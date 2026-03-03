Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Health
Gesund leben

Entzündungen im Frühjahr: Warum dein Körper sensibler reagiert

Warum dein Körper im Frühling sensibler reagiert
Entzündungen im Frühjahr: Warum dein Körper jetzt sensibler reagiert

Die Tage werden heller, die Temperaturen springen rauf und runter – und plötzlich reagierst du empfindlich: gereizte Haut, schlechter Schlaf, Stresshunger oder ein diffuses Dünnhäutigkeits-Gefühl
ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.03.2026
Als Favorit speichern
Frühjahrs-Entzündungen
Foto: gettyimages/Olga Pankova

Dieses angegriffene Gefühl im Frühjahr ist kein Zufall. Warum du dich schneller gereizt fühlst: Dein Körper arbeitet im Frühling auf Hochtouren, und genau jetzt ist er besonders anfällig für Low‑Grade‑Inflammation – also stille, unterschwellige Entzündungen.

Wissenschaftlicher Fokus: Wenn Umweltreize Entzündungen triggern

Verschiedene Studien zeigen, dass äußere Reize im Frühling deine Immunantwort beeinflussen. Wenn die Tage länger werden, steigt die Lichtmenge schnell an – und genau das bedeutet Stress für deine Zellen. Der veränderte Tageslicht-Rhythmus bringt deinen zirkadianen Rhythmus durcheinander, beeinflusst die Cortisolausschüttung und aktiviert entzündliche Signalwege. Das Ergebnis spürst du oft unmittelbar: innere Unruhe, schlechterer Schlaf oder eine erhöhte Reizbarkeit.

Gleichzeitig sorgen die typischen Temperaturwechsel des Frühlings – morgens kalt, mittags warm, abends wieder kühl – für Mikro-Stress im Immunsystem. Dein Körper muss ständig gegenregulieren, was entzündliche Prozesse anfeuert, die eigentlich als Schutzmechanismen gedacht sind. Hinzu kommt, dass im Frühling mehr Reize auf dich einprasseln: intensivere Gerüche, Pollen, helleres Licht und mehr Geräusche. Dein vegetatives Nervensystem reagiert darauf besonders sensibel, was stille Entzündungen, also Low-Grade-Inflammation, zusätzlich verstärken kann.

Was bedeutet das für Frauen?

Frauen reagieren hormonell und immunologisch stärker auf Umweltstress:

  • Östrogen moduliert Entzündungswege
  • Stresshormone wirken intensiver
  • das Immunsystem ist aktiver und schneller "überreizt"

Das erklärt, warum viele Frauen im Frühling sensibler, müder oder reizbarer sind.

Warum Low‑Grade‑Inflammation so tückisch ist

Diese stille Entzündung zeigt sich oft nicht mit klassischen Krankheitssymptomen, sondern anhand von:

  • Müdigkeit
  • Stimmungsschwankungen
  • Wassereinlagerungen
  • Hautunreinheiten
  • Verdauungsbeschwerden
  • schlechter Schlaf
  • Stresshunger

Es ist dein Körper, der versucht, sich an die neuen Umweltbedingungen anzupassen.

Praxis: Deine entzündungsarmen Basics für den Frühling

1. Stabilität für dein Nervensystem

  • 10 Minuten Tageslicht am Morgen
  • Atemübungen (4‑7‑8‑Atmung)
  • regelmäßige Schlafenszeiten

Das beruhigt Cortisol und reduziert Entzündungsaktivität.

2. Ernährung, die Entzündungen abpuffert

  • Omega‑3‑Quellen (Leinsamen, Lachs, Walnüsse)
  • buntes Gemüse (Polyphenole!)
  • Kurkuma + schwarzer Pfeffer
  • grüner Tee statt Kaffee am Nachmittag

Kleine Anpassungen, große Wirkung.

3. Bewegung im Wohlfühlbereich

Moderate Aktivität wie:

Diese Form der Bewegung senkt Stresshormone und wirkt entzündungshemmend – ohne deinen Körper zusätzlich zu belasten.

4. Temperaturwechsel abfedern

  • Klamotten im Zwiebelprinzip tragen
  • lauwarme statt eiskalte Getränke
  • kurze, milde Wechselduschen

So entlastest du dein Immunsystem.

5. Reizreduktion im Alltag

  • 1–2 bildschirmfreie Stunden am Abend
  • Sonnenbrille bei grellem Licht
  • Duft- und Pollenreize reduzieren (in der Stadt morgens, auf dem Land abends lüften)

Dein Nervensystem wird es dir danken.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Umweltfaktoren und Entzündungen

Ja. Faktoren wie Licht, Temperaturwechsel, Ozon oder Feinstaub können entzündliche Signalwege aktivieren und das Immunsystem sensibler machen.

Schnelle Veränderungen bei Licht und Temperatur bringen den zirkadianen Rhythmus aus dem Gleichgewicht und erhöhen Stresshormone – das fördert Low‑Grade‑Inflammation.

Menschen mit Stress, hormonellen Schwankungen oder bereits aktiven Entzündungsprozessen reagieren stärker auf Umweltreize.

Fazit