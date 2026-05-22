Gewinnspiel: 2 × 250 € gewinnen – jetzt teilnehmen

Manchmal braucht es nur die richtige Motivation, um neue Routinen zu starten, aktiver zu werden und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Ob Gym, Running, Home-Workouts, neue Sportkleidung, Zubehör für deinen Alltag oder einfach etwas, das dich motiviert und weiterbringt – mit 250 € kannst du genau das auswählen, was zu deinem Lifestyle passt.

Jetzt ist der perfekte Moment, in dich selbst zu investieren.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.