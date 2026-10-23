Die Pille soll den Muskelaufbau stören – solltest du sie absetzen?

Du trainierst konsequent, steigerst deine Gewichte, achtest auf Proteine – und dann soll ausgerechnet deine Verhütung deinen Fortschritt bremsen? Rund um Pille und Muskelaufbau kursieren eindeutige Antworten. Nur ist die Forschung längst nicht so klar in ihren Aussagen.

Das Spannende daran: Vielleicht stellen wir schon die Ausgangsfrage zu pauschal.

Das erste Problem: "Die Pille" gibt es so gar nicht Im Alltag sprechen wir von "der Pille", als wäre damit ein einziges Medikament gemeint. Tatsächlich steckt dahinter eine ganze Gruppe unterschiedlich zusammengesetzter Präparate.

Sie unterscheiden sich etwa darin, welches Gestagen sie enthalten, wie hoch die Hormondosis ist und ob diese über den Einnahmezyklus gleichbleibt. Selbst innerhalb der Kombinationspillen gibt es erhebliche Unterschiede – und dann treffen diese Präparate noch auf Körper, die ebenfalls nicht identisch reagieren.

Hier wird es für die Forschung knifflig. Fasst man Anwenderinnen verschiedener Präparate einfach unter dem Label "Pillennutzerinnen" zusammen, können mögliche Unterschiede zwischen einzelnen Präparaten im Durchschnitt verschwinden. Dazu kommen kleine Studiengruppen, verschiedene Trainingsprogramme und oft kurze Untersuchungszeiträume.

Wie dünn das Fundament bislang ist, zeigt eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse im Fachjournal Sports Medicine: Nur 8 Trainingsstudien mit insgesamt 325 Frauen erfüllten die Kriterien. Im Durchschnitt zeigte sich kein signifikanter Unterschied bei Muskelwachstum, Kraft oder Power zwischen Frauen, die orale Verhütungsmittel verwendeten, und natürlich menstruierenden Frauen.

Das spricht erst einmal gegen einen großen negativen Effekt, ist aber kein endgültiger Freispruch für jedes Präparat. Die Daten zeigen nicht, dass jede Pille garantiert ohne Einfluss auf die Muskulatur bleibt. Sie machen vielmehr deutlich: Einen klaren negativen Gesamteffekt können wir bislang nicht erkennen.

Auch eine aktuelle Übersichtsarbeit von 2026 zeichnet ein ähnliches Bild: Insgesamt lässt sich kein konsistenter Einfluss oraler Verhütungsmittel auf den Muskelaufbau erkennen. Gleichzeitig rückt stärker in den Fokus, was lange unter dem Sammelbegriff "Pille" verschwunden ist – die konkrete hormonelle Zusammensetzung einzelner Präparate.

Warum einzelne Pillen jetzt interessant werden Dort setzt neuere Forschung an. Statt nur "Pille versus keine Pille" zu vergleichen, schauen Wissenschaftler:innen genauer darauf, welches Präparat die Teilnehmerinnen tatsächlich verwenden.

Eine Ende 2025 veröffentlichte Studie begleitete 26 Frauen über 12 Wochen Krafttraining. 14 von ihnen verwendeten eine Pille der 2. Generation, 12 verhüteten nicht hormonell.

Nach den 12 Wochen hatten die Pillennutzerinnen in einigen untersuchten Muskelgruppen sogar mehr Muskelmasse aufgebaut. Bei der Kraftentwicklung zeigte sich dagegen kein Unterschied. Heißt das jetzt: Pille nehmen für mehr Gains? Ganz sicher nicht.

Mit lediglich 26 Teilnehmerinnen und ohne Randomisierung auf unterschiedliche Verhütungsmethoden wäre eine solche Schlussfolgerung viel zu weit gegriffen. Interessant ist vielmehr, wohin die Studie den Blick lenkt: Weg von "der Pille", hin zur konkreten Zusammensetzung. Unterschiedliche Gestagene besitzen beispielsweise unterschiedliche hormonelle Eigenschaften. Ob und wie stark solche Unterschiede die Trainingsanpassung beeinflussen, müssen größere Studien erst klären.

