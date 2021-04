Women's Health wird 10 Rabatt-Party: Wir schenken dir was zu unserem Geburtstag!

Unser Jubiläum wollen wir nicht alleine feiern. Also schenken wir dir 10 Prozent auf alle unsere Trainings- und Ernährungspläne

Es gibt Grund zu feiern: Herzlichen Glückwunsch, Women’s Health! Seit 10 Jahren gibt es uns nun schon in Deutschland – und seit 10 Jahren setzt unser Redaktions-Team alles daran, die neuesten Trends, News und Hintergründe rund um die Themen Fitness, Food, Health, Fashion, Beauty und Mindfulness für dich aufzuspüren.

Immer wieder setzen wir alles daran, dich aufs Neue zu begeistern, zu inspirieren und zu motivieren. Und das versuchen wir natürlich auch heute, mit einer besonderen Aktion.

Wir machen dich stark – und du uns

An dieser Stelle müssen wir mal eines festhalten: Ohne unsere grandiosen Leserinnen wäre dieser runde Geburtstag niemals möglich gewesen. Du bist seit Tag 1 ein Fan? Spitze! Du liest gerade deinen ersten Women's-Health-Artikel? Auch das ist toll. Am Ende haben wir alle schließlich nur ein Ziel: gesunde, glückliche Frauen. Und das seid ihr definitiv. Danke also für geniale 10 Jahre!

Unser Discount-Dankeschön

Und um dich gebührend an unserem Jubiläum teilhaben zu lassen, haben wir uns etwas ganze Besonderes einfallen lassen: eine sportliche Rabatt-Aktion.

Ab dem 14. April erhältst du bis zum 12. Mai alle unsere Trainings- und Ernährungspläne 10 Prozent günstiger. Anders gesagt: Mitfeiern lohnt sich. Welche Pläne wir für dich bereithalten? Unter anderem genau diese hier:

So klappt der Lauf-Einstieg

Nicht nur das frühlingshafte Wetter sollte Motivation genug zum Laufen sein. Es gibt keinen einfacheren Weg, deine Ausdauer zu verbessern und dein Herz-Kreislauf-System zu stärken als über regelmäßige Lauf-Einheiten an der frischen Luft. Mit unserem speziellen Einsteiger-Plan starten auch Einsteigerinnen sicher durch.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Trainingsplan für Einsteigerinnen Lauf-Plan für deine ersten 30 Minuten Trainingsplan für den ersten 30-Minuten-Lauf

zielführende Mischung aus Geh- und Lauf-Intervallen

speziell für Kardio-Anfängerinnen

auf jedem Gerät verfügbar

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Endlich die 10-Kilometer-Marke wuppen

Zugegeben, 10 Kilometer ohne Pause zu laufen ist eine echte Herausforderung. Doch mit unserem strukturierten Trainingsplan bereiten wir dich Schritt für Schritt auf deine neue Bestmarke vor. Downloaden und loslaufen!

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 10 Kilometer ohne Pause Trainingsplan für deinen ersten 10-Kilometer-Lauf 8-Wochen-Plan – entwickelt von Redakteuren des Fachmagazins Runner's World

8-Seiten-Trainingsplan als PDF

Übersicht über deine Trainingswoche

Zum Ausdrucken optimiert

Mehr Infos zum Trainingsplan findest du hier 9,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Low carb, no problem!

Die Low-carb-Ernährung ist seit Jahrzehnten in aller Munde. Schließlich lässt dich die beliebte Ernährungsform nachhaltig abnehmen. Höchste Zeit also, dein persönliches Low-carb-Projekt in die Tat umzusetzen. Mit unserem Ernährungsplan klappt's ohne Frage.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Ernährungsplan für 8 Wochen Abnehmen mit Low Carb cleverer Ernährungsplan als PDF

leckere Low-Carb-Rezepte für jeden Tag

inklusive Nährwerten und Snack-Optionen

perfekt zum Abnehmen

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan findest du hier 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

So klappt die Keto-Diät

Mit der ketogenen Ernährung haben unzählige Frauen beeindruckende Abnehm-Erfolge erzielt. Doch die solltest nicht einfach so beginnen. Eine erprobte Strategie und ein abgestimmter Fahrplan sind hier besonders wichtig, um Frust und vorzeitigen Abbruch vorzubeugen. Die Lösung: unser 8-Wochen-Ernährungsplan.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Ernährungsplan für 8 Wochen Effektiv Abnehmen mit Keto übersichtlicher 8-Wochen-Plan

