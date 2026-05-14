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Biorhythmus: Warum dich lange Tage abends wach halten

Schlaf und Biorhythmus verstehen
Biorhythmus: Warum dich lange Tage abends wach halten

Die Tage werden länger, die Abende heller – und plötzlich wirst du später müde. Das ist kein Zufall, sondern ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Licht und deiner inneren Uhr
ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.05.2026
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Warum lange Tage dich später müde machen
Foto: gettyimages/Anastasiia Krivenok

Es ist lange hell, der Tag ist vorbei – und trotzdem fühlst du dich nicht müde. Du liegst wach und fragst dich, warum dein Körper noch nicht abschaltet. Genau hier beginnt der Einfluss von Licht auf deinen Schlaf. Denn dein Körper orientiert sich weniger an der Uhr als an einem Signal, das oft unterschätzt wird: Helligkeit.

Hellere Abende schieben deinen Schlaf nach hinten

Mit zunehmender Tageslänge verschiebt sich oft auch dein Einschlafzeitpunkt. Der Grund liegt in einem Hormon, das deinen Schlaf steuert: Melatonin. Dieses Hormon signalisiert deinem Körper, dass die "innere Nacht" beginnt. Doch genau dieses Signal reagiert empfindlich auf Licht.

Auswertungen im Journal of Biological Rhythms zeigen: Je intensiver das Licht am Abend, desto stärker ...