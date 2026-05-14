Biorhythmus: Warum dich lange Tage abends wach halten

Es ist lange hell, der Tag ist vorbei – und trotzdem fühlst du dich nicht müde. Du liegst wach und fragst dich, warum dein Körper noch nicht abschaltet. Genau hier beginnt der Einfluss von Licht auf deinen Schlaf. Denn dein Körper orientiert sich weniger an der Uhr als an einem Signal, das oft unterschätzt wird: Helligkeit.