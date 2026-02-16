Aerial Yoga: Das sagt die Wissenschaft zum Trend

Entspannt im Tuch hängen, die Schwerelosigkeit spüren und gleichzeitig den gesamten Körper trainieren. Das ermöglicht Aerial Yoga. Dabei machst du klassische Übungen aus dem Yoga über dem Boden hängend in einem Tuch. Klingt akrobatisch, ist aber selbst mit wenig Kondition und ein paar Pfunden mehr auf der Hüfte gut zu schaffen.

Was sagt die Forschung zu Aerial Yoga? Aerial Yoga kombiniert Kraft- und Balancetraining mit tiefer Entspannung. Erste Studien zeigen: Diese sanfte Methode stärkt deinen Körper von innen und kann dir ein neues Körpergefühl geben.

Die wissenschaftliche Datenlage zu Aerial Yoga steckt noch in den Anfängen. Eine der ersten Untersuchungen war jene von American Council on Exercise (ACE). Darin nahmen 16 gesunde Frauen zwischen 18 und 45 Jahren an einem 6-wöchigen Programm teil, bei dem sie 3-mal wöchentlich für jeweils 50 Minuten Aerial Yoga praktizierten. Eine einzelne Session verbrannte durchschnittlich 320 Kalorien und entsprach in der physiologischen Belastung einem moderaten Ausdauertraining wie zügigem Gehen oder gemütlichem Radfahren.

Aerial Yoga: Was zeigen erste Studien? Aktuelle Untersuchungen deuten darauf hin, dass Aerial Yoga positive Auswirkungen auf mehrere Bereiche haben könnte:

Herz-Kreislauf-Gesundheit: Regelmäßiges Training kann wichtige Risikofaktoren für Herzerkrankungen verbessern und dabei helfen, Blutdruck und Cholesterinwerte in einen gesünderen Bereich zu bringen.

Regelmäßiges Training kann wichtige Risikofaktoren für Herzerkrankungen verbessern und dabei helfen, Blutdruck und Cholesterinwerte in einen gesünderen Bereich zu bringen. Kraft und Balance: Das instabile Tuch fordert die Tiefenmuskulatur und kann das Gleichgewichtsgefühl intensiv schulen. Die ständige Stabilisierung trainiert besonders die Core-Muskulatur.

Das instabile Tuch fordert die Tiefenmuskulatur und kann das Gleichgewichtsgefühl intensiv schulen. Die ständige Stabilisierung trainiert besonders die Core-Muskulatur. Entspannung und Regeneration: Die schwebenden Positionen können dabei helfen, Stress zu reduzieren und die mentale Erholung zu fördern. Besonders das Gefühl des Eingekuscheltseins im Tuch kann das parasympathische Nervensystem aktivieren.

Die schwebenden Positionen können dabei helfen, Stress zu reduzieren und die mentale Erholung zu fördern. Besonders das Gefühl des Eingekuscheltseins im Tuch kann das parasympathische Nervensystem aktivieren. Körperwahrnehmung: Du lernst, deinen Körper im Raum neu zu spüren und bewusster wahrzunehmen. Das ist ein wichtiger Aspekt für mehr Selbstliebe und Achtsamkeit. So startest du mit Aerial Yoga Obwohl es inzwischen Aerial-Yoga-Tücher für zuhause zu kaufen gibt, solltest du für den Einstieg einen Kurs besuchen, um die Körperübungen richtig zu erlernen. Das Tuch kann dich bei Dehnungen unterstützen, bei Kraftübungen fordern und Umkehrhaltungen ohne Druck auf Kopf oder Nacken ermöglichen. Bei Bluthochdruck, Augenproblemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schwangerschaft kläre vorab ärztlich ab, ob Aerial Yoga für dich geeignet ist.

Dein 4-Wochen-Mini-Plan zum Einstieg Woche 1 bis 2: 2 Einheiten à 45 Minuten pro Woche

Fokus: Grundpositionen und sicherer Umgang mit dem Tuch

Mögliche Übungen: einfache Stützhaltungen, sanfte Dehnungen im Tuch. Woche 3 bis 4: 2 Einheiten à 60 Minuten pro Woche

Fokus: komplexere Positionen und erste Inversionen

Mögliche Übungen: hängende Posen, Umkehrhaltungen mit Tuchunterstützung. Tipps für den perfekten Start Trage unbedingt eng anliegende Kleidung. Weite Shirts können sich im Tuch verfangen und die Bewegungsfreiheit einschränken. Das Gleiche gilt für deine Haare. Binde sie zusammen, sonst können sie sich im Tuch verfangen.

Schwindel oder Unbehagen? Eine Pause einzulegen ist völlig in Ordnung und ein Zeichen von Selbstfürsorge. Manche Positionen können Wochen brauchen, bis sie sich natürlich anfühlen.

Bei Aerial Yoga geht es nicht um Perfektion, sondern um das bewusste Erleben deines Körpers und die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Passe das Tempo individuell an deine Fitness und dein Wohlbefinden an.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Aerial Yoga Ist Aerial Yoga für Anfängerinnen geeignet? Ja. Viele Studios bieten spezielle Einsteiger-Kurse an, in denen du die Grundlagen erlernst. Das Tuch kann dich sogar bei vielen Positionen unterstützen und macht manche Übungen leichter als beim klassischen Yoga auf der Matte. Brauche ich Vorkenntnisse in Yoga oder Akrobatik? Nein, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wie oft sollte ich Aerial Yoga praktizieren? Für den Einstieg empfehlen sich 2 Einheiten pro Woche. So gibst du deinem Körper ausreichend Zeit zur Regeneration und kannst gleichzeitig kontinuierliche Fortschritte machen. Kann ich Aerial Yoga während der Menstruation machen? Grundsätzlich ja, allerdings solltest du während der Periode auf intensive Übungen verzichten oder diese verkürzen, wenn du dich unwohl fühlst. Was ist der Unterschied zwischen Aerial Yoga und Aerial Silk? Aerial Yoga nutzt ein spezielles Tuch und kombiniert Yoga-Positionen mit der Unterstützung durch das Tuch. Der Fokus liegt auf Entspannung, Kraft und Flexibilität. Aerial Silk hingegen stammt aus der Zirkusakrobatik und ist athletischer und akrobatischer ausgerichtet.