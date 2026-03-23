Frühjahrsmüdigkeit bei Frauen: Was Studien wirklich als Ursache zeigen

Im Frühling wachen Menschen früher auf, schlafen kürzer und ihr innerer Rhythmus muss sich neu einstellen. Dieser Anpassungsprozess kann den Körper Energie kosten.

Dein Hormonhaushalt im Frühjahrswandel Im Winter produziert dein Körper aufgrund der langen Dunkelheit verstärkt das Schlafhormon Melatonin. Jetzt braucht dein Körper Zeit, um die Produktion zu drosseln und gleichzeitig Serotonin aufzubauen. Serotonin ist biochemisch die Vorstufe von Melatonin: Tagsüber bei Licht gebildet, wird es abends zu Melatonin umgewandelt. Dieses Zusammenspiel muss sich im Frühling neu einpendeln.

Parallel dazu verändert sich die Ausschüttung von Cortisol. Dieses Hormon steigt normalerweise morgens an und macht dich wach und leistungsfähig. In der Übergangszeit kann dieses Zusammenspiel aus dem Takt geraten. Du fühlst dich müde, obwohl du gut geschlafen hast.

Warum Frauen häufiger betroffen sein könnten Beobachtungsdaten deuten darauf hin, dass Frühjahrsmüdigkeit Frauen öfter trifft. Wissenschaftler vermuten, dass Sexualhormone wie Östrogen dahinterstecken.

Die innere Uhr von Frauen und Männern tickt unterschiedlich. Frauen reagieren früher und anders auf saisonale Veränderungen. Die Forscher bestätigen: Wer einen sensiblen Schlafrhythmus hat, spürt die Umstellungen im Frühling intensiver.

3 Maßnahmen, die bei Frühjahrsmüdigkeit helfen können Diese Tipps solltest du unbedingt mal ausprobieren:

1. Morgens Tageslicht tanken Gehe direkt nach dem Aufstehen nach draußen, auch bei wolkigem Himmel. Tageslicht am Morgen hilft, die Melatoninproduktion zu bremsen und das Cortisolsystem zu aktivieren. Das ist der wirksamste biologische Wecker, den du dir gönnen kannst. Schon ein kurzer Spaziergang oder ein paar Minuten auf dem Balkon wirken.

2. Schlaf-Wach-Zeiten stabil halten Stehe möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. So hilfst du deiner inneren Uhr, sich schneller an die neue Jahreszeit anzupassen. Wer am Wochenende ausschläft, verlängert die Umstellungsphase.

3. Leichte Bewegung statt Couch Spaziergang, Radfahren, Yoga. Sanfte Bewegung im Freien kurbelt den Kreislauf an und fördert die Serotoninausschüttung. Du musst dabei nicht ins Schwitzen kommen: Regelmäßige, moderate Aktivität kann Stimmung und Energielevel verbessern.

Dein Wissens-Update über Frühjahrsmüdigkeit Ist Frühjahrsmüdigkeit wissenschaftlich belegt? Frühjahrsmüdigkeit ist keine medizinische Diagnose. Studien konnten bislang nicht klar beweisen, dass Menschen im Frühling generell müder sind als in anderen Jahreszeiten. Was die Forschung jedoch zeigt: Saisonale Veränderungen von Tageslicht und Schlafrhythmus beeinflussen Melatonin und Cortisol und können müde machen. Wie lange dauert Frühjahrsmüdigkeit? In der Regel 2 bis 4 Wochen. So lange braucht der Körper erfahrungsgemäß, um seinen Hormonhaushalt an die veränderten Lichtverhältnisse anzupassen. Warum fühle ich mich im Frühling müder als im Winter? Dein Körper hat sich über Monate an wenig Licht und erhöhte Melatoninwerte gewöhnt. Im Frühling muss er dieses System rasch umstellen. Diese Anpassungsphase kann energieintensiv sein. Das kannst du in Form von Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten spüren. Wann sollte ich zum Arzt? Hält die Erschöpfung jedoch länger als 2 bis 3 Wochen an oder ist sie besonders stark, lohnt sich ein ärztlicher Check. Denn anhaltende Müdigkeit könnte auch andere Ursachen haben.