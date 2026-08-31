Diese 5 Blutungszeichen solltest du niemals ignorieren

Ob Zwischenblutung, Schmierblutung oder Blutung nach den Wechseljahren: Veränderungen des gewohnten Zyklus werfen häufig Fragen auf. Gerade weil viele Frauen unsicher sind, welche Blutungen noch normal sind und welche ärztlich abgeklärt werden sollten, ist Aufklärung wichtig.

Eine aktuelle Umfrage von Bodyform und Censuswide zeigt, dass sich 43 Prozent der Frauen durch den Schulunterricht nicht ausreichend auf das Thema Menstruationsgesundheit vorbereitet fühlen. Umso wichtiger ist es, mögliche Warnsignale des Körpers zu kennen und ernst zu nehmen.

Warum ungewöhnliche Blutungen verschiedene Ursachen haben können Vaginale Blutungen außerhalb der gewohnten Periode können viele Gründe haben. Häufig stecken hormonelle Schwankungen, Infektionen, gutartige Polypen, Scheidentrockenheit oder Veränderungen am Gebärmutterhals dahinter.

In manchen Fällen können ungewöhnliche Blutungen aber auch auf ernstere Erkrankungen hinweisen. Genau deshalb gilt: Wenn eine Blutung neu auftritt, wiederkehrt oder sich für dich ungewohnt anfühlt, solltest du sie gynäkologisch abklären lassen.

Nicht jede Blutung ist harmlos Blutungen außerhalb der gewohnten Periode können verschiedene Ursachen haben. Manche sind gut behandelbar und vergleichsweise harmlos, andere sollten möglichst früh erkannt werden. Laut der britischen Gynäkologin und Menopause-Spezialistin Tania Adib kommen unter anderem folgende Ursachen infrage:

Mögliche Ursachen ungewöhnlicher Blutungen

Doch viele Ursachen lassen sich erfolgreich behandeln – besonders dann, wenn sie frühzeitig erkannt werden.

Wichtig: Nicht jede ungewöhnliche Blutung ist ein WarnsignalUngewöhnliche Blutungen können verunsichern, haben aber häufig gut behandelbare oder harmlose Ursachen, etwa hormonelle Schwankungen, Infektionen, Polypen oder Scheidentrockenheit. Trotzdem solltest du neue, wiederkehrende oder ungewohnte Blutungen ärztlich abklären lassen. So bekommst du Sicherheit – und falls eine Behandlung nötig ist, kann sie früh beginnen.

Diese 5 Blutungszeichen solltest du ernst nehmen Nicht jede ungewöhnliche Blutung bedeutet automatisch etwas Schlimmes. Dennoch gibt es einige Symptome, die laut Dr. Adib immer ärztlich abgeklärt werden sollten.

1. Blutungen nach dem Sex Gelegentlich kann es nach dem Geschlechtsverkehr zu leichten Schmierblutungen kommen, etwa durch Scheidentrockenheit oder kleine Verletzungen der Schleimhaut. Treten die Blutungen jedoch regelmäßig oder wiederholt auf, solltest du einen Termin bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt vereinbaren. Hinter dem Symptom können unter anderem Entzündungen, Polypen oder Veränderungen am Gebärmutterhals stecken.

2. Blutungen zwischen zwei Perioden Blutungen außerhalb des normalen Zyklus gelten grundsätzlich nicht als typische Menstruation. Eine einzelne Zwischenblutung kann zwar durch Stress, hormonelle Schwankungen oder den Eisprung ausgelöst werden. Kommt es jedoch häufiger vor oder entwickelt sich ein Muster, sollte die Ursache ärztlich untersucht werden.

3. Blutungen nach den Wechseljahren Dieses Warnsignal ist besonders wichtig. Als postmenopausale Blutung bezeichnet man jede vaginale Blutung, die mehr als zwölf Monate nach der letzten natürlichen Regelblutung auftritt. Dr. Adib betont, dass solche Blutungen immer abgeklärt werden sollten – selbst dann, wenn sie nur einmal auftreten.

Infobox: Blutung nach den Wechseljahren?Eine Blutung nach mehr als zwölf Monaten ohne Periode gilt grundsätzlich als abklärungsbedürftig. Vereinbare in diesem Fall zeitnah einen gynäkologischen Termin.

4. Blutiger oder ungewöhnlicher Ausfluss Auch Veränderungen des Ausflusses können ein Warnsignal sein. Besonders aufmerksam solltest du werden, wenn:

Blut im Ausfluss sichtbar ist

der Ausfluss ungewöhnlich riecht

Farbe oder Konsistenz sich deutlich verändern

zusätzliche Beschwerden auftreten Solche Veränderungen können auf Infektionen, Entzündungen oder andere gynäkologische Erkrankungen hinweisen.

5. Blutungen in Kombination mit Unterleibsschmerzen Treten Blutungen gemeinsam mit Schmerzen im Becken- oder Unterleibsbereich auf, sollte die Ursache ebenfalls untersucht werden. Vor allem dann, wenn die Beschwerden neu sind, stärker werden oder über längere Zeit bestehen, ist eine gynäkologische Abklärung sinnvoll.

Wann du nicht auf den nächsten Vorsorgetermin warten solltest Viele Frauen zögern mit einem Arztbesuch, weil sie niemandem "unnötig Umstände machen" möchten oder hoffen, dass die Beschwerden von selbst verschwinden. Genau davor warnt Dr. Adib.

Ihr Rat: Vertraue deinem Körpergefühl. Wenn sich dein Zyklus plötzlich verändert oder etwas ungewohnt erscheint, solltest du die Symptome nicht ignorieren. Frühe Untersuchungen können nicht nur ernsthafte Erkrankungen ausschließen, sondern oft auch für schnelle Beruhigung sorgen.

Was passiert bei der gynäkologischen Abklärung? Viele Frauen haben Sorge vor dem Arzttermin. In den meisten Fällen beginnt die Untersuchung jedoch mit einem ausführlichen Gespräch über Zyklus, Beschwerden und mögliche Begleitsymptome. Je nach Situation können anschließend eine gynäkologische Untersuchung, ein Ultraschall oder weitere Tests erfolgen. Ziel ist es, die Ursache der Blutung möglichst schnell zu finden und gegebenenfalls eine passende Behandlung einzuleiten.

FAQ: Häufige Fragen zu ungewöhnlichen Blutungen Können Zwischenblutungen durch Stress entstehen? Ja. Starker körperlicher oder emotionaler Stress kann den Hormonhaushalt beeinflussen und vorübergehend zu Zyklusveränderungen oder Schmierblutungen führen. Sind Schmierblutungen vor der Periode normal? Leichte Schmierblutungen kurz vor Beginn der Periode kommen bei manchen Frauen vor. Treten sie plötzlich neu auf oder werden häufiger, solltest du sie ärztlich abklären lassen. Können Verhütungsmittel Blutungen zwischen den Perioden auslösen? Ja. Besonders beim Beginn oder Wechsel hormoneller Verhütungsmethoden können Zwischenblutungen auftreten. Wie schnell sollte ich bei Blutungen nach den Wechseljahren zum Arzt? Möglichst zeitnah. Auch wenn die Ursache oft harmlos ist, gilt jede Blutung nach den Wechseljahren als abklärungsbedürftig. Wann sollte ich wegen ungewöhnlicher Blutungen sofort ärztliche Hilfe suchen? Wenn die Blutung sehr stark ist, Schwindel verursacht, mit starken Schmerzen einhergeht oder während einer bekannten Schwangerschaft auftritt, solltest du umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.