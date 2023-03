"Etliche Faktoren spielen in den Preisanstieg hinein, darunter gestiegene Energiekosten, versteckte Preiserhöhungen sowie die schwierige internationale politische Lage und Arbeitskräftemangel", heißt es in einer Stellungnahme der Verbraucherzentrale .

An den Gründen für die Preissteigerungen können wir zwar nichts ändern, aber es gibt trotzdem genug clevere Einkaufstipps, um ein wenig Geld beim Food-Shopping zu sparen. So viel schon einmal vorweg: Gesund, abwechslungsreich und gleichzeitig günstig essen – das geht auch bei gestiegenen Lebensmittelpreisen.

Du kannst auch Mahlzeiten vorkochen (Stichwort: Meal Prep) und sparst dir so an anderen Tages das Kochen. Leckere Rezept-Inspiration für deine Meal-Prep-Box findest du hier:

Andere Lebensmittel wiederum halten nicht lange oder stehen kurz vor dem Ablaufdatum – und davon kannst du profitieren! Selbst Produkte mit überschrittenem MHD sind Studien zufolge noch essbar, es heißt ja auch Mindest haltbarkeitsdatum und nicht Verfallsdatum. Joghurt, Quark & Co. sind also mindestens bis Tag X haltbar, aber auch noch etliche Tage später genießbar. "Anschauen, riechen und vorsichtig kosten – das kann viele Lebensmittel vor der Tonne retten und hilft Geld zu sparen", rät das BMEL .

"Rette" also guten Gewissens Lebensmittel aus dem Supermarkt, von Restaurants oder aus der Nachbarschaft. Hierfür gibt es Apps, die dir dabei helfen können, wie zum Beispiel "Too Good to go".