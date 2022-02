Positiver Coronatest - was nun? Alle Tipps

Du willst dich mit Freunden treffen und machst vorher zuhause einen Corona-Selbsttest. Das macht Sinn, selbst wenn du geimpft oder genesen bist. Denn seit sich die Omikron-Variante des Corona-Virus ausbreitet, stecken sich sogar 3-fach Geimpfte schnell an und können die Viren auch weitergeben.

Ist der Test positiv, und das passiert momentan häufig, stellt sich die Frage: Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Bei welchen Symptomen muss ich zum Arzt? Fragen, die wir mit Lungenfacharzt und Internist Dr. Michael Barczok aus Ulm klären.

1. Was muss ich bei einem positiven Schnelltest machen?

Erst einmal nicht in Panik geraten. "Die meisten Infektionen verlaufen mild oder ohne Symptome", schreibt das Gesundheitsminesterium auf ihrer Seite Zusammen gegen Corona. Nur knapp 5 Prozent der Corona-Infektionen würden so schwer verlaufen, dass der Infizierte ins Krankhaus muss. Bist du geimpft, wird ein schwerer Krankheitsverlauf sogar sehr unwahrscheinlich. Achtung: So heftig können 'milde Verläufe" ausfallen

Pneumologe Dr. Barczok empfiehlt, erst einmal einen zweiten Test zu machen, wenn möglich von einem anderen Hersteller. Bei der Terminvereinbarung mit Arzt oder Testzentrum zu einem zweiten Schnelltest oder einem PCR-Test bitte klar mitteilen, dass der Schnelltest positiv war!

Wichtig: Um zum Arzt oder Testzentrum zu gelangen, solltest du kein öffentliches Verkehrsmittel benutzen. Denn sobald der zweite Balken deines Testes sichtbar macht, dass du dich wahrscheinlich mit Coronaviren infiziert hast, sollst den Kontakt zu anderen Menschen gänzlich meiden und Personen, mit denen du in den letzten Tage Kontakt hattest, informieren.

Wenn du zu den Haupt-Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf gehörst, also zum Beispiel unter fortgeschrittener COPD leidest, stark übergewichtig oder Diabetikerin bist, solltest du dich zügig per Telefon oder Mail mit deinem Hausarzt bzw. deiner Hausärztin in Verbindung setzen. "Es sind inzwischen Medikamente zugelassen, die gefährdeten Patienten helfen, schwere Komplikationen zu vermeiden, jedoch nur, wenn man sie innerhalb der ersten 3 bis 5 Tage nach der Infektion einnimmt", weiß Dr. Barczok aus seiner Praxis.

2. Muss ich mich auch ohne Symptome in Isolation begeben?

Ja, grundsätzlich muss jeder positiv per Antigen-Schnelltest Getestete 10 Tage lang in Isolation, es sei denn, ein PCR-Test beweist, dass du doch nicht infiziert bist. Du kannst dich jedoch bereits nach 7 Tagen freitesten, wenn du zuvor 2 Tage lang symptomfrei warst.

Für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe ist die PCR-Testung nach überstandener Infektion obligatorisch. Für alle anderen Bereiche ist auch ein negativer Antigentest bei einer offiziellen Teststelle oder Praxis ausreichend.

3. Wer muss alles in Quarantäne?

Grundsätzlich gilt, dass Kontaktpersonen, die im selben Haushalt leben, nicht mehr mit in Quarantäne müssen, wenn sie 2-fach geimpft und geboostert sind, also 3 Impfungen haben. Für alle anderen gilt eine 10-tägige Quarantäne, gerechnet ab Symptombeginn bzw. dem Tag des positiven Testergebnisses der infizierten Person.

Tipp: Generell ist es nicht einfach zu durchschauen, was wo gilt. In vielen Bundesländern und Städten gibt es unterschiedliche und sich immer wieder ändernde Regeln. Was in deiner Stadt gerade gilt, kannst du mit der kostenlosen App "Darf ich das?" der Björn Steiger Stiftung immer aktuell herausfinden.

4. Brauche ich einen PCR-Test?

Das entscheidet dein Arzt bzw. deine Ärztin und das örtliche Gesundheitsamt. Da PCR-Tests momentan Mangelware sind und ihre Anwendungen priorisiert sind, wirst du darauf warten müssen.

Dennoch solltest du dich darum kümmern, denn für einen Genesenen-Status ist ein positiver PCR-Test Voraussetzung (zum Beispiel für Ungeimpfte nach einer Infektion Bedingung, um an vielen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen zu können).

