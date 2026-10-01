Chiquita Bananen Pink Ribbon Kampagne 2026

Ein kurzer Blick in den Obstkorb – und plötzlich ist etwas anders. Dort, wo normalerweise der bekannte blaue Chiquita Sticker sitzt, leuchtet im Oktober die Farbe Pink. Mal trägt das Etikett die pinke Schleife, mal zeigt es Miss Chiquita bei einer symbolischen Selbstabtastung der Brust.

Was wie eine kleine optische Veränderung aussieht, soll im Alltag genau das bewirken, was der Kampagnenname verspricht: Small Change, Big Difference. Denn manchmal genügt ein kleiner Impuls, um etwas Wichtiges anzustoßen. Wann hast du zuletzt einen Vorsorgetermin vereinbart? Nimm dir ein wenig Zeit für deine Gesundheit – oder erinnere eine Freundin daran, es dir gleichzutun.

Pink statt Blau – auf 400 Millionen Bananen Bereits zum zehnten Mal arbeitet Chiquita im Breast Cancer Awareness Monat Oktober mit Pink Ribbon Deutschland zusammen. Weltweit tragen in diesem Zeitraum mehr als 400 Millionen Chiquita Bananen einen der beiden Pink Sticker. Damit wird aus einem kleinen Etikett auf einer alltäglichen Frucht eine Erinnerung, die Millionen Menschen beim Einkauf oder Frühstück erreicht.

Die Botschaft dahinter passt bewusst in den Alltag: Vorsorge muss kein großes Projekt sein. Ein Termin im Kalender, ein regelmäßiger Blick auf die eigene Gesundheit oder ein Gespräch mit einer nahestehenden Person sind kleine Schritte, die eine wichtige Rolle spielen können.

Chiquita Im Oktober wird aus dem bekannten Sticker ein pinkes Statement: Zwei Sondereditionen erinnern auf Millionen Chiquita Bananen an Brustkrebsvorsorge und Achtsamkeit.



Premiere nach mehr als 80 Jahren Im Mittelpunkt der diesjährigen Kampagne steht eine Frau, die praktisch jede und jeder kennt – obwohl sie bislang ausschließlich gezeichnet war: Miss Chiquita.

Seit mehr als 80 Jahren gehört die ursprünglich von Cartoonist Dik Browne geschaffene Figur zum Erscheinungsbild der Marke. 1987 wurde die ursprüngliche Bananen-Karikatur von Oscar Grillo – dem Schöpfer des rosaroten Panthers – in Miss Chiquita verwandelt. Im neuen Hero Video wird sie nun erstmals als reale Person inszeniert. Statt nur vom Sticker zu lächeln, sucht sie ganz bewusst das Gespräch von Frau zu Frau.

Am Ende nimmt Miss Chiquita ihre charakteristische Pose ein und legt eine Hand auf die Brust. Ihre Botschaft an dich: Mach dich mit deinem Körper vertraut, achte auf Veränderungen und nutze die empfohlenen Vorsorge- und Früherkennungsangebote. Schon ein kleiner Moment der Aufmerksamkeit kann ein wichtiger Schritt zu einem gesünderen Leben sein.

Aufmerksamkeit, die ankommt In Deutschland werden jährlich rund 75.000 Brustkrebs-Neuerkrankungen registriert. Etwa 15 Prozent der betroffenen Frauen erkranken vor dem 50. Lebensjahr (Quelle: Pink Ribbon Deutschland). Rund 80 Prozent der Erkrankungen werden laut den im Kampagnenmaterial genannten Daten bereits in relativ frühen Stadien erkannt (Quelle: RKI), was für die meisten betroffenen Frauen eine gute Prognose bedeutet.

Genau hier setzt die gemeinsame Aufklärungsarbeit von Pink Ribbon Deutschland und Chiquita an: Wissen soll möglichst viele Menschen erreichen und Vorsorge stärker im Alltag verankern.

