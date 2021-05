Das Warten hat ein Ende, denn endlich ist wieder Spargelsaison! Spargel ist eine echte Delikatesse, die nicht nur fantastisch schmeckt, sondern auch unglaublich gesund ist. Darum haben wir in unserer Bilder-Galerie 7 leckere Spargel-Rezepte für dich.

Bevor es allerdings ans Zubereiten geht, verraten wir dir noch, wie du Spargel richtig schälst und kochst. Plus: Der kleine (aber feine) Unterschied zwischen weißem und grünem Spargel!

Weiß oder grün: Welche Spargelsorte ist die gesündeste?

Es gibt weißen, grünen und violetten Spargel. Der weiße Spargel ist so „blass“, weil er kein Chlorophyll enthält. Chlorophyll ist ein natürlicher Pflanzenfarbstoff, der Gemüse und auch Obst seine grüne Farbe verleiht. Das ist auch der Grund, warum der grüne und violette Spargel kräftiger schmeckt, denn je mehr Farbstoffe Spargel enthält, desto geschmacksintensiver ist er.

Der Grund für die fehlenden Pflanzenfarbstoffe: Während weißer Spargel unter der Erde wächst und sofort gestochen wird, wenn der Kopf aus der Erde lugt, darf grüner Spargel an der Luft und unter Sonneneinstrahlung wachsen. Und genau darum ist es ihm auch nur möglich, Chlorophyll zu bilden.

Grünspargel ist übrigens gesünder als der weiße Spargel, da er mehr Vitamine und Mineralstoffe enthält. Kalorien- und kohlenhydratarm sowie fettfrei sind aber alle Spargelsorten gleichermaßen.

Woran erkenne ich frischen Spargel?

Der sogenannte "Quietschtest" gibt dir Aufschluss über den Frischegrad von Spargel: Reibe dafür einfach zwei Stangen aneinander – nur wenn‘s quietscht, darf er in den Einkaufskorb. Die Köpfe sollten zudem geschlossen und die Stangen fest, schön prall und möglichst feucht sein. Sind die Stangen unten trocken und holzig, dann ist er sein Geld nicht (mehr) wert.

Tipp: Verbrauche den Spargel nach dem Kauf so schnell wie möglich. Bis dahin kannst du die Stangen in ein feuchtes Handtuch oder in eine Küchenrolle wickeln und am besten in die Frischebox für Obst und Gemüse (auch Crisp Zone genannt) deines Kühlschranks legen.

Wie schält man Spargel?

Bevor du Spargel – egal ob weiß oder grün – schälst, musst du ihn erst einmal gründlich waschen, da sich Erde, Sand & Co. gern in den zarten Köpfen festsetzen. Danach kannst du zum Spargelschäler greifen, wobei es ein ganz normaler Sparschäler für Obst und Gemüse auch tut.

Weißen Spargel: musst du komplett (von oben nach unten) schälen, da man die bittere, faserige Schale nicht mitessen kanns. Kappe 1 bis 2 Zentimeter vom unteren Ende, das ist oft holzig und daher ebenfalls ungenießbar.

musst du komplett (von oben nach unten) schälen, da man die bittere, faserige Schale nicht mitessen kanns. Kappe 1 bis 2 Zentimeter vom unteren Ende, das ist oft holzig und daher ebenfalls ungenießbar. Grünen Spargel: musst du im Gegensatz zum weißen Verwandten nicht vollständig schälen, da die Schale viel dünner ist und mitgegessen werden kann. Schneide aber auch hier gute 1 bis 2 cm am Ende ab und entferne die Schale im unteren Drittel der Spargelstange.

Wie bereite ich Spargel richtig zu?

Spargel kochen ist gar nicht schwer, dazu benötigst du lediglich Salz, eine Prise Zucker und einen Spritzer Zitronensaft, der lässt das Weiß strahlen. Wichtig ist, dass du weißen Spargel nicht zu lange kochst, sonst liegt er nur noch schlapp auf deinem Teller und sieht alles andere als appetitlich aus.

Pro Person rechnet man circa 500 Gramm frischen Spargel. Aber bedenke: Nach dem Schälen sind davon nur noch rund 350 Gramm übrig. Für zwei Personen kaufst und schälst du also beispielsweise 1 Kilo Spargel.

1. Spargel im Topf kochen

Gib 1 Teelöffel Salz, ½ TL Zucker und einen Spritzer Zitronensaft in einen großen Topf mit kochendem Wasser. Mittlerweile gibt es spezielle Spargeltöpfe mit Siebeinsatz, in denen Spargel stehend und sehr schonend gekocht wird. Spargel nun hineingeben, nochmal kurz aufkochen lassen, Hitze dann aber reduzieren. Wenn Spargel zu stark kocht, leiden vor allem die Köpfe.

Wie lange der Spargel garen muss, hängt von der Art und der Dicke der Stangen ab. Hier eine Übersicht:

Grüner Spargel: 6 bis 8 Minuten

Dünner grüner Spargel: 5 Minuten

Weißer Spargel Güteklasse I (dicke Stangen): 10 bis 15 Minuten

Weißer Spargel Güteklasse II (mitteldick): 8 bis 10 Minuten

2. Spargel auch im Ofen zubereiten

Gib die gewünschte Menge Spargel einfach zusammen mit ein wenig Butter, Salz und einer Prise Zucker auf ein Stück Alufolie, forme ein kleines Päckchen daraus und backe es bei 190 Grad Ober-/ Unterhitze rund 25 bis 30 Minuten im Ofen.

3. Spargel in der Pfanne anbraten

Grünen Spargel musst du nicht zwingend kochen oder backen, du kannst ihn geschält direkt in einer Pfanne anbraten. Das passt perfekt zu einem knackigen Asia-Gericht aus dem Wok.

4. Spargel roh essen

Nicht nur grüner, auch weißer Spargel kann (theoretisch) roh gegessen werden, denn das Saisongemüse ist ungekocht weder giftig noch unbekömmlich. Je dünner und zarter die Stangen, desto besser der Geschmack. Je dicker der Spargel allerdings ist, desto herber ist auch das Aroma und das schmeckt wiederum nicht allen. Apropos Geschmack: Auf das typische Spargel-Aroma musst weitgehend verzichten, wenn du ihn roh isst: Die dafür zuständige Asparaginsäure bildet sich nämlich erst durch die Hitze beim Kochen.

Unsere besten Spargel-Rezepte der Saison

Du weißt nun, woran du den besten Spargel erkennst, wie du ihn richtig schälst und kochst. Perfekt, dann lass dich jetzt am besten von unseren fitten Spargel-Rezepten inspirieren. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Spar dir beim Spargel unnötige Kalorien, indem du auf schwere Saucen oder fettes Fleisch verzichtest, iss stattdessen gesunde "Begleiter" zum knackigen Saisongemüse. In unserer Galerie findest du 7 geniale, einfache Rezepte mit grünem Spargel.