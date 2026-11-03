Lisa Krohn: Ihr Sattmacher-Frühstück mit nur 4 Zutaten

Morgens muss es schnell gehen: Zwischen Aufstehen, Arbeit und Familienalltag bleibt oft wenig Zeit für ein ausgewogenes Frühstück. Wie praktisch wäre da eine fertige Bowl im Kühlschrank, die gut schmeckt und dich bis zur nächsten Mahlzeit satt hält?

Fitness-Influencerin Lisa Krohn setzt dafür auf eine einfache Mischung aus Quark, Haferflocken und Flohsamenschalen. Ihr sogenanntes "Fit-Girl-Frühstück" bereitet sie im Voraus zu und ergänzt morgens nur noch ihre Lieblingstoppings. "Ich freue mich jeden Morgen schon beim Aufstehen darauf", erzählt sie.

Infobox: Wer ist Lisa Krohn? Lisa Krohn teilt auf Instagram unter @mybodyadvice Trainingsroutinen, Rezepte und Einblicke in ihren Fitnessalltag. Die Zweifach-Mama bietet außerdem Online-Coachings mit Trainings- und Ernährungsberatung an. Ihr Fokus: Bewegung und ausgewogenes Essen auch in einen vollen Alltag integrieren.

Quark trifft Haferflocken: Das steckt hinter Lisas Frühstück Die Grundidee ähnelt Overnight Oats: Haferflocken werden mit Flüssigkeit und einer Proteinquelle verrührt und dürfen anschließend im Kühlschrank quellen. Lisa ergänzt Flohsamenschalen, die Wasser binden und die Mischung besonders dick und cremig machen.

Das Ergebnis erinnert je nach Mengenverhältnis an einen festen Porridge oder Grießbrei – ohne Kochen. Die Basis lässt sich neutral vorbereiten und mit Obst, Nüssen oder Gewürzen immer wieder anders kombinieren.

Das Rezept für Lisas "Fit-Girl-Frühstück" Für diese cremige Frühstücks-Bowl brauchst du weder Herd noch Mixer: Einfach die Grundzutaten verrühren und im Kühlschrank quellen lassen. Morgens ergänzt du nur noch Obst und deine Lieblingstoppings – fertig ist dein proteinreiches Frühstück.

Zutaten für 1 Portion:

1 TL Flohsamenschalen

200 bis 250 ml Wasser

30 bis 70 g Haferflocken

150 bis 250 g Magerquark oder Alternative

optional: 30 g Mandelmehl

Ggf. Süße nach Wahl Für das Topping: beispielsweise Beeren, Apfel, Nüsse, Nussmus oder Samen.

So bereitest du die Bowl zu:

Wasser und Quark glatt rühren. Haferflocken, Flohsamenschalen und gegebenenfalls Mandelmehl sowie etwas Süße gründlich untermischen. Abgedeckt mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen – alternativ über Nacht quellen lassen. Vor dem Essen erneut umrühren. Ist die Mischung zu fest, etwas Wasser oder Milch ergänzen. Mit Obst, Nüssen oder anderen Toppings nach Geschmack servieren. Die Mengen im Rezept sind bewusst variabel. Wie groß deine Portion ausfällt, kannst du an deinen Hunger, deinen Energiebedarf und deine übrigen Mahlzeiten anpassen.

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Infobox: Bei Flohsamenschalen Flüssigkeit nicht vergessen

Flohsamenschalen quellen stark auf. Nimm sie deshalb niemals trocken ein und beachte die Zubereitungs- und Trinkhinweise auf der Verpackung. Trinke zur Bowl zusätzlich ein Glas Wasser. Wenn du bisher wenige Ballaststoffe isst, beginne mit einer kleineren Menge. Bei Schluckbeschwerden sind Flohsamenschalen ungeeignet. Bei Erkrankungen des Verdauungstrakts oder regelmäßiger Medikamenteneinnahme solltest du die Verwendung vorher ärztlich beziehungsweise in der Apotheke abklären.

Die perfekte Nährstoff-Kombi am Morgen "Ich achte bei meinen Rezepten immer darauf, dass sie eine ausgewogene Kombination aus Eiweiß, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten darstellen", verrät Fitfluencerin Lisa, die auf Instagram mit ihren Trainingsroutinen und Ernährungsgewohnheiten versucht, andere Frauen und Mütter, sich trotz eines stressigen Alltags fit zu halten.

