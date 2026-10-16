8 leckere Rezepte mit Kürbis: Suppe, Curry & Co

Kürbissuppe gehört zum Herbst wie buntes Laub und gemütliche Abende. Doch das orangefarbene Saisongemüse kann noch viel mehr: Kürbis schmeckt als Curry, Risotto, Ofengericht oder sogar als Pizza-Belag. Einige Sorten musst du nicht einmal schälen – ideal, wenn es schnell und unkompliziert sein soll.

Außerdem ist der Kürbis ein wahnsinnig gesundes Gemüse, wie auch Studien belegen. Der regelmäßige Verzehr kann zum Beispiel vor Krebs oder Diabetes schützen, er hilft beim Abnehmen und hält deinen Darm fit. Erfahre, welche Sorte zu welchem Gericht passt und wie vielseitig du Kürbis zubereiten kannst.

Deshalb passt Kürbis perfekt in eine ausgewogene Ernährung Kürbisse gehören botanisch zu den Beerenfrüchten – genauer gesagt zu den sogenannten Panzerbeeren. Unter ihrer festen Schale steckt ein nährstoffreiches Fruchtfleisch, das sich unkompliziert in eine ausgewogene Ernährung integrieren lässt.

1. Kürbis liefert Beta-Carotin und weitere Nährstoffe Seine gelbe bis orangefarbene Färbung verdankt Kürbis verschiedenen Carotinoiden, insbesondere dem Beta-Carotin. Der Körper kann diesen sekundären Pflanzenstoff in Vitamin A umwandeln. Das Vitamin trägt unter anderem zum Erhalt normaler Haut, Schleimhäute und Sehkraft bei. Außerdem liefert Kürbis je nach Sorte unterschiedliche Mengen an Kalium, Vitamin C, Folat und weiteren Mikronährstoffen.

Carotinoide wirken im Körper antioxidativ. Studien bringen eine carotinoidreiche Ernährung mit gesundheitlichen Vorteilen und einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung. Daraus folgt allerdings nicht, dass Kürbis allein Krankheiten verhindern oder behandeln kann. Entscheidend ist deine Ernährung insgesamt.

2. Wenige Kalorien, vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten Viele Kürbissorten liefern lediglich etwa 25 bis 45 Kilokalorien pro 100 Gramm. Der genaue Wert hängt von der jeweiligen Sorte ab. Damit eignet sich Kürbis gut für leichte und gleichzeitig sättigende Herbstgerichte.

Wie kalorienreich das fertige Essen ausfällt, bestimmen allerdings auch die übrigen Zutaten. Sahne, Käse, Kokosmilch oder größere Mengen Öl können eine Kürbissuppe oder ein Ofengericht deutlich gehaltvoller machen. Für eine leichtere Variante kannst du einen Teil der Sahne durch Gemüsebrühe oder ungesüßten Pflanzendrink ersetzen.

3. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung Kürbis enthält Ballaststoffe, die zu einer normalen Verdauung beitragen und deinen Darmbakterien als Nahrung dienen. Außerdem können sie das Sättigungsgefühl unterstützen. Besonders ausgewogen wird die Mahlzeit, wenn du den Kürbis mit einer Proteinquelle wie Linsen, Kichererbsen, Tofu, Fisch oder Hähnchen kombinierst.

Welcher Kürbis eignet sich für welches Gericht? Der Hokkaido ist besonders praktisch, weil du seine Schale mitessen kannst. Wasche ihn gründlich, halbiere ihn und entferne die Kerne mit einem Löffel. Auch die Schale einiger anderer Sorten ist grundsätzlich essbar, bleibt beim Garen aber häufig fester. Butternut- und Muskatkürbis werden deshalb meistens geschält.

Der Spaghettikürbis ist eine Besonderheit: Nach dem Backen lässt sich sein Fruchtfleisch mit einer Gabel in lange Fäden teilen. Diese kannst du ähnlich wie Pasta mit Pesto, Tomatensauce oder einer cremigen Sauce servieren.

Einkaufstipp: Kleinere Exemplare schmecken häufig aromatischer. Ein reifer Kürbis sollte unbeschädigt sein, einen trockenen Stiel besitzen und beim Klopfen hohl klingen.

So sparst du bei der Zubereitung Zeit Kürbis zu schneiden, kann wegen der festen Schale etwas Kraft kosten. Lege ihn auf ein stabiles Brett und verwende ein großes, scharfes Messer. Bei besonders harten Exemplaren kannst du den Kürbis vor dem Zerteilen einige Minuten im Backofen erwärmen. Dadurch wird die Schale etwas weicher.

Noch unkomplizierter wird die Zubereitung mit diesen Tipps:

Verwende Hokkaido, wenn du dir das Schälen sparen möchtest.

Bereite direkt eine größere Menge Ofenkürbis zu.

Nutze die Reste am nächsten Tag für Salat, Pasta oder eine Bowl.

Gare Kürbisstücke auf einem Blech zusammen mit anderem Gemüse.

Püriere gekochten Kürbis und friere ihn portionsweise ein. Gewürze wie Curry, Chili, Ingwer, Muskat, Kreuzkümmel, Zimt oder geräuchertes Paprikapulver harmonieren besonders gut mit dem milden Fruchtfleisch. Frische Kräuter wie Salbei, Rosmarin und Thymian sorgen ebenfalls für mehr Aroma.

Diese 8 Kürbis-Rezepte bringen Abwechslung auf den Teller Kürbissuppe ist ein Klassiker – aber längst nicht die einzige Möglichkeit. Du kannst Kürbis füllen, überbacken, grillen, kochen oder zu Püree verarbeiten. Er eignet sich außerdem als Zutat für Salate, Currys, Risotto und Kuchen.

Auch als Alternative zu klassischer Pasta funktioniert das Herbstgemüse: Das Fruchtfleisch des gebackenen Spaghettikürbisses lässt sich in feine Fäden zerteilen und anschließend mit deiner Lieblingssauce kombinieren.

Unsere acht Kürbis-Rezepte zeigen, wie wandelbar das Saisongemüse ist. Wische dich durch die Galerie und entdecke neben Kürbissuppe unter anderem herzhafte Currys, cremiges Risotto, knusprige Pizza und einfache Ofengerichte.

So bewahrst du Kürbis richtig auf Einen ganzen, unbeschädigten Kürbis kannst du je nach Sorte mehrere Wochen oder sogar Monate lagern. Bewahre ihn dafür an einem trockenen, dunklen und kühlen Ort auf. Der Kühlschrank ist für ganze Exemplare meistens nicht notwendig.