Ein weiteres kleines Puzzleteil lieferte 2025 eine Untersuchung mit 12 Frauen, die eine Pille der 2. Generation verwendeten. Die Forscher:innen prüften, ob sich die Muskelproteinsynthese zwischen aktiver Pillenphase und Einnahmepause unterscheidet – sowohl in Ruhe als auch nach Krafttraining. Einen relevanten Unterschied fanden sie nicht.

Damit zeichnet sich eine wichtige Forschungslücke ab: Einen großen, offensichtlichen Effekt auf die Trainingsanpassung sehen wir bislang nicht. Ob sich hinter diesem Durchschnitt feinere Unterschiede zwischen einzelnen Präparaten verstecken, wissen wir dagegen noch nicht gut genug.

Was das für dein Krafttraining bedeutet Zunächst einmal: Deine Pillenpackung muss nicht plötzlich zum Hauptverdächtigen werden, wenn der Muskelaufbau langsamer läuft als erhofft. Nach aktuellem Wissensstand gibt es keinen überzeugenden Beleg dafür, dass orale Verhütungsmittel deine Fortschritte grundsätzlich ausbremsen.

Noch wichtiger: Du musst deine Verhütung nicht gegen deine Trainingsziele ausspielen.

Für Muskelaufbau kennen wir deutlich besser belegte Stellschrauben. Ein sinnvoll aufgebautes Krafttraining mit zunehmender Belastung gehört dazu, ebenso ausreichend Energie und Protein, sowie Erholung zwischen den Einheiten. Bevor du also dein Verhütungsmittel für ein Plateau im Gym verantwortlich machst, lohnt sich der Blick auf die Faktoren, von denen wir wissen, dass sie einen großen Unterschied machen.

Die offene Frage steckt eine Ebene tiefer: Könnte Präparat A anders auf Trainingsanpassungen wirken als Präparat B? Möglich. Können wir daraus heute schon konkrete Empfehlungen für deine Pillenwahl ableiten? Nein. Genau dafür ist die Forschung noch zu klein und zu uneinheitlich.

Das ist entscheidend, weil deine Verhütung weit mehr betrifft, als deine Leistung im Gym. Wie gut du ein Präparat verträgst, mögliche Nebenwirkungen, Blutungsbeschwerden, persönliche Risiken und natürlich die Verhütungssicherheit gehören ebenfalls in die Entscheidung. Selbst ein möglicher Vorteil beim Muskelaufbau wäre deshalb nur ein Teil eines wesentlich größeren Bildes.

Die Pille ist nach heutigem Wissensstand weder versteckte Trainingsbremse noch Muskelaufbau-Hack. Vor allem aber ist die Wahl deiner Verhütung keine Fitness-Optimierungsstrategie.

FAQ: Was sportliche Frauen über Pille und Muskelaufbau wissen sollten Kann ich mit der Pille genauso Muskeln aufbauen? Die bisherigen Trainingsstudien zeigen im Durchschnitt keinen signifikanten Nachteil bei Muskelwachstum oder Kraft. Allerdings ist die Zahl hochwertiger Untersuchungen noch klein – insbesondere wenn es um Unterschiede zwischen einzelnen Präparaten geht. Sollte ich die Pille für bessere Trainingserfolge absetzen? Dafür gibt es derzeit keine wissenschaftliche Grundlage. Ein Verhütungsmittel sollte nicht allein aufgrund vermuteter Auswirkungen auf Muskelaufbau oder Trainingsleistung gewechselt oder abgesetzt werden. Wenn du über einen Wechsel nachdenkst, besprich ihn mit gynäkologischem Fachpersonal. Spielt es eine Rolle, welche Pille ich nehme? Möglicherweise – und genau das ist eine der spannendsten offenen Fragen. Pillen unterscheiden sich unter anderem in Hormondosis und Gestagentyp. Ob diese Unterschiede die Trainingsanpassung relevant beeinflussen, lässt sich bislang nicht zuverlässig sagen. Beeinflusst die Pille, wie stark ich im Training werde? Bisher findet sich kein überzeugender Beleg für einen generellen Nachteil bei der Kraftentwicklung. Einzelne Präparate und individuelle Reaktionen sind allerdings noch nicht ausreichend untersucht.