die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem bei Preis, Größe, Temperatursteuerung und Komfort. Die Produktangaben und Preise können sich ändern, deshalb solltest du sie vor dem Kauf noch einmal direkt auf der jeweiligen Produktseite prüfen.

Komfort-Modell: CurrentBody Skin Infrarot-Saunadecke: Die CurrentBody Infrarot Saunadecke ist eine ist eine höherpreisige Option für alle, die ein regelmäßiges Wärme-Ritual zu Hause etablieren möchten. Die Temperatur der tragbaren Infrarot-Wärmedecke lässt sich individuell einstellen, sodass du mit einer niedrigeren Stufe beginnen und die Wärme nach Bedarf steigern kannst (von 25 bis 75 Grad Celsius). Die Decke besitzt zudem einen integrierten Timer für bis zu 60 Minuten. Im Lieferumfang enthalten ist ein spezielles Handtuch-Inlay aus 100 Prozent Baumwolle, in das man hineinschlüpft, um die Nutzung komfortabler und hygienischer zu gestalten. Die Decke hat eine großzügige Größe von etwa 180 x 180 cm und verfügt über anpassbare Routinen mit Zeit- und Temperatureinstellungen. Preisbewusste Option: Infrarot-Saunadecke mit 2-Zonen-Heizung: Die großformatige Infrarot-Saunadecke von EcoSapiens misst etwa 180 × 220 cm und lässt sich nach der Anwendung platzsparend verstauen. Das wasserabweisende Oxford-Gewebe kann mit einem Tuch gereinigt werden und ist dadurch praktisch, wenn du während der Anwendung stark schwitzt. Befestigungsgurte helfen dabei, die Decke an die eigene Körperform anzupassen. Die Decke besitzt keinen Reißverschluss, daher lassen sich einzelne Körperpartien separat aufwärmen. 3 Werbeversprechen im Faktencheck 1. Claim: "Saunadecken kurbeln die Fettverbrennung an." Stimmt's? Nicht wirklich. Wer in einer Saunadecke schwitzt, verliert nur Wassergewicht aus dem Körper. Das bedeutet, alles, was die Waage hinterher weniger anzeigt, machst du wieder rückgängig, sobald du ausreichend Getränke zugeführt hast. "Die eingesetzten Infrarotstrahlen dringen lediglich in die oberen Hautschichten ein, erreichen jedoch nicht die darunter liegenden Fettzellen", erklärt Dr. Laith Jazrawi, Sportmediziner an der New York University.

2. Claim: "Saunadecken verbessern die Regeneration nach dem Sport." Stimmt’s? Schaden kann es nicht. Die Hitze kann tatsächlich gegen Muskelschmerzen nach einem Workout helfen. "Allerdings ist Kältetherapie in diesem Fall meist wirkungsvoller", weiß Experte Jazrawi. Dies bestätigt eine in der Fachzeitschrift Journal of Strength and Conditioning veröffentlichte Studie, in der Eisbeutel am besten abschnitten. Laut der Untersuchung ist Hitze aber geeigneter als gar keine Behandlung. Wichtig: Verwende eine Saunadecke nicht länger als 20 bis 30 Minuten. Aus Sicherheitsgründen danach stets den Stecker ziehen!

3. Claim: "Saunadecken helfen gegen Stress und steigern das Wohlbefinden." Stimmt’s? Gut möglich. Eine halbe Stunde ohne Termine, Bildschirm und Alltag kann wohltuend sein. Wärme kann dazu beitragen, dass sich die Muskulatur entspannt und du zur Ruhe kommst. Der Entspannungseffekt entsteht vermutlich nicht nur durch die Infrarotstrahlung, sondern auch durch die bewusste Pause.

Ob Saunadecken den Cortisolspiegel oder Stress langfristig messbar senken, ist bislang nicht ausreichend belegt. Aussagen wie "entgiftet den Körper", "stärkt das Immunsystem" oder "verbessert den Schlaf" solltest du daher kritisch betrachten. Wenn dir die Wärme guttut und du die Anwendung als Ritual nutzt, kann sie trotzdem eine angenehme Ergänzung zu anderen Entspannungstechniken sein.