Bei ihrer Frühstücks-Bowl übernehmen die Zutaten unterschiedliche Aufgaben:

Magerquark liefert Protein: Eiweiß trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei und kann die Sättigung unterstützen.

Eiweiß trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei und kann die Sättigung unterstützen. Haferflocken liefern Kohlenhydrate und Ballaststoffe: Sie versorgen dich mit Energie und machen die Bowl zu einer vollwertigeren Mahlzeit.

Sie versorgen dich mit Energie und machen die Bowl zu einer vollwertigeren Mahlzeit. Flohsamenschalen ergänzen Ballaststoffe: Sie binden Wasser und sorgen für die besondere Konsistenz.

Sie binden Wasser und sorgen für die besondere Konsistenz. Nüsse, Nussmus oder Samen liefern überwiegend ungesättigte Fettsäuren: Kleine Mengen reichen als Topping bereits aus.

Kleine Mengen reichen als Topping bereits aus. Obst bringt Geschmack, Vitamine und weitere Ballaststoffe mit. Der Magerquark liefert ordentlich Eiweiß, während die Haferflocken als ideale Kohlenhydratquelle dienen. Durch die Zugabe von Nüssen, Hanfsamen oder Kokosraspeln hast du zudem noch gesunde Fettlieferanten mit an Bord.

Wichtig: Auch dieses Frühstück verhindert weder Blutzuckerschwankungen noch Heißhunger garantiert. Es bietet aber eine ausgewogene Alternative zu einem Frühstück, das überwiegend aus schnell verfügbaren Kohlenhydraten besteht.

Diese Nährstoff-Basis ist geeignet für alle Fitnessziele Ob du abnehmen, Muskeln aufbauen oder deinen Körper straffen möchtest, Lisas "Fit-Girl-Frühstück" ist für alle Fitnessziele ideal. "Wichtig ist in jedem Fall eine ordentliche Portion Protein", sagt Lisa, die auch individuelle Online-Coachings inklusive Ernährungsberatung anbietet. "Das brauchen wir nicht nur, um Muskeln aufzubauen, sondern auch, um sie zu erhalten und Muskelabbau beim Abnehmen zu verhindern." Ihr Frühstück unterstützt jede sportliche Zielsetzung und liefert dabei alle notwendigen Nährstoffe.

So passt du die Bowl an deinen Hunger und dein Trainingsziel an Ein einzelnes Frühstück macht weder automatisch schlank noch baut es allein Muskeln auf. Die Bowl kann aber zu unterschiedlichen Zielen passen, wenn du Portion und Zutaten entsprechend wählst.

1. Wenn du lange satt bleiben möchtest Achte auf eine ausreichend große Portion und kombiniere Quark, Haferflocken und Obst. Ein paar Nüsse oder etwas Nussmus ergänzen Fett und Geschmack. Du musst nicht möglichst wenig essen – entscheidend ist, dass die Mahlzeit zu deinem Bedarf passt.

2. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest Magerquark macht die Bowl bereits proteinreich. 200 Gramm Magerquark und 50 Gramm Haferflocken liefern zusammen ungefähr 30 Gramm Protein, abhängig vom Produkt. Wichtig bleiben Krafttraining, die gesamte tägliche Proteinzufuhr und ausreichend Energie.

3. Wenn du abnehmen möchtest Die Bowl kann durch ihre sättigenden Zutaten helfen, mit einer passenden Portion zufrieden zu sein. Behalte energiereiche Extras wie Nussmus, Schokolade und Sirup im Blick, ohne sie grundsätzlich zu verbieten. Für eine Gewichtsabnahme zählt langfristig die gesamte Energiebilanz.

4. Wenn du dich pflanzlich ernährst Ersetze den Quark beispielsweise durch eine proteinreiche Sojaalternative. Vergleiche die Nährwertangaben: Pflanzliche Quark- und Joghurtalternativen unterscheiden sich im Proteingehalt deutlich. Varianten auf Kokos- oder Mandelbasis enthalten häufig wesentlich weniger Eiweiß.

Einmal vorbereiten, morgens Zeit sparen "Ich bereite mein Frühstück immer schon für 3 Tage vor", erzählt Lisa. Gerade im Familienalltag hilft ihr das, morgens nicht erst Zutaten abwiegen und verrühren zu müssen.

