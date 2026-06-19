Training besser morgens oder abends? So nehmen die Hormone Einfluss

Dein Körper ist morgens oft noch nicht im Trainingsmodus – auch wenn du schon wach bist. Warum? Dein Körper folgt einem 24-Stunden-Biorhythmus: dem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Dieser steuert, wann du wach, voller Energie und damit leistungsfähig bist und wann dein Körper müde ist und Erholung braucht. Hormone sind dabei wichtige Taktgeber. Hier erfährst du, wie sie auf deine Workout-Bereitschaft wirken.

Wie dich deine innere Uhr ticken lässt Dein zirkadianer Rhythmus taktet deine Wach- und Schlafzeiten, deinen Stoffwechsel, deine Energieverwertung und auch, wie sich körperliche Belastung für dich anfühlt – je nach Tageszeit messbar unterschiedlich.

Diese Übersichtsstudie zeigt etwa, dass insbesondere die beiden Hormone Cortisol und Melatonin eng mit deiner inneren Uhr verknüpft sind und auch die Insulinsensitivität und den Energiehaushalt beeinflussen.

Hormon 1: Cortisol – dein natürlicher Wachmacher Der Cortisolspiegel in deinem Blut steigt kurz nach dem Aufwachen stark an (sogenannte Cortisol Awakening Response). Der Anstieg aktiviert deinen Körper: Herzfrequenz rauf, Energie bereitstellen, Fokus schärfen.

Das spricht für ein Fitnesstraining am Morgen. Doch wenn du zu wenig geschlafen hast oder dauergestresst bist, ändert sich dein Cortisolverlauf. Nicht ohne Grund wird Cortisol auch das Stresshormon genannt. Du bist dann zwar wach, doch dein Stoffwechsel läuft noch nicht rund – und dein Morgen-Workout fühlt sich nach der vielleicht miesen Nacht zäh an.

Hormon 2: Melatonin – deine natürliche Einschlafhilfe Das auch Schlafhormon genannte Melatonin dagegen signalisiert deinem Körper: Nacht, Ruhe, Regeneration. Normalerweise sinkt es nach dem Aufwachen schnell. Aber bei Schlafmangel oder wenn du sehr früh trainierst, kann der Melatoninspiegel noch erhöht sein, sodass dein Körper noch im Ruhemodus steckt. Die Folge kann sein: Koordination, Reaktionsfähigkeit und das subjektive Kraftgefühl wirken gedämpft. Dein Training fühlt sich schwerer an, obwohl du objektiv nicht schwächer bist.

Abends hingegen ist Melatonin noch niedrig, deine Körpertemperatur und Muskelkraft sind auf dem Tageshöchststand. Viele trainieren zu diesem Zeitpunkt messbar stärker.

Was das für dein Training heißt Wichtig ist, dass die Forschung hier vor allem Stoffwechselmarker und Hormonverläufe untersuchte – keine direkten Trainingsleistungen. Die biorhythmischen Effekte sind demnach real, aber individuell unterschiedlich ausgeprägt.

Entscheidend ist: Dein Körper ist nicht zu jeder Tageszeit gleich belastbar. Morgens bist du oft noch im "Hochfahr-Modus" – abends dagegen eher im Leistungsmodus.

Das heißt nicht, dass morgendliches Training schlechter ist. Aber: Es fühlt sich oft anstrengender an, obwohl du objektiv nicht weniger leistest.

Gleichzeitig gilt auch das Gegenteil: Viele Menschen trainieren morgens besonders gern. Nach einer erholsamen Nacht fühlen sie sich frisch, fokussiert und noch nicht von Arbeit, Terminen oder Alltagsstress erschöpft. Vor allem Frühaufsteherinnen profitieren oft davon, ihr Training direkt in ihr natürliches Energiehoch zu legen. Entscheidend ist deshalb weniger die "perfekte" Uhrzeit als die Frage, wann du dich regelmäßig und mit guter Energie bewegen kannst.

Die häufigsten Fragen zum Training morgens oder abends und Hormonen Wann ist Training besser für den Muskelaufbau – morgens oder abends? Abends spricht einiges dafür: Körpertemperatur und Muskelkraft sind höher, viele können intensiver trainieren. Der Unterschied ist aber gering, die Regelmäßigkeit ist entscheidender als der Zeitpunkt. Warum fühlt sich das Training morgens oft viel schwerer an als abends? Weil dein Körper morgens noch hochfährt: Körpertemperatur, Muskelkraft und Koordination sind noch nicht auf dem Tageshöchststand. Hinzu kommt der Hormonverlauf: Melatonin ist möglicherweise noch erhöht, Cortisol hat seinen Peak noch nicht erreicht. Stört abendliches Training den Schlaf? Nicht grundsätzlich. Eine Metastudie zeigte, dass Abendtraining den Schlaf insgesamt nicht beinträchtigte, mitunter verbesserte es ihn sogar. Aber: Sehr intensives Training, das weniger als 60 Minuten vor dem Einschlafen endet, kann den Schlafbeginn verzögern. Wer abends trainiert, sollte deshalb erst 60 bis 90 Minuten nach dem Workout ins Bett gehen. Was ist mein Chronotyp und warum spielt er eine Rolle? Ob du Lerche (Frühaufsteherin) oder Eule (Spätaufsteherin) bist, beeinflusst, wann dein Energielevel natürlich hoch ist. Lerchen profitieren oft von Morgentraining, Eulen laufen nachmittags oder abends zu Hochform auf.