Es gibt nichts Besseres als eine kühle Limo an einem heißen Sonnentag. Die meisten gekauften Eistees, Softdrinks und Co sind jedoch leider ungesunde Kalorienbomben.

Natürlich sollst du auf eine kühles Getränk nicht verzichten, doch das sollte idealerweise nicht (zu) viel Zucker enthalten. Denn der steht in der Zutatenliste von Limonaden aus dem Supermarkt meist ganz oben. Das Problem: Zucker macht nicht nur dick, sondern auch krank, da er das Risiko für Diabetes oder einen Herzinfarkt erhöhen kann.

Gesunde Limonaden ohne Zucker selbst machen

Anstatt ungesunde Limo im Supermarkt zu kaufen heißt es ab jetzt: selbst machen! Es gibt jede Menge einfache Rezepte für zuckerfreie Limonaden und Eistees. Und die sind nicht nur lecker, sondern gehen auch super fix – ohne Mixer!

Ob fruchtig-süß, herb-erfrischend oder sommerlich-leicht: Es gibt zahlreiche Limo-Variationen, die du zudem auf deinen Geschmack anpassen kannst. Mit Eiswürfeln und ausschließlich natürlichen Zutaten mischst du dir jetzt supereasy deine Lieblings-Sommerdrinks!

Lust auf einen Zucker-Detox? So schaffst du es, endlich weniger Zucker zu essen. Lad dir am besten direkt unseren Clean Eating Ernährungsplan herunter. Die Rezepte orientieren sich am Clean-Eating-Konzept und kommen ohne Weizen, Zucker und Fertigprodukte aus.

Was brauche ich, um Limonade selbst zu machen?

Du musst dich sich beim Limonade-Mixen nicht zwingend an unsere Rezepte halten, sie dienen dir lediglich als Inspiration. Sei einfach kreativ und kombiniere noch die eine oder andere fruchtige Zutat dazu, ganz nach deinen Vorlieben.

Als Basis der Limonade eignen sich vor allem Mineralwasser und frisch aufgebrühte Tees, beispielsweise schwarzer Tee oder Rooiboos-Tee. Als fruchtige Zutat eignen sich Beeren, denn sie sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern verleihen deiner zuckerarmen Limo eine dezente, angenehme Süße. Ein Spritzer Zitrone oder Limette sorgt wiederum für eine leicht saure Note.

Tipp aus der Food-Redaktion: Möchtest du nicht komplett auf Zucker verzichten, kannst du die Getränke auf natürliche Weise mit ein wenig Fruchtsaft oder Honig süßen. Auch lecker: der Ingwer-Sirup von Lühders, den es zum Beispiel bei REWE gibt. Der macht sich nicht nur gut in Limos oder (Eis-)Tee, sondern verpasst mit seinem süß-scharfen Geschmack auch Asia-Gerichte, Saucen & Co. Solange du in Maßen nachsüßt, ist erlaubt, was schmeckt.

Karaffen und Gläser für selbstgemachte Limos

Da unsere nachfolgenden Limo-Rezepte nicht nur gut schmecken, sondern auch optisch ziemlich abräumen, solltest du sie entsprechend präsentieren. Karaffe, Glas oder Krug? Uns fällt die Entscheidung ziemlich schwer, bei der Auswahl:

1. Klassische Karaffe: Ein Must-have in jeder Küche ist eine schöne Glaskaraffe, zum Beispiel von WMF. Alternativ kannst du auch zu einem Glaskrug mit praktischem Henkel greifen. Nimm am besten ein Modell, dass für kalte und heiße Getränke geeignet ist, dann kannst du sie auch als Teekanne nutzen.

2. Stylischer Hingucker: Es gibt die Karaffen und Krüge in vielen unterschiedlichen Designs. Ein echter Hingucker ist diese edle Glaskaraffe im Diamant Design.

3. Große Gläser: Um Limos einzeln zu servieren eignen sich solche schönen Trinkgläser mit Griff. Nachhaltige Strohhalme, zum Beispiel diese coolen, biegsamen Metallhalme, machen die Optik perfekt.

Diese Limonaden-Rezepte kommen ohne Zucker aus

Vergiss Light-Eistee & Co. aus dem Supermarkt, denn mit deinen selbst gemachten Sommerdrinks können die nicht mithalten. Unsere Limonaden und Tees kommen nämlich ohne Zucker oder Süßungsmittel aus, dafür enthalten sie durch das frische Obst sogar noch ein paar Vitamine.

Du willst loslegen mit dem Limonade-Mischen?