Hormone im Umbruch: Warum dein Körper jetzt sensibler reagiert

Manchmal passiert es schleichend: Energielevel schwanken stärker, Stress fühlt sich intensiver an, der Körper reagiert sensibler als sonst. Solche Veränderungen treten häufig in hormonellen Übergangsphasen auf – etwa in der Pubertät, rund um Schwangerschaften oder in der Perimenopause.

Der Grund liegt nicht nur in einzelnen Hormonen. In diesen Phasen verändert sich das Zusammenspiel zentraler Steuerungssysteme im Körper. Wie das abläuft, erfährst du hier.

Wenn Hormone das gesamte System neu kalibieren Hormonelle Übergänge betreffen vor allem das neuroendokrine System – also das Zusammenspiel von Gehirn, Hormonen und Stoffwechsel.

Zwei zentrale hormonelle Steuerachsen spielen dabei eine Schlüsselrolle:

Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (HPG-Achse) – sie reguliert Sexualhormone wie Östrogen und Progesteron

– sie reguliert Sexualhormone wie Östrogen und Progesteron Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse) – sie steuert Stressreaktionen und die Ausschüttung von Cortisol Eine Übersichtsarbeit im Fachjournal Frontiers in Neuroendocrinology beschreibt, dass Reproduktionsübergänge tiefgreifende Anpassungen in diesen Systemen auslösen. Diese Veränderungen betreffen nicht nur den Hormonspiegel selbst, sondern auch das Zusammenspiel mit Nervensystem, Immunsystem und Stoffwechsel.

Kurz gesagt: Der Körper stellt seine biologische Steuerung neu ein.

Warum Körper und Psyche sensibler reagieren können Wenn hormonelle Steuerachsen neu justiert werden, verändert sich gleichzeitig die Art, wie der Körper auf Belastungen reagiert. Forscher beobachten in solchen Phasen unter anderem Anpassungen bei:

Stressreaktionen und Cortisol-Regulation

Schlaf- und Energierhythmus

Stoffwechselprozessen

Schmerzverarbeitung

emotionaler Verarbeitung Viele Frauen berichten deshalb über Veränderungen wie:

stärkere Erschöpfung

intensivere Stimmungsschwankungen

höhere Stresssensibilität

schwankende Energielevels Wichtig ist dabei: Diese Reaktionen entstehen nicht "nur im Kopf". Sie spiegeln reale Anpassungsprozesse im neuroendokrinen System wider.

Der Körper arbeitet in solchen Zeiten gewissermaßen im Umbau-Modus.

Übergänge gelten in der Forschung als sensible Phasen Aus biologischer Sicht gelten hormonelle Übergänge als besonders anspruchsvolle Anpassungsphasen. Forscher sprechen hier von einer erhöhten Empfindlichkeit des Körpers – also einer Phase, in der der Körper empfindlicher auf äußere Einflüsse reagieren kann.

Dazu gehören zum Beispiel:

hoher Alltagsstress

Schlafmangel

intensive körperliche Belastung

starke Veränderungen im Alltag Das bedeutet nicht automatisch gesundheitliche Probleme. Vielmehr beschreibt es eine Phase, in der physiologische Systeme stärker reagieren können als sonst.

Viele Prozesse stabilisieren sich wieder, sobald sich der hormonelle Rhythmus neu eingependelt hat.

Deshalb ist Verständnis für den eigenen Körper wichtig Ein hilfreicher Perspektivwechsel besteht darin, hormonelle Übergänge als biologische Anpassung zu verstehen.

In solchen Phasen kann es sinnvoll sein, ...

körperliche Signale bewusster wahrzunehmen

Stress und Belastung realistischer einzuschätzen

Erholung gezielt einzuplanen Denn der Körper funktioniert in dieser Zeit nicht schlechter – er arbeitet schlicht unter veränderten, hormonellen Bedingungen.

FAQ: Häufige Fragen zu hormonellen Übergangsphasen Warum sind hormonelle Übergangsphasen oft anstrengend? In diesen Lebensphasen verändern sich zentrale hormonelle Steuerachsen. Dadurch reagieren Stresssystem, Stoffwechsel und Nervensystem empfindlicher auf Belastungen. Welche Lebensphasen gelten als hormonelle Übergänge? Typische Beispiele sind Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit und die Perimenopause vor den Wechseljahren. Sind Stimmungsschwankungen in solchen Phasen normal? Forscher beobachten, dass hormonelle Veränderungen auch emotionale und neurobiologische Prozesse beeinflussen können. Stimmungsschwankungen sind deshalb häufig Teil dieser Anpassungsphase. Warum reagiert der Körper stärker auf Stress? Hormonelle Veränderungen betreffen auch die Stressachse im Körper, die unter anderem die Ausschüttung von Cortisol reguliert.