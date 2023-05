Tatsächlich aber ist vielen Menschen gar nicht bewusst, welche regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen möglich sind und dass sie sogar teilweise von der Krankenkasse übernommen werden. Die Corona-Pandemie hat das Problem sogar noch vergrößert: Laut einer RKI-Studie ließ ein Drittel aller Befragten 2020 mindestens eine Gesundheitsleistung aus. Dabei lassen sich Krankheiten in der Regel besser behandeln, je früher sie entdeckt werden, weshalb Untersuchungen wie der Check-Up 35 so wichtig sind.

Was ist der Check-Up 35?

Wie der Name bereits sagt, handelt es sich beim Check-up 35 um eine umfassende Vorsorgeuntersuchung ab dem 35. Lebensjahr. Die Untersuchung wird in der hausärztlichen Praxis durchgeführt und hat das Ziel, Erkrankungen und Risikopotenziale frühzeitig zu erkennen. Dr. med. Philipp Gross, Facharzt für Allgemeinmedizin in München, erklärt, was beim Check-Up untersucht wird: "Wir untersuchen Kopf, Hals, Brustkorb und den Bauch, beurteilen den Bewegungsapparat, das Nervensystem, die Sinnesorgane und die Haut. Über die Messung von Blutdruck und Puls erkennen wir schon frühzeitig erhöhte Werte."