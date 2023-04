Währenddessen Avocado aus der Schale löffeln und in einer Schale zermatschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Avocadomus auf die Süßkartoffeln verteilen. Ei pellen und in Scheiben schneiden, als Topping auf den Süßkartoffeltoasts verteilen. Optional mit Chia-Samen oder Sesam toppen.

Süßkartoffel mit einem Sparschäler schälen oder gründlich putzen und Schale dran lassen. In rund 0,5 Zentimeter dicke Stücke schneiden, entweder längs oder quer, wie du magst und je nachdem wie groß dein Exemplar ist. Manchmal passen sie längs nicht in den Toaster.

4. Fixe Bowl mit Ei

Bowls sind im Grunde nichts anderes, als Salate – meistens mit einer Carbquelle – die in einer großen Schüssel (englisch: Bowl) serviert werden. Was in eine Bowl hineingehört? Erlaubt ist alles, was (dir) schmeckt, denn Bowls kannst du nach Lust und Laune zusammenstellen. Ob vegan, vegetarisch, mit Hühnchen oder vielleicht als Poke Bowl mit rohem Lachs oder Thunfisch.