Für dein Meal Prep kannst du mehrere Portionen direkt in saubere, verschließbare Behälter füllen. Bewahre sie durchgehend im Kühlschrank auf und verbrauche sie möglichst innerhalb von zwei bis drei Tagen. Voraussetzung sind frische Zutaten, sauberes Arbeiten und eine ausreichende Kühlung. Beachte außerdem die Haltbarkeitshinweise der verwendeten Produkte.

Obst und knusprige Toppings gibst du am besten erst kurz vor dem Essen dazu. So bleiben Geschmack und Konsistenz frischer. Wird die Basis beim Lagern sehr fest, rühre vor dem Servieren etwas Flüssigkeit unter.

4 Topping-Ideen für mehr Abwechslung Beerig: Himbeeren, gehackte Mandeln und etwas Zartbitterschokolade

Himbeeren, gehackte Mandeln und etwas Zartbitterschokolade Apfel-Zimt: klein geschnittener oder geriebener Apfel, Zimt und Walnüsse

klein geschnittener oder geriebener Apfel, Zimt und Walnüsse Karottenkuchen: geriebene Möhre, Zimt und gehackte Pistazien

geriebene Möhre, Zimt und gehackte Pistazien Sommerlich: Pfirsich, Beeren und ein kleiner Löffel Mandelmus Lisas persönlicher Favorit: "Frische Himbeeren und ein wenig gehackte Zartbitterschokolade, so lecker!"

Süßen nach Geschmack: Oft reicht schon das Obst Du entscheidest selbst, wie süß deine Bowl werden soll. Lisa hat die zusätzliche Süße nach und nach reduziert: "Die natürliche Süße des Obstes genügt mir heute vollkommen", sagt sie.

Reife Banane, Beeren oder geriebener Apfel bringen je nach Sorte bereits viel Süße mit. Zimt und gemahlene Vanille ergänzen Aroma, ohne dass du dafür Zucker hinzufügen musst.

Wenn du es süßer magst, kannst du etwas Zucker, Honig, Sirup oder ein geeignetes Süßungsmittel verwenden. Keine dieser Zutaten ist für ein gesundes Frühstück zwingend nötig oder grundsätzlich verboten. Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit können in größeren Mengen Verdauungsbeschwerden verursachen.

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Braucht die Bowl zusätzlich Mandelmehl? Nein, die Basis funktioniert auch ohne. Mandelmehl kann Geschmack, Konsistenz und Proteingehalt verändern. Achte beim Einkauf darauf: Entöltes Mandelmehl und gemahlene Mandeln sind nicht dasselbe und unterscheiden sich deutlich im Fett- und Energiegehalt. Beide binden zudem anders Flüssigkeit – passe die Wassermenge bei Bedarf an.

FAQ: Häufige Fragen zu Lisas Frühstück Wie viel Protein enthält das Frühstück? Das hängt von den Mengen und Produkten ab. Mit 200 g Magerquark und 50 g Haferflocken kommst du auf ungefähr 30 g Protein. Mandelmehl, Nüsse oder Samen können zusätzliches Eiweiß liefern. Kann ich das Frühstück ohne Flohsamenschalen zubereiten? Ja. Haferflocken und Quark ergeben auch ohne Flohsamenschalen eine cremige Bowl. Verwende zunächst weniger Wasser und ergänze nach dem Quellen bei Bedarf weitere Flüssigkeit. Muss die Bowl über Nacht in den Kühlschrank? Nein. Im Rezept ist mindestens eine Stunde Quellzeit vorgesehen. Über Nacht vorzubereiten ist vor allem praktisch, wenn du morgens Zeit sparen möchtest. Eignet sich das Frühstück vor dem Sport? Grundsätzlich ja. Durch Quark, Haferflocken und Flohsamenschalen enthält es allerdings viel Protein und Ballaststoffe. Direkt vor intensivem Training kann das schwer im Magen liegen. Plane ausreichend Abstand ein und teste, welche Portionsgröße du gut verträgst. Macht das "Fit-Girl-Frühstück" automatisch schlank? Nein. Kein einzelnes Rezept führt automatisch zu einer Gewichtsabnahme. Die Bowl kann durch Protein und Ballaststoffe die Sättigung unterstützen. Entscheidend sind aber deine gesamte Ernährung, dein Energiebedarf und deine Gewohnheiten über längere Zeit.