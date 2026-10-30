3 High-Protein-Rezepte von Antonia Elena

Wenn im Alltag wenig Zeit zum Kochen bleibt, sind einfache Gerichte gefragt, die sich gut vorbereiten lassen und lange sättigen. Genau darauf setzt Fitness- und Food-Influencerin Antonia Elena Zimmermann, besser bekannt als "Toni".

Auf Instagram folgen der Münchnerin unter @antoniaelena.official mehr als eine Million Menschen, die sie regelmäßig mit Rezepten und Einblicken in ihren Familienalltag versorgt. In ihrem Kochbuch verbindet Toni proteinreiche Zutaten mit unkompliziertem Meal Prep. Drei ihrer Rezepte kannst du direkt ausprobieren.

Tonis Kochbuch setzt auf unkompliziertes Meal Prep

PR Antonia Elena zeigt in ihrem Kochbuch "Toni’s Meal Prep Küche", wie einfach proteinreiche Gerichte im stressigen Alltag gelingen.



Kurz vor der Geburt ihres Sohnes Noah Leon veröffentlichte Toni ihr viertes Kochbuch "Toni's Meal Prep Küche" (NXT LVL Verlag, etwa 25 Euro). Das Buch erreichte Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Ratgeber Essen & Trinken und schaffte es auch in die Amazon-Buchcharts. Enthalten sind 60 familienfreundliche High-Protein-Rezepte.

Die Idee dahinter: Auch an vollen Tagen soll eine ausgewogene Ernährung nicht unnötig kompliziert sein. "Zeit ist bei mir und vielen anderen Eltern und Familien ein großer Faktor – und manchmal natürlich auch eine kleine Ausrede", sagt Toni. Mit ihren Rezepten möchte sie zeigen, wie sich mit wenigen Handgriffen Gerichte zubereiten lassen, die für eine Person ebenso geeignet sind wie für die ganze Familie.

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Tonis Erfolgsformel: Protein, weniger zugesetzter Zucker und gute Vorbereitung Tonis Rezeptkonzept stützt sich auf drei Punkte: Die Gerichte sind proteinreich, kommen ohne klassischen Haushaltszucker aus und lassen sich gut vorbereiten. Das kann nicht nur Eltern den Alltag erleichtern, sondern allen helfen, die trotz wenig Zeit ausgewogen essen möchten.

1. Proteinreiche Zutaten für eine gute Sättigung Schaut man sich die Nährwerte von Tonis Rezepten an, fällt vor allem der hohe Proteingehalt positiv auf, denn: "So bleiben wir länger gesättigt und unsere Muskeln werden optimal versorgt", weiß die Neu-Mama.

Recht hat sie, denn eiweißreiche Rezepte haben tatsächlich einen guten Sattmacher-Effekt und beugen so auch Heißhunger vor. "Allerdings kann es manchmal schwierig sein, die optimale Menge Protein allein durch die Nahrung zuzuführen" so Toni. "Aus diesem Grund ist es sehr hilfreich, Proteinpulver als Ergänzung zur normalen Ernährung in unseren Alltag zu integrieren, denn so können wir unsere tägliche Proteinzufuhr ganz einfach ergänzen."

2. Süße Rezepte ohne klassischen Haushaltszucker In Tonis Buch gibt es viele süße Frühstücks-Rezepte, wie die Bananen-Schoko-Brownies oder den Quarkmilchreis. Nur Zucker findet man in den Zutatenlisten nicht – aus gutem Grund: "Zucker liefert unserem Körper keine notwendigen Nährstoffe – es handelt sich dabei vor allem um Kohlenhydrate", so die Food-Fluencerin. Und zwar lediglich einfache Kohlenhydrate, die schnell ins Blut gehen und den Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren lassen.

Sprich: Dein Blutzuckerspiegel steigt nach einem zuckerreichen Snack schnell an und sorgt für ein Energie-Hoch, fällt im nächsten Moment aber direkt in den Keller. Die Folge: "Wir verspüren das Verlangen, mehr zu essen, oder bekommen sogar Heißhunger-Anfälle", weiß Toni.

