Protein-Eiskaffee: Eiweißreicher Koffein-Kick

Wenn du bereits den Proffee-Trend (Protein + Coffee = Protein-Kaffee) gefeiert hast, folgt nun das nächste Highlight: Protein-Eiskaffee. Er ist perfekt für alle, die – morgens oder nachmittags – nicht nur einen Koffein-Kick brauchen, sondern auch eine Portion Protein zu sich nehmen wollen. Der Eiweiß-Eiskaffee ist nämlich eine wirklich nährstoffreiche Alternative zu hochkalorischen Frappés und klassischen Eiskaffees mit viel Zucker.

Die Kombination von Eiweiß und Koffein unterstützt den Muskelaufbau, pusht deinen Stoffwechsel und erhöht das Sättigungsgefühl. Wir verraten dir, wie du Protein-Eiskaffee ganz einfach zu Hause selbst machen kannst.

3 Gründe, öfter mal einen Protein-Eiskaffee zu trinken Niemand braucht Gründe, um sich etwas Leckeres zu gönnen – aber diese 3 Punkte werden dich trotzdem interessieren, Wette?

1. Proteinreich: Während normaler Eiskaffee hauptsächlich aus Kaffee, Milch oder Sahne sowie Zucker besteht, nimmst du mit einem Protein-Eiskaffee eine hochwertige Eiweißquelle zu dir. Protein ist an zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt und wird für das Immunsystem, die Hormon- und die Enzymbildung benötigt. Es ist aber auch unerlässlich für die Reparatur und die Regeneration der Muskelfasern nach intensiven Trainingseinheiten.

Durch die Kombi von Protein und Koffein in einem Getränk erhältst du nicht nur einen Energiekick, sondern auch die notwendigen Nährstoffe für den Muskelaufbau. Darüber hinaus verhinderst du mit einer ausreichenden Eiweißzufuhr, dass Muskulatur abgebaut wird, wenn du (beim Abnehmen) im Kaloriendefizit bist.

2. Sättigungsgefühl: Proteine tragen nachweislich dazu bei, das Sättigungsgefühl zu erhöhen. Im Vergleich zu normalem Eiskaffee, der aufgrund seiner Inhaltsstoffe (vor allem Zucker) nicht punkten kann, hält Protein-Eiskaffee länger satt. Das ist besonders hilfreich, wenn du auf deine Kalorienzufuhr achtest und trotzdem einen leckeren Genussmoment haben möchtest.

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3. Energieboost ohne Blutzuckerspitze: Das Koffein im Kaffee erhöht Studien zufolge kurzzeitig deine Konzentrationsfähigkeit sowie deine sportliche Leistungsfähigkeit. Daher ist Koffein als natürliches Stimulans auch häufig Bestandteil vieler "Pre-Workout-Booster", mit deren Hilfe man sich auch mental besonders gut aufs Training fokussieren kann. Die Zielgruppe dieser Supplemente sind aber eher Männer.

Auch Zucker sorgt für ein rasches Energie-Hoch, doch Zucker hat in einem gesunden Protein-Eiskaffee nichts zu suchen. Aus gutem Grund: Denn der schnell verfügbare Zucker verursacht ungünstige Blutzuckerspitzen, die für Heißhunger sorgen und deinen Insulinspiegel Achterbahn fahren lassen.

So geht's: Rezept und Zubereitung von Protein-Eiskaffee Du kannst mit einem Protein-Eiskaffee in den Tag starten (wie beim bekannten Protein-Fasten "MPF") oder ihn zwischendurch statt eines Kaffees genießen – und das ohne schlechtes Gewissen. Die Zubereitung eines Protein-Eiskaffees ist zudem super einfach:

Zutaten für 1 Glas Protein-Eiskaffee:

1 Tasse kalter Kaffee oder ein (doppelter) Espresso (frisch gebrüht und abgekühlt)

1 Messlöffel Proteinpulver* (z.B. Whey oder pflanzliches Protein)

1 Tasse Kuhmilch (oder eine andere Milchalternative)

Eiswürfel

optional: eine Prise Zimt oder Vanilleextrakt *Du kannst ein Proteinpulver nach Wahl verwenden - ob mit Vanillegeschmack (etwa Vanilla Ice Cream von Mammut Nutrition), Mokka, Zimt (zum Beispiel More Protein Cinnalicious), Schoko & Co.

AtlasStudio / Shutterstock.com So easy gemacht: Eis, Kaffee und Proteinpulver - fertig ist dein cremiger Protein-EIskaffee

Tipp: Du suchst ein Proteinpulver ohne Zusatzstoffe, wie Aromen, Verdickungsmittel und Süßungsmittel? Die sind in herkömmlichen Proteinpulver nämlich häufig auch enthalten, doch es geht auch ohne:

Zubereitung:

Den abgekühlten Kaffee oder Espresso, das Proteinpulver und die Milch (ein 50:50-Mix aus Milch und Wasser geht auch und spart Kalorien) in einen Mixer geben. Alles gut mixen, bis das Proteinpulver vollständig aufgelöst ist und die Mischung schön cremig ist. Wer keinen Mixer hat, nimmt einfach einen Shaker und macht es manuell. Ein Glas mit Eiswürfeln füllen und den Protein-Eiskaffee darüber gießen, fertig. Wer keine Zeit oder Lust hat, extra frischen Kaffee zu kochen, verwendet einen Protein Iced Coffee Mix, etwa den Flexpresso Protein Coffee von ESN. In der Protein-Pulver-Mischung steckt dann nicht nur hochwertiges Whey, sondern auch Koffein in Form von Instant-Kaffee. Du mixt dann einfach das Pulver direkt mit Kuhmilch oder einem alternativen Pflanzendrink.

Fazit: Ob als Energiebooster vor dem Sport oder im Nachmittagstief: Protein-Eiskaffee bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Mit der kalten Kombi aus Koffein plus Protein sorgst du für einen Energiekick, unterstützt den Muskelaufbau und bleibst lange satt. Die einfache Zubereitung und die mögliche geschmackliche Anpassung machen den Protein-Eiskaffee zu einer idealen Ergänzung im täglichen Ernährungsplan.

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Erwähnte Quellen:

Westerterp-Plantenga, MS et al. (2009) Dietary protein, weight loss, and weight maintenance. Annu Rev Nutr. 2009;29:21-41. doi: 10.1146/annurev-nutr-080508-141056