Was die Forschung zur Sauna wirklich sagtIn einer 2018 veröffentlichten Übersichtsarbeit der renommierten Mayo-Clinic wurden Studien zu finnischem Saunabaden und verschiedenen gesundheitlichen Effekten ausgewertet. Die Forschenden fanden Hinweise darauf, dass regelmäßiges Saunieren unter anderem mit einem niedrigeren Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und bestimmte Atemwegserkrankungen verbunden sein könnte.



In einigen Beobachtungsstudien hatten Menschen, die vier- bis siebenmal pro Woche saunierten, ein geringeres Risiko für bestimmte Erkrankungen als Personen, die etwa einmal pro Woche saunierten. Außerdem zeigte sich, dass der Blutdruck nach einzelnen Saunagängen kurzfristig sinken kann.



Der entscheidende Haken: Die meisten Daten bezogen sich auf traditionelle finnische Saunen und nicht auf Infrarot-Saunadecken. Außerdem handelt es sich bei vielen Ergebnissen um Beobachtungsstudien. Sie zeigen Zusammenhänge, beweisen aber nicht, dass die Sauna die Ursache für die gesundheitlichen Vorteile war. Die Übersichtsarbeit kommt deshalb nicht zu dem Schluss, dass Saunieren Krankheiten behandelt oder verhindert. Für Infrarotdecken sind weitere, gezielte Studien notwendig.

Was passiert während der Anwendung? Wenn dein Körper erwärmt wird, versucht er, die Temperatur zu regulieren. Dabei können sich unter anderem folgende Reaktionen zeigen:

Die Haut wird stärker durchblutet

Du beginnst zu schwitzen

Die Herzfrequenz steigt

Der Blutdruck kann kurzfristig sinken

Die Muskulatur kann sich subjektiv entspannter anfühlen Diese Reaktionen sind nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass die Anwendung besonders effektiv ist. Starkes Schwitzen bedeutet beispielsweise nicht, dass mehr Fett verbrannt wird. Es kann aber ein Hinweis darauf sein, dass dein Körper Wärme abgeben muss.

Wie fühlt es sich unter einer Saunadecke an? Women's-Health-Autorin Roisín Dervish-O’Kane hat eine Saunadecke ausprobiert. Hier sind ihre Erfahrungen:

"Es fällt mir grundsätzlich nicht so leicht, einfach zu entspannen. Also nutze ich die Chance, mich mit moderner Technologie in einen Ruhemodus zu bringen. Gleichzeitig locken Versprechungen wie verbesserte Schlafqualität, weniger Schmerzen und ein stärkeres Immunsystem.

Entsprechend der Anleitung schlüpfe ich vollständig bekleidet hinein und schwitze mich eine halbe Stunde lang durch.

Die Infrarotstrahlen erzeugen Temperaturen bis zu 75 Grad, ohne dabei die Haut zu schädigen. Es fühlt sich ziemlich heiß und klebrig an. Danach brauche ich erst mal eine lauwarme Dusche. Leider fällt es mir anschließend schwer, in den Schlaf zu fallen, und ich liege bis 1 Uhr morgens wach.

Beim nächsten Mal versuche ich, in der Decke ein Buch zu lesen, aber ich kann mich nicht darauf konzentrieren, weil ich meine erhöhte Herzfrequenz und die Schweißperlen auf der Stirn spüre. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Saunadecke beim Abnehmen oder Entgiften hilft, wie der Hersteller suggeriert. Aber sie wärmt mich und hilft mir beim Runterkommen nach der Arbeit, und das reicht mir als Effekt vollkommen. Es ist inzwischen ein schönes Freitagabend-Ritual geworden."

Worauf solltest du beim Kauf achten? Temperaturbereich: Eine möglichst hohe Maximaltemperatur ist kein Qualitätsmerkmal. Achte lieber darauf, dass sich die Temperatur fein regulieren lässt und du mit einer niedrigen Stufe beginnen kannst.

