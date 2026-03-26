Warum Frauen im Frühling schlechter einschlafen

Es ist schön, wenn die Tage im Frühjahr wieder länger werden. Nur bemerken viele Frauen jetzt, dass sie abends schlechter abschalten können und länger wachliegen. Dahinter steckt nicht nur Gewohnheit, sondern Biologie. Licht beeinflusst den Schlafrhythmus stärker, als du denkst – und Frauen reagieren besonders sensibel darauf.

Was Licht mit deinem Schlaf macht Licht ist der wichtigste Taktgeber für deine innere Uhr. Trifft am Abend viel Helligkeit auf die Augen – durch Lampen, Screens oder das späte Tageslicht im Frühling –, verschiebt sich die Ausschüttung von Melatonin. Dieses Hormon signalisiert deinem Körper, dass es Zeit ist zu schlafen. Wird es später freigesetzt, verlängert sich die Schlaflatenz, also die Einschlafzeit, und die Nacht wird oft kürzer.

Eine aktuelle Studie zeigt: Abendliche Lichtexposition kann die Melatoninfreisetzung deutlich verzögern und die Schlafdauer verkürzen. Das wirkt bei Frauen sogar stärker als bei Männern.

Helles Licht am Abend hält dein Gehirn wach

Melatonin wird später ausgeschüttet

Du schläfst später ein und oft kürzer

Frauen reagieren sensibler auf diese Lichtreize Warum reagieren Frauen sensibler auf Licht? Frauen haben im Allgemeinen eine höhere Lichtempfindlichkeit. Schon eine geringere Helligkeit am Abend kann ausreichen, um die Melatoninfreisetzung stärker zu verschieben als bei Männern. Das bedeutet nicht, dass Frauen grundsätzlich schlechter schlafen, aber ihr Schlafrhythmus reagiert sensibler auf Veränderungen im Licht.

Bei gleicher Lichtexposition am Abend verschob sich der Melatoninanstieg bei Frauen deutlicher nach hinten. Gleichzeitig verkürzte sich die tatsächliche Schlafdauer. Besonders in Phasen mit längerem Tageslicht, wie im Frühling, kann dieser Effekt stärker auffallen.

Was dahintersteckt:

Weibliche Chronobiologie reagiert sensibler auf Lichtsignale

Melatoninproduktion startet später

Einschlafen dauert länger

Die Gesamtschlafzeit verkürzt sich Hinzu kommen Gewohnheiten wie spätes Scrollen an Bildschirmen, helles Badezimmerlicht oder lange Abende im Freien. Wenn es erst spät dunkel wird, bekommt dein Körper länger das Signal, wach zu bleiben – und das macht sich bei Frauen oft schneller bemerkbar.

Frühling: Kleine Verschiebung, spürbarer Effekt Wenn es abends länger hell bleibt, reicht oft schon etwas mehr Licht zur falschen Zeit, um deine innere Uhr nach hinten zu schieben. Du fühlst dich später müde, bleibst länger wach – musst aber morgens trotzdem zur gleichen Zeit raus. Mit ein paar einfachen Anpassungen am Abend lässt sich gegensteuern.

4 Abend-Licht-Regeln für besseren Schlaf 1. Licht am Abend dimmen

Reduziere helles Deckenlicht etwa 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen. Warmes, indirektes Licht signalisiert deinem Körper: Der Tag geht zu Ende.

2. Screens früher runterfahren

Handy, Tablet und Laptop strahlen viel blaues Licht aus. Ideal sind 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafen weglegen oder Nachtfilter-Modus nutzen.

3. Dunkle Routine schaffen

Gedimmtes Licht im Bad, Vorhänge zuziehen, eventuell eine kleine Abendroutine mit immer gleichen Abläufen oder eine kurze Meditation. Das hilft deinem Körper, sich auf den Schlaf einzustellen.

4. Morgens bewusst Licht tanken

So paradox es klingt: Viel Tageslicht am Morgen stabilisiert deine innere Uhr. Geh kurz raus oder setz dich ans Fenster – das macht dich abends wieder früher müde.

Die häufigsten Fragen zu Schlaf, Licht und Frühling Warum schlafe ich im Frühling plötzlich schlechter ein? Wenn es abends länger hell ist, bekommt dein Körper erst später das Signal, das Schlafhormon Melatonin auszuschütten. Wird es verzögert freigesetzt, liegst du länger wach. Reagieren Frauen wirklich empfindlicher auf Licht am Abend? Studien zeigen, dass Frauen im Schnitt sensibler auf Lichtreize reagieren. Schon geringere Helligkeit kann ausreichen, um die innere Uhr stärker nach hinten zu verschieben und die Einschlafzeit zu verlängern. Macht Handylicht vor dem Schlafen einen Unterschied? Ja. Bildschirme strahlen viel blaues Licht aus, das deinem Gehirn Tag signalisiert. Das kann die Melatoninproduktion bremsen und das Einschlafen erschweren, besonders dann, wenn du direkt vor dem Zubettgehen noch scrollst. Hilft es, morgens mehr Licht zu bekommen? Definitiv. Tageslicht am Morgen stabilisiert deine innere Uhr und hilft, dass du abends wieder früher müde wirst. Schon ein kurzer Spaziergang oder ein heller Arbeitsplatz am Fenster kann einen Unterschied machen. Wie lange dauert es, bis sich mein Schlafrhythmus wieder einpendelt? Das geht meist schneller, als man denkt. Wenn du abends Licht reduzierst und morgens gezielt Helligkeit tankst, kann sich deine innere Uhr innerhalb weniger Tage bis etwa einer Woche wieder stabilisieren. Helfen Melatonin-Tabletten im Frühling? Melatonin kann kurzfristig helfen, den Schlafrhythmus zu stabilisieren, sollte aber nur nach Rücksprache mit Ärztin oder Arzt eingenommen werden. Oft reichen schon weniger Licht am Abend und mehr Tageslicht am Morgen.