Raffinierten Industriezucker ersetzt sie in ihren Rezepten mit Geschmackspulver (enthält den Süßstoff Sucralose) und Erythrit. Erythrit ist ein kalorienfreier Zuckerersatzstoff, der den Blutzuckerspiegel nicht erhöht.

3. Meal Prep spart an vollen Tagen Zeit Vorbereitetes Essen im Kühlschrank oder Freezer zu haben, ist für Toni eine unglaubliche Zeitersparnis. "Ohne Essensplanung bräche bei mir das pure Chaos aus", verrät sie. "Ich nehme mir am Wochenende oder unter der Woche immer etwas Zeit, um mir für die kommenden Tage ein paar Gerichte vorzubereiten."

Meal Prepping macht nicht nur im stressigen Alltag Sinn, sondern auch im Wochenbett. Damit bezeichnet man die ersten Wochen nach der Geburt, in denen die Mutter noch viel Zeit im Bett mit dem Baby verbringt.

Toni und Baby Noah genießen ihre Kennenlern- und Kuschelzeit aktuell in vollen Zügen, trotzdem findet die ausgebildete Ernährungsberaterin Zeit, um sich gesund zu ernähren: Dank Meal Prep kann sie die im Insta-Post "Full-day-of-Eating in der Wochenbett-Edition" erwähnten Schinkennudeln beispielsweise auch super vorbereiten, indem sie einfach mehrere Portionen (vor-)kocht.

3 High-Protein-Rezepte von morgens bis abends Die folgenden drei Gerichte liefern jeweils mindestens 32 Gramm Eiweiß pro Portion. Sie eignen sich für unterschiedliche Tageszeiten, können aber selbstverständlich auch unabhängig davon gegessen werden.

Frühstück: Herzhaftes Porridge Porridge kennen die meisten nur in der süßen Variante – dazu gibt es in Tonis Kochbuch übrigens auch jede Menge Inspiration. Aber ein herzhaftes, proteinreiches Frühstück wirkt sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus und macht darüber hinaus noch pappsatt. Ohne Schinkenwürfel kannst du es auch vegetarisch genießen.

Hauserfotografie

Zutaten (2 Portionen):

60 g Mais

1 Paprika

80 g Haferflocken

2 Eier

240 ml Milch

60 g Feta light

50 g Schinkenwürfel, mager

60 g Käse light, gerieben

Salz, Pfeffer Zubereitung:

Den Backofen auf 200 Grad Ober- /Unterhitze (180 Grad Umluft) vorheizen. Den Mais abtropfen lassen. Die Paprika entkernen, waschen und würfeln. Alle Zutaten außer den geriebenen Käse in eine Schüssel geben und gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dann in zwei kleine Auflaufformen geben und mit dem Käse bestreuen. Porridge für ca. 25 Minuten backen und warm genießen. Nährwerte pro Portion: 490 kcal / 41 g Carbs / 38 g Eiweiß / 17 g Fett

Mittag: Couscous-Salat mit Huhn Dieser Couscous-Salat ist das perfekte Meal-Prep-Menü. Es lässt sich easy und blitzschnell zubereiten und kann bequem portioniert werden. Statt Hähnchen könntest du alternativ auch Tofuwürfel anbraten, gekochte Eier oder kleine Frikadellen dazu servieren.

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Zutaten für 4 Portionen:

200 g Rucola

2 bis 3 mittelgroße Tomaten

1 große Paprika

1 Bund frische Petersilie

200 g Couscous

Salz, Pfeffer

360 g Feta, light

40 ml Zitronensaft

40 ml Olivenöl

400 g Hähnchen

Hähnchengewürz Zubereitung:

Rucola, Tomaten, Paprika und Petersilie waschen und trocknen. Paprika und Tomaten in kleine Würfel schneiden. Die Petersilie hacken. Alle vorbereiteten Zutaten in eine große Schüssel geben. In einer zweiten Schüssel Couscous mit 200 ml heißem Wasser und 1 TL Salz mischen und ca. 5–10 Minuten zugedeckt stehen lassen. Danach den Couscous mit einer Gabel auflockern und zu dem Gemüse geben. Den Feta über den Salat grob bröseln. Mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hähnchenbrust mit Hähnchengewürz marinieren und anbraten. Hähnchen und Couscous-Tomatensalat zusammen servieren. Nährwerte pro Portion: 485 kcal / 43 g Carbs / 49 g Eiweiß / 11 g Fett

