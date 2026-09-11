Women's Health Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen

Ein bisschen Extra-Geld für alles, was dir gerade wichtig ist: Wir verlosen 2 x 250 Euro – und mit etwas Glück gehört einer der Gewinne bald dir.

Was würdest du mit 250 € machen? Vielleicht eine kleine Auszeit, neues Sport-Equipment, etwas fürs Zuhause oder endlich das, was schon viel zu lange auf deiner Liste steht. Im aktuellen Gewinnspiel kannst du 2 × 250 € gewinnen – und das Geld genau dort einsetzen, wo es dir am meisten Freude macht.

So kannst du 250 Euro gewinnen Mitmachen geht ganz einfach: Beantworte die Gewinnspielfrage unten und fülle anschließend die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.