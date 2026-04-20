Du starrst stundenlang auf den Computer-Bildschirm und bist abends total verspannt? Kein Wunder, die sitzende Bürohaltung belastet Nacken und Schultern massiv: Dein Kopf wiegt rund 4–6 kg – durch die typische Bildschirmhaltung wirkt auf deinen Nacken oft ein Vielfaches davon.Aber es gibt eine einfache Abhilfe: Schon 2 Minuten Bewegung pro Stunde lindern Verspannungen spürbar. Wir zeigen dir, welche und wie.Warum dein Nacken im Büroalltag überlastet wirdHäufig liegt es an einseitiger Belastung und Daueranspannung. Beim Tippen oder Scrollen krümmen sich die Schultern, der Kopf wird vorgestreckt.Einige Muskeln werden überdehnt, andere verkürzt.Durch die Vorwärtsneigung trägt dein Nacken viel mehr Gewicht – Schultern und Rücken verkrampfen.Rumpf- und Schulterstabilisatoren werden kaum aktiviert – Verspannungen verstärken sich.So easy bekommst du eine aufrechte, gesunde HaltungTypische Fehlhaltungen erkennenEin Blick in den Spiegel reicht oft schon: hängende Schultern, vorgestreckter Kopf, runder Rücken – das sind die Klassiker. Keine Sorge: Du brauchst weder Sportkleidung noch eine lange Pause. Diese kurzen Moves lassen sich direkt im Arbeitsalltag umsetzen – und wirken oft schon nach wenigen Minuten.\n\t\t\t,\n\t\t5 einfache Moves für lockere Schultern und einen entspannten Nacken Dein Körper braucht keinen Feierabend, sondern kurze Unterbrechungen, denn langes Sitzen lässt sich nicht erst am Wochenende komplett ausgleichen.Diese kurzen Übungen helfen direkt am Schreibtisch:Schulterkreisen: Schultern langsam nach oben, hinten, unten und vorn drehen, dann Richtungswechsel. 10 Wiederholungen.Sitzende Brustöffnung: Verschränke die Hände hinter dem Rücken, Handflächen nach innen. Schulterblätter zusammenziehen, Brust heben, 20–30 Sekunden halten, 2 Wiederholungen.Nacken-Neigen: Zur Lockerung der seitlichen Nackenmuskeln Kopf langsam zur Seite neigen, kurz halten, wechseln.Rückenstrecker im Sitzen: Hände hinter dem Kopf, Ellenbogen nach hinten, Brust leicht heben, 10–15 Sekunden halten, 3 Wiederholungen.Schulterblatt-Squeeze: Schulterblätter bewusst zusammenziehen, Brust leicht nach vorn öffnen, 5–10 Sekunden halten, 5 Wiederholungen.\n\t\t\t,\n\t\tQuick-Reminder fürs BüroKonzentriert bei der Arbeit? Super! Aber vergiss nicht deine Haltungs- und Lockerungsbooster: Tipps für deinen Desk Body Reset:Post-its oder Handy-Timer als ErinnerungMindestens 2 Minuten Bewegung pro StundeAufrecht sitzen, Brust bewusst öffnenRegelmäßig Pausen einlegenErgonomische Sitzposition, Bildschirmhöhe anpassenAb und zu aus dem Fenster schauen, Blick in die Ferne schweifen lassen\n\t\t\t,\n\t\t