Mehr leckere Lunch-Rezepte findest du in unserem Cookbook im praktischen pdf-Format:

Abendessen: Protein-Knutschis Knutschis? Äh bitte was? Ja, richtig gelesen. Toni’s "Knutschis" sind mit Mozzarella gefüllte und im Ofen überbackene Mini-Knödel aus fertigem Knödelteig. Für ein Protein-Upgrade wird der Knödelteig zusätzlich mit geschmacksneutralem Proteinpulver gepimpt.

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Zutaten für 4 Portionen:

Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer

60 g Proteinpulver, neutral

900 g Knödelteig

200 g Mini Mozzarella, light

1 rote Zwiebel

1 TL Öl oder Ölspray

50 g geriebener Käse, light

400 g passierte Tomaten, Dose

200 ml Kochsahne, 7 % Zubereitung:

Den Ofen auf 200 Grad Ober- /Unterhitze (180 Grad Umluft) vorheizen. Gewürze und Proteinpulver in den Knödelteig einkneten. Portionsweise den Teig nehmen und eine Mulde formen. Mittig den Mozzarella platzieren und mit dem Teig drumherum eine Kugel formen. Die fertigen Kugeln in eine Auflaufform geben. Für die Soße die Zwiebel abziehen und fein würfeln. In einen Topf Öl oder Ölspray geben und die Zwiebeln darin anbraten. Die Zwiebeln mit den passierten Tomaten ablöschen. Die Kochsahne dazugeben und erwärmen lassen. Die Soße über die Bällchen gießen. Den Käse drüberstreuen und für ca. 30–40 Minuten backen. Wenn der Käse oben goldbraun ist – sind die Knutschis fertig! Nährwerte pro Portion: 511 kcal / 67 g Carbs / 32 g Eiweiß / 11 g Fett

So werden die Rezepte noch alltagstauglicher Du musst nicht gleich alle Mahlzeiten für eine komplette Woche vorkochen. Schon ein bis zwei vorbereitete Gerichte können an stressigen Tagen viel Zeit sparen. Lasse warme Speisen nach dem Kochen zügig abkühlen, verpacke sie luftdicht und stelle sie in den Kühlschrank oder friere geeignete Portionen ein.

Salate bleiben länger frisch, wenn du Dressing und empfindliche Zutaten getrennt aufbewahrst. Auch einzelne Komponenten wie Couscous, geschnittenes Gemüse oder gebratenes Hähnchen kannst du vorbereiten und erst kurz vor dem Essen kombinieren.

FAQ: Häufige Fragen zu High-Protein-Rezepten und Meal Prep Wie viel Protein brauche ich am Tag? Der individuelle Proteinbedarf hängt unter anderem von Körpergewicht, Aktivität und Trainingsziel ab. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesunden Erwachsenen bis 65 Jahre grundsätzlich 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Wer regelmäßig intensiv trainiert, kann einen höheren Bedarf haben. Benötige ich Proteinpulver für eine eiweißreiche Ernährung? Nein. Proteinpulver ist lediglich eine praktische Ergänzung. Der Proteinbedarf lässt sich normalerweise auch mit Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten, Tofu, Eiern, Fisch, Fleisch und Milchprodukten decken. Sind die Rezepte wirklich zuckerfrei? Die Rezepte kommen laut Konzept ohne raffinierten Haushaltszucker aus. Einige Zutaten können dennoch natürlichen Zucker enthalten. Die Bezeichnung "ohne zugesetzten Haushaltszucker" ist daher häufig genauer als "zuckerfrei". Eignen sich die Gerichte zum Vorkochen? Ja. Besonders der Couscous-Salat und die Protein-Knutschis lassen sich gut portionieren. Achte darauf, die Speisen hygienisch zuzubereiten, schnell abzukühlen und gekühlt aufzubewahren.