„Wir betonen mit unserer Aufklärungsarbeit die Chancen, die sowohl die Früherkennung von Brustkrebs als auch eine gesunde Lebensführung bieten. Dieses Wissen soll so viele Menschen wie möglich in Deutschland erreichen.“

Christina Kempkes, Leitung Kommunikation Pink Ribbon Deutschland

Die Partnerschaft beschränkt sich dabei nicht nur auf Deutschland. Chiquita arbeitet weltweit mit Gesundheitsorganisationen, Bildungseinrichtungen und Sport-Initiativen zusammen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Von Frauen für Frauen Dass Frauen im Mittelpunkt der Kampagne stehen, hat auch mit dem Unternehmen selbst zu tun. Entlang der gesamten Lieferkette – von den Farmen in Zentralamerika bis zum Handel – übernehmen Frauen Verantwortung.

Gleichstellung, Beschäftigungschancen, bessere Arbeitsbedingungen und Gesundheitsversorgung gehören laut Chiquita zu den zentralen Elementen der sozialen Agenda. Unter dem Motto „Being a good neighbour“ unterstützt das Unternehmen Projekte in den Anbauregionen und bündelt ökologische und gesellschaftliche Aktivitäten im Programm „For the greater good“.

Chiquita Vom Anbau über die Verwaltung bis zum Handel übernehmen viele Frauen Verantwortung für Qualität und Produktion bei Chiquita – und stehen damit auch sinnbildlich für die Botschaft der aktuellen Kampagne.



Kleine Pause, schnelle Energie Zur Self-Care gehört neben Vorsorge auch ein bewusster Umgang mit Ernährung und Bewegung. Eine Banane passt dabei ziemlich unkompliziert in den Alltag: Sie ist schnell eingepackt, kommt in ihrer eigenen natürlichen Verpackung ins Haus und liefert unter anderem Vitamin B6, Kalium und Ballaststoffe.

Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Kalium unterstützt unter anderem die normale Muskelfunktion. Damit eignet sich die Banane als praktischer Snack für unterwegs, fürs Büro oder rund ums Training.

Und wenn die Schale zu Hause bereits braune Flecken bekommt, muss sie keineswegs in die Biotonne. Gerade sehr reife Bananen eignen sich aufgrund ihrer zunehmenden Süße hervorragend für Smoothies, Nicecream, Desserts oder zum Backen.

Rezeptidee: Chiquita Banana-Chia-Pudding

Chiquita Der Chiquita Banana-Chia-Pudding ist ideal für einen schwungvollen Start in den Tag.

Einfach am Abend vorbereiten und am nächsten Morgen aus dem Kühlschrank holen – dieser Chia-Pudding braucht nur wenige Zutaten und passt perfekt zum schnellen Frühstück.

Für 2 Portionen brauchst du:

1 reife Chiquita Banane

250 ml pflanzliches Getränk oder Milch

3 EL Chiasamen

1 TL Honig

½ TL Zimt Die Banane glatt pürieren und mit Milch, Chiasamen, Honig und Zimt verrühren. Anschließend auf zwei Gläser verteilen und mindestens vier Stunden kaltstellen. Nach etwa 30 Minuten noch einmal umrühren. Sobald die Masse schön cremig geworden ist, kannst du den Pudding direkt gekühlt genießen.

Nährwerte pro Portion: rund 195 kcal, 7,4 g Fett, 20,3 g Kohlenhydrate, 7,5 g Ballaststoffe und 8,5 g Eiweiß.

Chiquita

Small Change, Big Difference Aufmerksamkeit muss nicht immer laut sein. Manchmal begegnet sie dir auf einem kleinen Sticker beim Einkaufen, in einem kurzen Video auf Instagram oder beim Griff zur Banane in der Küche.

Mach den Oktober zu deinem persönlichen Monat der Achtsamkeit. Nimm dir Zeit für deine Gesundheit, informiere dich über Vorsorgeangebote und ermutige auch die Frauen in deinem Umfeld dazu. Miss Chiquita erinnert dich mit ihrem pinken Sticker daran, dass selbst kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen können.