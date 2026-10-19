Darum kann Krafttraining in der Brustkrebs-Therapie helfen

Schonen, Kräfte sparen, bloß nicht zusätzlich belasten: Diese Vorstellung von Bewegung während einer Krebsbehandlung ist längst überholt. Heute geht die Forschung einen Schritt weiter. Sie fragt nicht mehr nur, ob Bewegung hilft, sondern zunehmend auch: Welches Training passt zu welchem Problem?

Warum Krafttraining bei Brustkrebs in den Fokus rückt Krebsbedingte Fatigue hat wenig mit der Müdigkeit nach einem langen Tag zu tun. Die tiefe, körperliche, emotionale und mentale Erschöpfung kann während und nach einer Brustkrebsbehandlung auftreten und verschwindet nicht einfach nach einer guten Nacht. Gleichzeitig können Kraft und körperliche Leistungsfähigkeit nachlassen.

Ausdauertraining ist in diesem Zusammenhang schon länger gut untersucht. Doch inzwischen bekommt auch die Hantel mehr Aufmerksamkeit. Denn Fatigue, Muskelkraft und körperliche Funktion sind nicht dasselbe Problem. Warum sollte also automatisch dieselbe Trainingsform für alles das Beste sein?

Eine 2024 im Fachjournal Supportive Care in Cancer veröffentlichte Meta-Analyse untersuchte Krafttraining und kombinierte Kraft-Ausdauer-Programme bei Frauen mit Brustkrebs während einer Chemotherapie. Beide Trainingsformen konnten krebsbedingte Fatigue in geringem Ausmaß reduzieren.

Die interessante Botschaft steckt deshalb weniger in einem Duell zwischen Laufband und Hantelbank. Beide Trainingsformen können sinnvoll sein – nur nicht zwingend für dasselbe Ziel.

Neue Daten machen die Hantel noch interessanter Noch deutlicher wird das in einer großen Netzwerk-Metaanalyse, die 2026 im Fachjournal Sports Medicine erschien. Sie wertete 116 randomisierte Studien mit insgesamt 9.206 Frauen nach einer Brustkrebsdiagnose aus.

Das Ergebnis: Sowohl reines Krafttraining als auch kombinierte Kraft-Ausdauer-Programme reduzierten Fatigue und verbesserten die körperliche Funktion. Bei fettfreier Masse und Muskelkraft hatte Krafttraining in der Hauptanalyse allerdings keinen eindeutigen Vorteil. Erst zusätzliche Sensitivitätsanalysen fielen hier zugunsten des reinen Krafttrainings aus.

Eine weitere Netzwerk-Metaanalyse aus dem Jahr 2026 schärft das Bild weiter: Kombiniertes Kraft-Ausdauer-Training schnitt besonders gut bei Fatigue und fettfreier Masse ab, während Krafttraining bei Muskelkraft und körperlicher Funktion überzeugte.

Cardio hat also keineswegs ausgedient. Die Hantel bekommt nur ihren eigenen Job.

Was Krafttraining während der Therapie überhaupt bedeutet Krafttraining klingt erst einmal nach schweren Gewichten und schweißtreibenden Einheiten im Gym. Während einer Krebstherapie hat Krafttraining jedoch viele Gesichter.

Je nach körperlicher Verfassung können beispielsweise Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Widerstandsbändern, Geräten oder Gewichten infrage kommen. Dabei kommt es nicht darauf an, möglichst viel zu stemmen. Der Trainingsreiz muss zur aktuellen Leistungsfähigkeit, Behandlung und individuellen Situation passen.

Ein Spaziergang und eine Kraftübung konkurrieren deshalb nicht zwangsläufig miteinander. Sie können unterschiedliche Aufgaben übernehmen und trotzdem Teil desselben individuell abgestimmten Bewegungsprogramms sein.

Nicht jede Frau braucht dasselbe Training An dieser Stelle endet auch das DIY-Prinzip. Eine Krebstherapie folgt keinem Trainingsplan, bei dem du an einem schlechten Tag einfach ein bisschen Intensität herausnimmst. Behandlung, Nebenwirkungen, aktuelle Belastbarkeit und Beschwerden können beeinflussen, was gerade möglich und sinnvoll ist.

Deshalb sollte Training während einer Brustkrebsbehandlung mit dem Behandlungsteam abgestimmt und möglichst professionell begleitet werden. Was für eine Frau passend dosiert ist, kann für eine andere in derselben Therapiephase bereits zu viel sein.

Es geht nicht darum, die Therapie sportlich "wegzutrainieren". Bewegung soll unterstützen – nicht einen weiteren Leistungsdruck erzeugen.

FAQ: Krafttraining während und nach Brustkrebs Kann Krafttraining auch während einer Chemotherapie infrage kommen? Ja, Trainingsprogramme wurden auch während einer Chemotherapie untersucht. Ob Krafttraining im individuellen Fall geeignet ist und wie hoch die Belastung sein sollte, muss jedoch mit dem Behandlungsteam abgestimmt werden. Was unterscheidet krebsbedingte Fatigue von normaler Müdigkeit? Krebsbedingte Fatigue ist eine anhaltende körperliche, emotionale oder mentale Erschöpfung im Zusammenhang mit der Erkrankung oder ihrer Behandlung. Anders als gewöhnliche Müdigkeit bessert sie sich durch Schlaf und Erholung häufig nicht ausreichend. Ist Krafttraining besser als Ausdauertraining? Pauschal nein. Aktuelle Analysen sprechen vielmehr dafür, verschiedene Trainingsformen nach dem jeweiligen Ziel zu betrachten. Kombinierte Programme schnitten beispielsweise bei Fatigue gut ab, Krafttraining bei Muskelkraft und körperlicher Funktion. Wie kann Krafttraining während einer Brustkrebs-Therapie aussehen? Krafttraining muss nicht bedeuten, schwere Gewichte zu stemmen. Je nach Situation können Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Widerstandsbändern, Geräten oder Gewichten infrage kommen. Wie intensiv und umfangreich trainiert wird, sollte individuell mit dem Behandlungsteam beziehungsweise entsprechend qualifiziertem Fachpersonal abgestimmt werden.