Warm-up: Bist du nur warm – oder wirklich bereit?

Dein Warm-up betreibst du ganz routiniert – seit Jahren immer dasselbe: Den Kreislauf ankurbeln, damit die Muskeln nicht ganz kalt sind und dann rein ins Training.

Das passt soweit, aber es greift zu kurz. Denn ein Warm-up, das wirklich funktioniert, macht noch etwas anderes: Es bereitet deine Muskeln, Bewegungssteuerung und Koordination gezielt auf das vor, was an Bewegung folgen soll. So klappt es.

Gehirn und Körper in Einklang bringen Zum Aktivieren deines Nervensystems musst du wissen, dass dein Gehirn bei jeder Bewegung über das Nervensystem Signale an deine Muskeln sendet.

Damit daraus eine kontrollierte Bewegung wird, müssen Nervensystem und Muskulatur zusammenspielen. Genau hier setzt ein neuromuskuläres Warm-up an: Es kombiniert Bewegungen, die unter anderem Koordination, Stabilität, Kraft und Bewegungskontrolle fordern.

So aktiviert dein Warm-up dein Nervensystem Der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Aufwärmen und einem gezielt neuromuskulären Warm-up liegt darin, dass Letzteres gezielt mehrere Anforderungen miteinander kombiniert – etwa Kraft, dynamische Stabilität, Koordination und Beweglichkeit.

Mit Kombi-Übungen für ...

Gleichgewicht

Koordination

dynamische Stabilität

gezielte Muskelaktivierung bereitest du deinen Körper spezifischer auf komplexe und intensive Bewegungen vor als durch bloßes „Warmwerden“.

Eine aktuelle Metaanalyse, die 19 einzelne Studien mit insgesamt 810 Sportler:innen auswertete, zeigt, dass neuromuskuläres Aufwärmen die Richtungswechselfähigkeit und die isokinetische Muskelkraft im Knie verbessern kann – und das im direkten Vergleich zum konventionellen Aufwärmen.

Weniger Verletzungen dank passendem Warm-up Ein gezieltes, neuromuskuläres Warm-up kann noch aus einem anderen Grund interessant sein: Frühere Untersuchungen zu entsprechend aufgebauten Präventionsprogrammen zeigen, dass sie das Risiko bestimmter Sportverletzungen reduzieren können. Die aktuelle Meta-Analyse untersuchte Verletzungen allerdings nicht direkt, sondern Leistungsparameter wie Richtungswechselfähigkeit und Muskelkraft.

Das ist besonders dann relevant, wenn du viel sitzt und dann direkt ins Training einsteigst. Statt vom Bürostuhl direkt in Kniebeugen, Sprints oder schwere Lifts zu wechseln, kannst du deinen Körper schrittweise auf genau die Bewegungen und Belastungen vorbereiten, die gleich folgen.

Westend61, Getty Images Das Warm-Up ist dafür da, Verletzungen vorzubeugen. Daher ist es besonders wichtig, dass du dich gezielt aufwärmst.



So sieht ein Warm-up aus, das dich wirklich aufs Trainieren vorbereitet Entscheidend ist, wie du diese Minuten füllst. Langes statisches Dehnen allein ist vor intensiven Kraft- oder Explosivbelastungen nicht die beste Vorbereitung und kann die unmittelbar folgende Leistungsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen. Dynamische und trainingsspezifische Bewegungen bereiten dich dagegen gezielter auf die kommende Belastung vor.

Was stattdessen funktioniert:

Dynamische Mobilisation : Gelenke bewusst und vollständig durch ihren natürlichen Bewegungsraum führen – beim Hüftkreisen also wirklich die ganze Runde kreisen, beim Beinschwingen wirklich den vollen Bogen schwingen.

: Gelenke bewusst und vollständig durch ihren natürlichen Bewegungsraum führen – beim Hüftkreisen also wirklich die ganze Runde kreisen, beim Beinschwingen wirklich den vollen Bogen schwingen. Gezielte Aktivierungsübungen : Bestimmte Muskelgruppen bewusst anspannen, zum Beispiel Gesäß, Core oder Schultern, je nachdem, was im Training folgt.

: Bestimmte Muskelgruppen bewusst anspannen, zum Beispiel Gesäß, Core oder Schultern, je nachdem, was im Training folgt. Koordinations- und Stabilitätsreize : Einbeiniges Stehen, langsame kontrollierte Kniebeugen, kleine Richtungswechsel, also alles, was das Gehirn zwingt, aktiv mit den Muskeln zu kommunizieren.

: Einbeiniges Stehen, langsame kontrollierte Kniebeugen, kleine Richtungswechsel, also alles, was das Gehirn zwingt, aktiv mit den Muskeln zu kommunizieren. Bewegungsvorschau: Die Muster deines Trainings in langsam und leicht vorwegnehmen – als Generalprobe für das, was gleich kommt. Warm-up richtig gemacht: Wie dynamisches Aufwärmen Verletzungen vorbeugt

Wie lange du dafür brauchst, hängt von deinem Training, seiner Intensität und den Übungen ab, die anschließend folgen. Nicht allein die Dauer des Warm-ups ist entscheidend. Vielmehr kommt es auf seinen Inhalt an: Dein Warm-up sollte dich möglichst gezielt auf die kommende Belastung vorbereiten.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum neuromuskulären Warm-up Ist Dehnen dasselbe wie Aufwärmen? Nein. Und der Unterschied ist wichtiger, als du vielleicht denkst. Beim Aufwärmen geht es darum, den Körper in Bewegung zu bringen und auf die folgende Belastung vorzubereiten. Langes statisches Dehnen unmittelbar vor intensiven Kraft- oder Explosivleistungen kann die anschließende Leistungsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen. Kurzes statisches Stretching innerhalb eines umfassenden Warm-ups ist damit allerdings nicht gleichzusetzen. Dynamisches Dehnen, also kontrollierte Bewegungen durch den verfügbaren Gelenkumfang, kann dagegen sinnvoller Bestandteil eines Warm-ups sein. Wie lange sollte ein gutes Warm-up dauern? Eine allgemeingültige Minutenzahl gibt es nicht. Wie umfangreich dein Warm-up sein sollte, hängt unter anderem von der Trainingsart, Intensität und den geplanten Übungen ab. Wichtiger als eine starre Zeitvorgabe ist, dass du deinen Körper gezielt auf die Belastung vorbereitest, die anschließend folgt. Kann ich das Warm-up weglassen, wenn die Zeit knapp ist? Vor intensiven oder technisch anspruchsvollen Einheiten solltest du nicht ausgerechnet an der Vorbereitung sparen. Ein passendes Warm-up kann deine Leistungsfähigkeit unterstützen und bereitet dich auf die folgenden Bewegungen vor. Wenn es wirklich schnell gehen muss, konzentriere dich auf wenige dynamische, trainingsspezifische Übungen.