27 leckere Keto-Rezepte

mehr als 30 Snack-Optionen

67 Seiten

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan findest du hier 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Fatburning zu Hause

Nicht ohne Grund ist das Training mit dem eigenen Körpergewicht der Fitness-Trend der letzten Jahre. Schließlich kannst du so deine gesamte Fitness ein komplettes Level nach oben katapultieren und effektiv Fett verbrennen. Das Einzige, was du dazu benötigst: ein strukturierter, zielführender Plan. Hier kommt er:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan für 8 Wochen Schlank-Training ohne Tools 52-Seiten-Trainingsplan als PDF

kein Equipment nötig

für Einsteiger und Fortgeschrittene

jede Übung detailliert mit Bild erklärt

zum Ausdrucken optimiert, auf jedem Gerät verfügbar

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Seilspringen mit Plan

Spring dich fit! Was einfach klingt, kann ganz schön schweißtreibend werden. Doch es lohnt sich, denn unser spezieller Seilspring-Trainingsplan sorgt mit abwechslungsreichen Workouts für Spaß und sichtbare Fitness-Erfolge. Und, jump!

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan für 8 Wochen Schneller fit mit Seilspringen 15-Seiten-Trainingsplan als PDF

nur Springseil nötig

für Einsteiger und Fortgeschrittene

entwickelt von Seilspring-Expertin

inklusive Technik-Tipps

zum Ausdrucken optimiert, auf jedem Gerät verfügbar

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Überschüssige Pfunde wegfuttern

Du hast bis jetzt noch gar keine Abnehm-Erfahrungen? Dann ist dieser Ernährungsplan wie für dich gemacht. Wir holen dich nämlich genau dort ab, wo du beginnst – keine Vorkenntnisse nötig. Also, worauf wartest du noch?

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Fett weg in 8 Wochen Unser Abnehm-Ernährungsplan für Einsteigerinnen ausführlicher 8-Wochen-Speiseplan

30 einfache und leckere Fett-weg-Rezepte

perfekt für Einsteiger

geniale Snack-Ideen

67-Seiten-PDF, druck-optimiert 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Extra-Kilos einfach wegtrainieren

Die Ernährung liefert die Basis zum Abnehmen. Dennoch gehört auch ein effektives Bewegungs-Programm zu jeder guten Fett-weg-Strategie. Hier kommt der ultimative Trainingsplan für Sport-Neulinge.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Fett weg in 8 Wochen Unser Abnehm-Trainingsplan für Einsteigerinnen detaillierter 8-Wochen-Trainingsplan

kein Equipment nötig

26 Fett-weg-Übungen als Bild und Video

optimal für Einsteigerinnen

mit Theorie-Teil

27-Seiten-PDF, druck-optimiert 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Endlich Muskeln aufbauen

Sichtbare Muskulatur ist männlich? Nicht doch! Wir sprechen hier schließlich vom weiblich-athletischen Look und zeigen dir Übung für Übung, wie du dort am schnellsten hinkommst. Das Beste: Körperfett verbrennen wir hier ganz nebenbei.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan Sexy Muskeln in 8 Wochen 26-Seiten-Plan als PDF

reines Bodyweight-Training für daheim

perfekt auch für Einsteigerinnen

alle Übungen in Bild und Video

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Nach der Schwangerschaft (wieder) fit werden

Du möchtest deinen Prä-Baby-Body zurück? Hier kommt der After-Baby-Body zum Wohlfühlen. Unser Trainingsplan macht dich garantiert zur Strong Mom.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Postnatal-Trainingsplan Fit nach der Geburt in 8 Wochen 42-Seiten-Trainingsplan als PDF

für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene

jede Übung in Bild und Video erklärt

zum Ausdrucken optimiert, auf jedem Gerät verfügbar

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Nicht fündig geworden? Keine Sorge! Schließlich zeigen wir dir hier nur ein kleines Best-of unserer beliebtesten Pläne. Schau dich also am besten gleich weiter auf unseren Seiten um, denn fast jeder unserer Artikel enthält einen passenden Plan zum Thema. Wir wünschen dir viel Spaß und maximale Erfolge bei deiner Umsetzung!