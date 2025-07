Kathleen ist täglich auf der Suche nach neuen Food-Trends und Rezept-Highlights. Und dafür ist ihr kein Weg zu weit: Sie studierte an der HAW Hamburg Ökotrophologie, angelte schon Wildlachs in Alaska, vernaschte Kiwis (die grünen, nicht die gefiederten) in Neuseeland und feierte "Pasta-Partys" in Italien. Zu Hause in Hamburg schreibt sie aber am liebsten neue Artikel passend zu ihren Spezialgebieten "Abnehmen und Muskelaufbau". Immer an ihrer Seite: Bürohund Lilly.