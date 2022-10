Detox-Tee Abnehmen mit Entgiftungstee? So gefährlich kann der Trend werden

Detox-Tees werden unter Influencern und Stars als wahre Entgiftungswaffe beworben. Das Versprechen: Ein Tässchen am Morgen und du startest fit in den Tag, noch eines am Abend und dein Körper entschlackt wunderbar und einfach über Nacht. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder?

Aus gutem Grund: An der angeblichen Wunderwirkung ist nicht viel Wahres dran. Studien zeigen, dass es für die Wirkung kommerzieller Detox-Programme keinen belastbaren Nachweise gibt. Wir verraten dir, woraus Detox-Tees bestehen und warum sie – je nach Zutaten – sogar gesundheitsschädlich sein können. Plus: Eine bessere und viel günstigere Alternative.

Was sind Detox-Tees?

Detox-Tees werden als natürliche Reinigungs- und Abnehm-Tees beworben, die einem zum Beispiel das Gefühl geben sollen, mehr Energie und Motivation zu haben. Andere Hersteller werben damit, dass die Tees den gesamten Körper von schädlichen Giftstoffen befreien und beim Abnehmen helfen sollen.

In den sozialen Netzen kommt man an dieser vermeintlichen Wunderwaffe schon lange nicht mehr vorbei, wenn man selbsternannten Influencern folgt. Die Werbetrommel für Detox-Tees wird hier ordentlich gerührt. Während sich die Inhaltsstoffe von Entgiftungstees von Hersteller zu Hersteller unterscheiden, werden die Produkte oftmals gleich als 1- bis 4-wöchiges Programm verkauft. Einige empfehlen den Tee morgens und abends zu trinken, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Für diese natürliche Wunderwirkung musst du jedoch im Verhältnis zu normalen Kräutertees, die rund zwei Euro kosten, ordentlich in die Tasche greifen: Preise ab 15 Euro für 100 Gramm Tee sind hier Standard.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie dieser Entgiftungstee genau funktioniert. Ist Detox-Tee im Vergleich zu normalen Kräutertees wirklich besser? Die einzig klare Antwort – und vielleicht auch die enttäuschende - darauf ist: nein. Die Erklärung für die Antwort versteckt sich in den Inhaltsstoffen.

Woraus bestehen Detox-Tees?

Auf den ersten Blick sieht die durchschnittliche Zutatenliste eines Entgiftungstees ziemlich normal aus: Chinesischer Oolong-Tee, Ingwer, Ginseng – alles bekannt für einen gesunden Verdauungstrakt. Quasi ein leckerer (und überteuerter) Kräutertee. Und Kräutertees sorgen bekanntlich für ein gewisses Wohlbefinden: sie spenden Wärme und beruhigen Magen und Darm. Alles schön und gut. Aber, wie Studien zeigen, ohne jeglichen "Detox"-Effekt.

Doch in vielen Entgiftungstees versteckt sich in der Zutatenliste häufig ein Kraut namens Senna. Dieses Kraut enthält Sennoside, die den Darm reizen und abführend wirken. Medizinisch zugelassen ist dieser Stoff für die Behandlung von Verstopfung und für die Entleerung des Darms vor einer Operation. Sowas möchte man nun wirklich nicht in einem vermeintlich wohltuendem Tee finden. Bei der Einnahme von Senna durch Entgiftungstees setzt du dich nämlich den Gefahren der langfristigen Einnahme von Abführmittel aus. Und damit ist nicht zu spaßen!

Sind Detox-Tee schädlich?

Abgesehen von den offensichtlichen Unannehmlichkeiten, mehr Zeit auf der Toilette zu verbringen, weil du viel trinkst (und dabei womöglich Abführmittel zu dir nimmst), können die Tees langfristig zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen führen – nicht zwingend, aber es ist möglich.

Das Trinken von Tee mit Senna beschleunigt den Transport der Nahrung in den Darm, was bedeutet, dass die Nährstoffe nicht richtig vom Körper genutzt werden können. Zum einen fehlen dir lebenswichtige Mikronährstoffe, zum anderen kann daraus ein Energiemangel resultieren.

Wenn du deinem Körper zusätzlich Nahrung entziehst und eine Art Detox-Kur mit Tee machst, könnte dies dazu führen, dass er in den Hungermodus wechselt, was wiederum zu einer Gewichtszunahme führt, wenn du mit dem Trinken der Tees aufhörst. Mit dem Jo-Jo-Effekt hätte wohl keiner bei dem Konsum dieser Marketing-Wunder gerechnet, oder? Selbst wenn du dich ausgewogen ernährst, geht vieles davon direkt durch deinen Körper ins Abwassersystem.

Verstehe uns nicht falsch: Tee trinken ist gesund, absolut empfehlenswert und hilft beim Abnehmen. Doch Detox-Tees sind nicht besser als andere Kräutertees. Diese Teesorten unterstützen dich beim Abnehmen besonders.

Sind Entgiftungstees Geldverschwendung?

Letzten Endes wirfst du mit dem Kauf dieser Entgiftungstees nicht nur unnötig Geld aus dem Fenster, du schadest im schlimmsten Fall sogar deiner Gesundheit. Denn bei all der Geldmacherei mit den Detox-Tees vergessen viele, dass sie bereits einen "Entgifter" im Körper haben, der volle Arbeit leistet: die Leber. Sie stabilisiert deinen Blutzuckerspiegel, kann Fett abbauen und deinen Körper beim Abbau von Alkohol helfen. Entgiftungstees brauchst du also nicht.

Kräutertee statt Detox-Tee trinken

Kräutertee kann man sowohl online kaufen, als auch beim Teehändler um die Ecke. Der kann dich beraten und die Qualität ist meist besser als bei Tees aus dem Discounter. Doch wie wäre es mal mit einem selbstgemachten Kräutertee? Selbstgemacht schmeckt bekanntlich doch am besten, stimmt's? Für die Zubereitung in der Tasse sind solche Teezangen für losen Tee praktisch. Willst du gleich einen ganzen Liter oder mehr aufgießen, dann hol dir eine schöne Teekanne mit Siebeinsatz.

Lokana / Shutterstock.com Mix dir deinen neuen Lieblingstee

Zudem kannst du selbst entscheiden, was in den Tee kommt und dich an deiner individuellen Mischung ausprobieren – und jede Menge Spaß bringt das Ganze auch noch. Die leckeren Tee-Kreationen eignen sich super zum Verschenken für die beste Freundin, Mutter oder Omi.

Folgende Zutaten dürfen in deinen selbstgemachten Kräutertee:

Zitronenmelisse

Zitronenverbene

Minze (Pfefferminze, Nana-Minze)

Ringelblumenblüten

Kornblumen

Holunderblüten

Rosenblütenblätter

Getrocknete Apfelschalen

(Getrockneter) Ingwer

Lavendelblüten

Hagebutten

Salbei

Thymian

Der Hype um Detox-Tees ist leider nicht gerechtfertigt. Ganz im Gegenteil. Das in manchen Mischungen enthaltene Senna kann sogar deiner Gesundheit schaden. Ist es nicht enthalten, kannst du die vermeintlichen Entgiftungstees trotzdem im Regal stehen lassen und stattdessen herkömmliche Kräutertees trinken. Die tun genauso gut und schonen deinen Geldbeutel.