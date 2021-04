Ernährungsplan Läufer PDF Dieser Essensplan für Läuferinnen bringt dich an dein Ziel

Dieses befreiende Gefühl zu verspüren, das Blut pumpen zu lassen, mal wieder richtig ins Schwitzen kommen: Laufen ist der ideale Sport, um sich den Kopf mal wieder richtig durchpusten zu lassen. Völlig egal, ob du Laufanfängerin oder gestandene Marathonläuferin bist.

Wir wollen dich und dein sportliches Unterfangen über die optimale Ernährung bestmöglich dabei unterstützen. Du möchtest 5 Kilometer am Stück laufen oder 10 Kilometer unter einer Stunde joggen? Ganz egal, was deine Motivation fürs Laufen ist: Wir bringen dich ans Ziel!

Mit unserem Ernährungsplan kommt der Genuss nicht zu kurz

In Zusammenarbeit mit Miszek Damer, Gründer der Gesundheitsseite "bluzone". haben wir einen Ernährungsplan für Läufer entwickelt. Miszek ist Ernährungswissenschaftler mit langjähriger Coaching-Erfahrung und der Mission, dir das nötige Wissen zu vermitteln, das du brauchst, um deine Gesundheit, deine Fitness und deine persönliche Zielsetzung selbständig angehen zu können.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Running-Rezepte Besser Laufen mit Food-Plan 8 detaillierte Wochenpläne

41 Rezepte speziell für Kardio-Sportlerinnen

hilfreiche Tipps zur idealen Umsetzung

geniale Snack-Tipps

85-Seiten-PDF

Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive.

Unser Ernährungsplan für Läuferinnen stellt zunächst den wichtigsten Aspekt der Ernährung in den Vordergrund stellt: Genuss! Warum? Ganz einfach: Egal wie verbissen du deine Laufziele verfolgst, du wirst am Ende nur Erfolg haben und am Ball bleiben, wenn du auch Spaß und eben Genuss dabei verspürst. Von daher kannst du dich auf super leckere und einfach zuzubereitende Mahlzeiten freuen!

Neben einem detaillierten 8-Wochen-Essensplan bekommst du zusätzlich jede Menge Tipps von unserem Experten, wie du Training und Ernährung im Alltag optimal aufeinander abstimmst, plus: Ideen für schnelle und gesunde Snacks.

Die besten Lebensmittel für Läuferinnen kombiniert in einem Plan

Der 8-Wochen-Plan basiert auf vollwertigen, natürlichen Lebensmitteln, die dich optimal mit allen drei Makronährstoffen versorgen – Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Achtung: Diese 5 Lebensmittel solltest du vor dem Laufen hingegen lieber nicht essen! Alle Gerichte im Ernährungsplan enthalten eine vorteilhafte Mindestmenge an Proteinen, da dies der Makronährstoff ist, mit dem wir uns am schwersten tun, wenn es um die Aufnahme adäquater Mengen geht.

Du wirst auch feststellen, dass manche Gerichte eher kohlenhydrat- und andere wiederum fettreicher sind. Hier bist du gefragt, denn wir können nicht den Geschmack von allen genau treffen: Identifiziere die Mahlzeiten, die dich bestmöglich mit Energie versorgen, den größten Genuss und Sättigung mit sich bringen, dir aber auch während deiner Laufeinheiten nicht schwer im Magen liegen.

Eines ist klar: Wenn du dich 8 Wochen lang an unserem Ernährungsplan orientierst, wirst du im Stande sein, besser zu regenerieren, deine Laufeinheiten ordentlich zu befeuern und hast ganz sicher nicht den Spaß am Essen verloren.