Eine möglichst hohe Maximaltemperatur ist kein Qualitätsmerkmal. Achte lieber darauf, dass sich die Temperatur fein regulieren lässt und du mit einer niedrigen Stufe beginnen kannst. Timer und automatische Abschaltung: Ein Timer ist besonders wichtig, wenn du während der Anwendung entspannen möchtest. Eine automatische Abschaltung bietet zusätzliche Sicherheit, ersetzt aber nicht, dass du die Anwendung aufmerksam beginnst.

Ein Timer ist besonders wichtig, wenn du während der Anwendung entspannen möchtest. Eine automatische Abschaltung bietet zusätzliche Sicherheit, ersetzt aber nicht, dass du die Anwendung aufmerksam beginnst. Größe und Passform: Die Decke sollte groß genug sein, damit du bequem darin liegen kannst. Prüfe außerdem, ob sich Arme und Hände außerhalb der Decke bewegen lassen und ob der Verschluss leicht zu öffnen ist.

Die Decke sollte groß genug sein, damit du bequem darin liegen kannst. Prüfe außerdem, ob sich Arme und Hände außerhalb der Decke bewegen lassen und ob der Verschluss leicht zu öffnen ist. Reinigung: Ein herausnehmbares Handtuch-Inlay oder ein waschbarer Bezug erleichtert die Hygiene. Da du in der Decke schwitzen wirst, sollte sich das Material gut reinigen lassen.

Ein herausnehmbares Handtuch-Inlay oder ein waschbarer Bezug erleichtert die Hygiene. Da du in der Decke schwitzen wirst, sollte sich das Material gut reinigen lassen. Bedienung: Die Temperatur und der Timer sollten sich unkompliziert einstellen lassen. Ein gut erreichbares Bedienelement ist praktischer als eine komplizierte Steuerung.

Die Temperatur und der Timer sollten sich unkompliziert einstellen lassen. Ein gut erreichbares Bedienelement ist praktischer als eine komplizierte Steuerung. Material und Verarbeitung: Achte auf robuste Nähte, einen stabilen Reißverschluss und eine nachvollziehbare Bedienungsanleitung. Bei elektrischen Geräten solltest du auf geprüfte Sicherheitsstandards und eine klare Herstelleradresse achten.

Achte auf robuste Nähte, einen stabilen Reißverschluss und eine nachvollziehbare Bedienungsanleitung. Bei elektrischen Geräten solltest du auf geprüfte Sicherheitsstandards und eine klare Herstelleradresse achten. Stromverbrauch: Eine Saunadecke verbraucht während der Anwendung Strom. Wenn du sie häufig nutzt, kann ein Blick auf die Leistungsaufnahme sinnvoll sein. Die tatsächlichen Kosten hängen von der Leistung, der Nutzungsdauer und deinem Stromtarif ab.

FAQ: Häufige Fragen zu Infrarot-Saunadecken Kann eine Saunadecke beim Abnehmen helfen? Nein, zumindest nicht beim nachhaltigen Fettabbau. Das niedrigere Gewicht nach dem Schwitzen entsteht hauptsächlich durch Flüssigkeitsverlust und gleicht sich nach dem Trinken wieder aus. Für eine langfristige Gewichtsabnahme sind Ernährung und Bewegung entscheidend. Ist eine Saunadecke dasselbe wie eine Infrarotsauna? Nein. Beide Anwendungen arbeiten mit Wärme, sind aber nicht identisch. Eine Infrarotsauna erwärmt den Körper in einer Kabine, während eine Saunadecke direkt am Körper anliegt. Die Ergebnisse aus Studien zur klassischen Sauna lassen sich deshalb nicht automatisch auf Saunadecken übertragen. Wie lange sollte man in einer Saunadecke bleiben? Für den Einstieg reichen etwa 10 bis 20 Minuten bei niedriger Temperatur. Je nach Hersteller werden häufig maximal 30 bis 60 Minuten empfohlen. Entscheidend sind die Bedienungsanleitung und dein persönliches Empfinden. Bei Unwohlsein solltest du sofort aufhören. Muss ich in einer Saunadecke viel trinken? Ja. Durch das Schwitzen verliert der Körper Flüssigkeit. Trinke vor und nach der Anwendung ausreichend Wasser. Alkohol ist keine geeignete Flüssigkeitsquelle und sollte vor einer Wärmeanwendung vermieden werden.