Diese 5 Spätsommer-Rezepte liebt dein Darm

Der Sommer packt langsam seine Sachen. Auf deinem Teller muss er damit noch nicht anfangen. Beeren, Pfirsiche, Tomaten, Gurken und frische Kräuter sind jetzt noch einmal ziemlich gute Argumente dafür, die Saison auszukosten, und nebenbei bekommt dein Darm etwas, das er ziemlich gut gebrauchen kann: Abwechslung.

Dein Darm sucht kein Superfood Viele Menschen verbinden Darmgesundheit mit Probiotika, speziellen Pulvern oder dem einen Lebensmittel, das angeblich alles richten soll. Eine Studie im Fachjournal Nutrients (2024) zeichnet jedoch ein anderes Bild. Für ein gesundes Mikrobiom scheint weniger ein einzelnes Lebensmittel entscheidend zu sein als ein abwechslungsreiches Ernährungsmuster mit unterschiedlichen pflanzlichen Lebensmitteln.

Denn Beeren liefern etwas anderes als Bohnen, Hafer etwas anderes als Tomaten. Unterschiedliche Pflanzen bringen unterschiedliche Ballaststoffe und Pflanzenstoffe mit. Dieses Prinzip landet in den nächsten 5 Rezepten ziemlich unkompliziert auf dem Teller.

1. Wassermelonen-Feta-Salat mit Minze Wassermelone, Feta und frische Minze – manche Kombinationen schmecken nach Urlaub auf dem Balkon.

Die Wassermelone bringt Frische, Minze und Zitrone Pflanzenstoffe, Feta den salzigen Gegenpart. Walnüsse sorgen für Crunch, und schon sind in einer ziemlich simplen Schüssel mehrere pflanzliche Zutaten versammelt. Kein Darm-Wundermittel, sondern schlicht eine weitere Möglichkeit, unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel in deinen Tag zu bekommen.

Du brauchst:

Wassermelone

Feta

Frische Minze

Walnüsse

Olivenöl

Zitronensaft 2. Beeren-Joghurt-Bowl für den Spätsommer-Morgen Wenn morgens noch kein großes Frühstück geht, kommt diese Bowl ziemlich gelegen.

Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren liefern Ballaststoffe und Polyphenole. Naturjoghurt ist fermentiert, Haferflocken und Mandeln bringen noch einmal Ballaststoffe und ordentlich Biss. Fertig ist ein Frühstück, das eher nach Spätsommer als nach Darmprogramm schmeckt.

Du brauchst:

Naturjoghurt

Gemischte Beeren

Haferflocken

Gehackte Mandeln Warum deine Darm-Balance der Schlüssel zu Gesundheit und Glück ist

3. Kichererbsen-Gurken-Salat Wenn mittags etwas Frisches auf den Teller soll, braucht es oft nicht mehr als ein paar gute Zutaten.

Kichererbsen liefern reichlich Ballaststoffe und pflanzliches Eiweiß. Gurke und Tomaten bringen Frische, Petersilie und Zitrone machen daraus in wenigen Minuten ein Mittagessen, das satt macht, ohne nach Kantinenpause zu schmecken.

Du brauchst:

Kichererbsen

Gurke

Cherry-Tomaten

Petersilie

Olivenöl

Zitrone 4. Pfirsich-Kefir-Smoothie Wenn Pfirsiche gerade so reif sind, dass der Saft schon beim Anschneiden läuft, ab damit in den Mixer. Kefir zählt zu den fermentierten Lebensmitteln, die in der Ernährungsforschung regelmäßig untersucht werden. Zusammen mit reifen Pfirsichen entsteht ein cremiger Drink, der eher nach Sommernachmittag als nach Gesundheitsroutine schmeckt.

Du brauchst:

Kefir

2 Pfirsiche

Zitronensaft

Eiswürfel 5. Mediterraner Bohnen-Salat Dieser Salat funktioniert als leichtes Abendessen genauso gut wie als Beilage beim Grillen. Weiße Bohnen liefern Ballaststoffe und pflanzliches Eiweiß. Dazu kommen Tomaten, Rucola und frische Kräuter. Einmal alles zusammenschneiden, Olivenöl drüber, fertig. Darmfreundliche Ernährung darf schließlich auch an Tagen funktionieren, an denen niemand Lust hat, noch groß zu kochen.

Du brauchst:

Weiße Bohnen

Tomaten

Rucola

Basilikum

Olivenöl Der größte Fehler ist die Suche nach dem perfekten Lebensmittel Für deinen Einkauf heißt das: Hör auf, nach dem einen Darm-Superfood zu suchen. Kauf lieber abwechslungsreicher. Heute Beeren, morgen Pfirsich, mal Linsen, mal Bohnen, dazu Vollkornprodukte, Nüsse und – wenn du sie verträgst – fermentierte Lebensmittel.

Dein Mikrobiom braucht keinen Superstar. Es profitiert eher von einer gut besetzten Mannschaft.

FAQ: Sommerliche Ernährung für einen gesunden Darm Welche Lebensmittel unterstützen die Darmgesundheit? Besonders häufig untersucht werden ballaststoffreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte sowie fermentierte Produkte. Warum sind Ballaststoffe so wichtig? Ballaststoffe dienen vielen Darmbakterien als Nahrungsquelle und tragen zu einer vielfältigen Darmflora bei. Sind fermentierte Lebensmittel automatisch gesund? Fermentierte Lebensmittel können Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Entscheidend bleibt jedoch das gesamte Ernährungsmuster und nicht ein einzelnes Lebensmittel.