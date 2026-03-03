Entzündungen im Frühjahr: Warum dein Körper sensibler reagiert

Dieses angegriffene Gefühl im Frühjahr ist kein Zufall. Warum du dich schneller gereizt fühlst: Dein Körper arbeitet im Frühling auf Hochtouren, und genau jetzt ist er besonders anfällig für Low‑Grade‑Inflammation – also stille, unterschwellige Entzündungen.

Wissenschaftlicher Fokus: Wenn Umweltreize Entzündungen triggern Verschiedene Studien zeigen, dass äußere Reize im Frühling deine Immunantwort beeinflussen. Wenn die Tage länger werden, steigt die Lichtmenge schnell an – und genau das bedeutet Stress für deine Zellen. Der veränderte Tageslicht-Rhythmus bringt deinen zirkadianen Rhythmus durcheinander, beeinflusst die Cortisolausschüttung und aktiviert entzündliche Signalwege. Das Ergebnis spürst du oft unmittelbar: innere Unruhe, schlechterer Schlaf oder eine erhöhte Reizbarkeit.

Gleichzeitig sorgen die typischen Temperaturwechsel des Frühlings – morgens kalt, mittags warm, abends wieder kühl – für Mikro-Stress im Immunsystem. Dein Körper muss ständig gegenregulieren, was entzündliche Prozesse anfeuert, die eigentlich als Schutzmechanismen gedacht sind. Hinzu kommt, dass im Frühling mehr Reize auf dich einprasseln: intensivere Gerüche, Pollen, helleres Licht und mehr Geräusche. Dein vegetatives Nervensystem reagiert darauf besonders sensibel, was stille Entzündungen, also Low-Grade-Inflammation, zusätzlich verstärken kann.

Was bedeutet das für Frauen? Frauen reagieren hormonell und immunologisch stärker auf Umweltstress:

Östrogen moduliert Entzündungswege

Stresshormone wirken intensiver

das Immunsystem ist aktiver und schneller "überreizt" Das erklärt, warum viele Frauen im Frühling sensibler, müder oder reizbarer sind.

Warum Low‑Grade‑Inflammation so tückisch ist Diese stille Entzündung zeigt sich oft nicht mit klassischen Krankheitssymptomen, sondern anhand von:

Müdigkeit

Stimmungsschwankungen

Wassereinlagerungen

Hautunreinheiten

Verdauungsbeschwerden

schlechter Schlaf

Stresshunger Es ist dein Körper, der versucht, sich an die neuen Umweltbedingungen anzupassen.

Praxis: Deine entzündungsarmen Basics für den Frühling 1. Stabilität für dein Nervensystem

10 Minuten Tageslicht am Morgen

Atemübungen (4‑7‑8‑Atmung)

regelmäßige Schlafenszeiten Das beruhigt Cortisol und reduziert Entzündungsaktivität.

2. Ernährung, die Entzündungen abpuffert

Omega‑3‑Quellen (Leinsamen, Lachs, Walnüsse)

buntes Gemüse (Polyphenole!)

Kurkuma + schwarzer Pfeffer

grüner Tee statt Kaffee am Nachmittag Kleine Anpassungen, große Wirkung.

3. Bewegung im Wohlfühlbereich

Moderate Aktivität wie:

Spaziergänge

lockeres Radfahren

Yoga

Slow Cardio Diese Form der Bewegung senkt Stresshormone und wirkt entzündungshemmend – ohne deinen Körper zusätzlich zu belasten.

4. Temperaturwechsel abfedern

Klamotten im Zwiebelprinzip tragen

lauwarme statt eiskalte Getränke

kurze, milde Wechselduschen So entlastest du dein Immunsystem.

5. Reizreduktion im Alltag

1–2 bildschirmfreie Stunden am Abend

Sonnenbrille bei grellem Licht

Duft- und Pollenreize reduzieren (in der Stadt morgens, auf dem Land abends lüften) Dein Nervensystem wird es dir danken.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Umweltfaktoren und Entzündungen Können Umweltreize Entzündungen verstärken? Ja. Faktoren wie Licht, Temperaturwechsel, Ozon oder Feinstaub können entzündliche Signalwege aktivieren und das Immunsystem sensibler machen. Warum reagiert der Körper im Frühling stärker? Schnelle Veränderungen bei Licht und Temperatur bringen den zirkadianen Rhythmus aus dem Gleichgewicht und erhöhen Stresshormone – das fördert Low‑Grade‑Inflammation. Wer ist besonders empfindlich? Menschen mit Stress, hormonellen Schwankungen oder bereits aktiven Entzündungsprozessen reagieren stärker auf Umweltreize.