5. Was soll ich bei leichten Covid-19-Symptomen tun?

In Ruhe die Symptome auskurieren. Man sollte sich körperlich schonen, gesund mit viel Obst und Gemüse ernähren, viel Wasser trinken, häufig lüften und fiebersenkende Medikamente wie Ibuprofen, Paracetamol oder Aspirin in Griffweite haben, rät Pneumologe Dr. Barczok. Wirklich zum Einsatz kommen sollten die Fiebersenker jedoch erst ab 38,5 Grad Körpertemperatur. Leichtes Fieber kannst du zulassen, da es das Immunsystem in der Virenabwehr unterstützt.

Da die meisten Covid-19-Symptome einer klassischen Erkältung ähneln, kann man sie auch entsprechend behandeln: Halsschmerzen lindern Lutschpastillen (Tipp von Dr. Barczok: Isla Moos), Nasensprays und Nasenduschen (z.B. von Emsa) helfen, verstopfte Nasennebenhöhlen zu belüften und bei Kopf- und Gliederschmerzen verschaffen Ibuprofen, Paracetamol oder Aspirin Linderung.

"Um die Viruslast möglichst gering zu halten, kann man zudem regelmäßig mit einem Mundwasser gurgeln", rät Dr. Barczok. Mit Mundwasser (z.B. Chlorhexamed) linderst du Schmerzen im Rachenraum und gibst auch weniger Viren an die Umwelt ab, was vor allem dann sehr sinnvoll ist, wenn du dir die Wohnung mit Mitbewohnern teilen musst.

6. Wem muss ich bei einem positiven Coronatest Bescheid geben?

Allen Personen, mit denen du in den letzten Tagen vor dem positiven Testergebnis engeren Kontakt hattest. Denn selbst wenn du geimpft bist und keine Symptome hast, kannst du Viren übertragen haben. Sie sollten sich dann selbst zeitnah testen.

Wenn es dir gut geht und du im Homeoffice arbeitest, brauchst du deinen Hausarzt bzw. deine Hausärztin nur kontaktieren, wenn du eine Krankschreibung brauchst.

7. Woran erkenne ich, dass mich Covid-19 so schwer erwischt hat, dass ich einen Arzt brauche?

Wie gesagt, die meisten Corona-Infektion verlaufen mittlerweile so mild, dass du sie zuhause gut auskurieren kannst. "Seitdem Omikron die vorherrschende Corona-Variante ist, erlebe ich auch unter meinen Risikopatienten mit Vorerkrankungen seltener schwere Verläufe", berichtet Dr. Barczok. Diese 3 Symptome aber sollten dich wachsam werden lassen:

Atemnot Wenn du selbst im Sitzen nur schwer Luft bekommst, wird es kritisch. "Da Covid-19 in erster Linie in der Lunge zu Komplikationen führt, sollte man bei Atemnot Hilfe holen", weiß Lungenfacharzt Dr. Barczok. Sein Tipp: Schaff dir ein Pulsoxymeter (z.B. von Pulox) an. Es wird einfach an einen Finger geklemmt und zeigt die Sauerstoffsättigung im Blut an. Normal sind etwa 98 Prozent Sauerstoffsättigung. Bis 92 Prozent ist sie noch tolerabel, darunter wird es jedoch gefährlich und du wirst wahrscheinlich ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Fieber über 39 Grad "Ab 39 Grad wird Fieber gefährlich und man sollte sich telefonisch ärztlichen Rat holen", erklärt Dr. Barczok. Hält der behandelnde Arzt bzw. die behandelnde Ärztin es für nötig, dich selbst zu untersuchen, wird er dir einen Termin für eine spezielle Sprechstunde ohne Kontakt zu anderen Patienten geben oder einen Hausbesuch machen.

Sehr starke Kopfschmerzen Anhaltende sehr starke Kopfschmerzen sollten ebenfalls ein Anlass sein, ärztliche Hilfe zu suchen.

Ansprechpartner bei schweren Symptomen sind deine Haus- und Fachärzte, ansonsten wende dich an den rund um die Uhr erreichbaren ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117.

Bei einem positiven Coronatest behalte erst einmal Ruhe und informiere deine Kontaktpersonen. Schone dich und beobachte deine Symptome. Bist du geimpft und geboostert, wirst du die Infektion mit großer Wahrscheinlichkeit gut überstehen.